KI-Kampagnengenerator: Erstellen Sie Marketingkampagnen schneller
Erstellen Sie mühelos überzeugende Werbekreative und konsistente Markenbotschaften mit unserer KI-gestützten Plattform, die Text-zu-Video aus Skript für dynamische Kampagnen nutzt.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein elegantes, schnelles 45-sekündiges Video, das sich an digitale Vermarkter und Unternehmen richtet, die ihre Präsenz in sozialen Medien steigern möchten, mit energetischer Hintergrundmusik und einer klaren KI-Stimme. Dieses Video wird dynamisch verschiedene überzeugende Werbekreative präsentieren und die Kraft der KI-gestützten Werbeerstellung demonstrieren. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um vielfältige, hochwertige visuelle und akustische Inhalte für soziale Medien zu produzieren.
Entwickeln Sie ein professionelles, poliertes 60-sekündiges Video für Marketingteams und Markenmanager, mit nahtlosen Übergängen zwischen verschiedenen Asset-Typen, einer selbstbewussten, autoritativen Stimme und subtiler Hintergrundmusik. Diese Erzählung sollte hervorheben, wie man konsistente Markenbotschaften über alle Kanäle hinweg aufrechterhält und die Vielseitigkeit eines KI-Textgenerators betonen. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und Untertitel, um die Erstellung von Multi-Channel-Marketing-Assets mit einheitlicher Markenstimme zu demonstrieren.
Produzieren Sie ein einladendes, illustratives 30-sekündiges Video für Unternehmer und Marketinganfänger, das Bildschirmaufnahmen mit animierten Elementen kombiniert, begleitet von einer klaren, ermutigenden Stimme und einem optimistischen Track. Dieses Video sollte die Einfachheit eines Marketingkampagnengenerators enthüllen und zeigen, wie einfach Benutzer Vorlagen nutzen und überzeugende Werbetexte generieren können. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und Text-zu-Video aus Skript, um ihren Content-Erstellungsprozess zu beschleunigen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen.
Erstellen Sie schnell überzeugende, KI-gestützte Werbekreative, die Ergebnisse liefern und Ihre Marketingkampagnen effizient steigern.
Produzieren Sie ansprechende Inhalte für soziale Medien.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Videos und Clips für soziale Medien, um Ihre Multi-Channel-Marketingkampagnen zu befeuern und das Publikum zu begeistern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen meine Bemühungen zur KI-gestützten Werbeerstellung verbessern?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische Werbekreative und Marketingkampagnen-Text schnell zu erstellen, indem es Text-zu-Video-Funktionen und KI-Avatare nutzt, um Ihren Content-Erstellungsprozess für verschiedene soziale Medien zu optimieren. Dies macht es zu einem idealen Werkzeug für effiziente KI-gestützte Werbeerstellung.
Was macht HeyGen zu einem leistungsstarken Marketingkampagnengenerator für Unternehmen?
HeyGen dient als robuster Marketingkampagnengenerator, indem es Benutzern ermöglicht, ansprechende Videos aus Skripten mit KI-Avataren, Voiceover-Generierung und anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Dies ermöglicht konsistente Markenbotschaften über Multi-Channel-Marketing-Assets hinweg und vereinfacht Ihre gesamte Content-Erstellung.
Kann HeyGen helfen, konsistente Markenbotschaften in all meinen Marketingvideos aufrechtzuerhalten?
Absolut, HeyGen sorgt durch Branding-Kontrollen, anpassbare Vorlagen und die Fähigkeit, einheitliche Werbetexte und Videoinhalte zu generieren, für konsistente Markenbotschaften. Dies hilft Kleinunternehmern, ein einheitliches Erscheinungsbild in allen E-Mail-Marketing- und sozialen Kampagnen zu liefern.
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videoinhalten mit seinem KI-Textgenerator?
HeyGen nutzt seine KI-Textgenerator-Fähigkeiten, um Ihre Skripte in professionelle Videos mit lebensechten KI-Avataren und automatisierter Voiceover-Generierung und Untertiteln zu verwandeln. Dies vereinfacht den Content-Erstellungs-Workflow für jede Marketingkampagne erheblich und ermöglicht es Ihnen, sich auf Ihre kreative Vision zu konzentrieren.