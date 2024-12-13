AI Community-Ankündigungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie fesselnde Updates

Erstellen Sie sofort fesselnde Ankündigungsvideos mit AI-Avataren, steigern Sie das Engagement und sparen Sie wertvolle Zeit.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein elegantes 30-sekündiges Produkt-Highlight-Video vor, das sich an Marketingteams für eine neue Produkteinführung richtet. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und modern sein, mit schnellen Schnitten und energetischer Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell überzeugende Ankündigungsvideos zu erstellen, die Botschaft prägnant und wirkungsvoll zu vermitteln und gleichzeitig starke Branding-Kontrollen zu wahren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 60-sekündiges Erklärvideo, das auf Social-Media-Marketer zugeschnitten ist, um ein komplexes Thema oder ein datenbasiertes Update aufzuschlüsseln. Das visuelle Design muss lebendig und infografiklastig sein, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt werden, um ein visuell reichhaltiges Erlebnis zu schaffen. Der Ton sollte ansprechend sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und klarer Erzählung, um die Informationen für ein breites Publikum zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein klares 90-sekündiges Unternehmensupdate für HR-Abteilungen und interne Kommunikationsteams, um wichtige Richtlinienänderungen oder Unternehmensnachrichten zu verbreiten. Das Video sollte einen professionellen, beruhigenden visuellen Stil und eine ruhige, autoritative Sprachsynthese haben. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um Zugänglichkeit und Klarheit für alle Mitarbeiter zu gewährleisten und es zu einem effektiven internen Kommunikationsvideo zu machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI Community-Ankündigungsvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie Text schnell in fesselnde Community-Ankündigungsvideos mit AI-gestützten Funktionen, verbessern Sie die Kommunikation und sparen Sie Zeit.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Ankündigungstext in den Editor eingeben oder einfügen. Unsere fortschrittliche "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion wird Ihre Worte sofort in überzeugende Videoszenen für jedes Ankündigungsvideo umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer "AI-Avatare", um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Passen Sie ihr Aussehen und ihre Stimme an, um den Ton Ihrer Marke perfekt widerzuspiegeln.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und visuelle Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit benutzerdefinierten "Branding-Kontrollen", indem Sie Logos, Farben und Schriftarten anwenden, um Ihre Markenidentität zu entsprechen. Dies gewährleistet ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Ankündigungsvideo fertig ist, verwenden Sie unsere "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte"-Funktion, um es in den perfekten Abmessungen für Plattformen wie Social-Media-Videos herunterzuladen und so eine optimale Ansicht zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie inspirierende Mitglieder-Updates

Nutzen Sie AI-Video, um motivierende und inspirierende Ankündigungen zu erstellen, die Einheit und Begeisterung unter Ihren Community-Mitgliedern fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessert HeyGen die kreative Produktion von Ankündigungsvideos?

HeyGens Creative Engine ermöglicht es Nutzern, fesselnde Ankündigungsvideos mit einem lebendigen, infografiklastigen visuellen Design und professioneller Erzählung zu erstellen. Es vereinfacht den Erstellungsprozess durch einen intuitiven Editor und eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen, ideal für die Produktion überzeugender Ankündigungsvideos.

Kann HeyGen Videos mit realistischen AI-Avataren für verschiedene Kommunikationsbedürfnisse erstellen?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung von Videos mit realistischen AI-Avataren, die für verschiedene Anwendungen wie interne Kommunikationsvideos, Social-Media-Videos und Schulungsvideos genutzt werden können. Diese Fähigkeit, kombiniert mit Text-zu-Video-Funktionalität und mehrsprachiger Unterstützung, gewährleistet eine effiziente und ansprechende AI-gestützte Videoinhaltsproduktion.

Welche Branding-Kontrollen sind innerhalb der HeyGen AI-Videoplattform verfügbar?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Nutzern ermöglichen, Elemente wie Logos, Farben und Schriftarten anzupassen, um die Markenkonsistenz über alle AI-gestützten Videoinhalte hinweg sicherzustellen. Diese Funktion ist entscheidend für Marketingteams und Unternehmen, die eine einheitliche visuelle Identität in ihren professionellen Ankündigungen und Produkterklärungen wahren möchten.

Ist vorherige Videoerfahrung notwendig, um hochwertige Videos mit HeyGen zu produzieren?

Nein, HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht es jedem, sofort Videos zu erstellen, ohne vorherige Videobearbeitungskenntnisse zu benötigen. Der Drag-and-Drop-Editor und die gebrauchsfertigen Vorlagen vereinfachen den Prozess und machen die professionelle Videoproduktion für alle Nutzer zugänglich und effizient.

