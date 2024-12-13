Kreativität freisetzen mit unserem AI-Cloud-Erklärvideo-Maker

Verwandeln Sie mühelos Ihre Skripte in fesselnde Videos mit unserer AI-gestützten Plattform, perfekt für Vertrieb und Marketing.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Lehrvideo, das sich an Pädagogen, Unternehmensschulungsleiter und E-Learning-Inhaltsersteller richtet und die Einfachheit der Produktion animierter Erklärvideos für komplexe Themen veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber und freundlich sein, mit zugänglichen AI-Avataren in einer virtuellen Klassenzimmerumgebung, unterstützt von ruhiger, instruktiver Hintergrundmusik und einer warmen Erzählung. Dieses Stück wird HeyGens "AI-Avatare" als Schlüsselfunktion hervorheben, die die Charaktererstellung vereinfacht und Erzählungen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche zum Leben erweckt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Werbevideo, das die robusten Anpassungsoptionen eines Erklärvideo-Makers für freiberufliche Vermarkter und kreative Agenturen hervorhebt. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und professionell sein, mit schnellen Schnitten und der Präsentation verschiedener Vorlagendesigns, begleitet von einem schnellen Instrumentaltrack. Betonen Sie, wie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" einen schnellen Projektstart und eine tiefgehende Personalisierung ermöglichen, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für unterschiedliche Kundenbedürfnisse macht.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Informationsvideo vor, das für HR-Abteilungen und Spezialisten für Lernen & Entwicklung konzipiert ist und die Auswirkungen von AI-Avatar-Videos im Unternehmensschulungsbereich demonstriert. Der visuelle Stil sollte professionell und beruhigend sein, Szenarien darstellen, in denen AI-Avatare prägnante, ansprechende Schulungsmodule liefern, unterstützt von einer klaren, autoritativen professionellen Stimme. Dieses Video sollte kraftvoll vermitteln, wie HeyGens "Voiceover-Generierung"-Funktion konsistente, hochwertige Audioinhalte für alle Schulungsinhalte sicherstellt, die Inhaltserstellung vereinfacht und das Engagement steigert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Cloud-Erklärvideo-Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in professionelle Erklärvideos mit unserer AI-gestützten Plattform, die die Erstellung vom Skript bis zum Bildschirm in nur vier einfachen Schritten optimiert.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript in die Plattform einfügen. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion legt sofort die Grundlage für Ihr Erklärvideo und verwandelt Ihre Worte in visuelle Hinweise für die Text-zu-Video-Erstellung.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie die Attraktivität Ihres Videos, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen. Diese lebensechten Präsentatoren werden Ihre Botschaft mit Authentizität und Engagement für Ihre AI-Avatar-Videos vermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Voiceover hinzu
Integrieren Sie ansprechende visuelle Elemente aus unserer Medienbibliothek und generieren Sie natürlich klingende Voiceovers. Unsere Voiceover-Generierungsfunktion stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar und professionell übermittelt wird.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Sie mit Ihrer Kreation zufrieden sind, exportieren Sie Ihre hochwertigen Erklärvideos ganz einfach. Unsere Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen stellt sicher, dass es für jede Plattform oder jedes Publikum optimiert ist.

Häufig Gestellte Fragen

Was ist HeyGen und wie kann es fesselnde Erklärvideos erstellen?

HeyGen ist ein AI-Cloud-Erklärvideo-Maker, der Benutzer befähigt, professionelle animierte Erklärvideos mühelos zu erstellen. Es ist eine leistungsstarke AI-gestützte Plattform, die für verschiedene Bedürfnisse entwickelt wurde, von Lernen und Entwicklung bis hin zu Vertrieb und Marketing.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Avatar-Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung durch Text-zu-Video-Erstellung, bei der Sie Ihr Skript eingeben und einen AI-Avatar auswählen können. Diese Video-Maker-Plattform generiert dann dynamische Inhalte, komplett mit Voiceover und anpassbaren Szenen, wodurch Skript-zu-Video-Magie Realität wird.

Kann ich die mit HeyGen erstellten Erklärvideos an meine Marke anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Erklärvideos. Sie können verschiedene Vorlagen nutzen, Ihre Markensteuerungen wie Logos und Farben integrieren und eine reichhaltige Medienbibliothek verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre animierten Erklärvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Was macht HeyGen zu einem benutzerfreundlichen Erklärvideo-Maker?

HeyGen ist mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche ausgestattet, die den gesamten Erklärvideo-Maker-Prozess vereinfacht. Sein intuitives Design und die vorgefertigten Vorlagen ermöglichen es jedem, schnell hochwertige Erklärvideos zu produzieren, ohne fortgeschrittene Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

