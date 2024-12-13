Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, dynamisches Video vor, das für Kleinunternehmer erstellt wurde, mit modernen Animationen und einer freundlichen, begeisterten Stimme. Dieses Video sollte veranschaulichen, wie mühelos sie eine komplette Marketingkampagne erstellen können. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ideen schnell in ansprechende Inhalte zu verwandeln und die Geschwindigkeit und Einfachheit eines KI-Kampagnengenerators in Aktion zu zeigen.

Video Generieren