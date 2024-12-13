KI-Kampagnengenerator: Erstellen Sie Marketingkampagnen schneller

Erstellen Sie mühelos überzeugende Werbekreative und konsistente Markenbotschaften mit unserer KI-gestützten Plattform, die Text-zu-Video aus Skript für dynamische Kampagnen nutzt.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, dynamisches Video vor, das für Kleinunternehmer erstellt wurde, mit modernen Animationen und einer freundlichen, begeisterten Stimme. Dieses Video sollte veranschaulichen, wie mühelos sie eine komplette Marketingkampagne erstellen können. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ideen schnell in ansprechende Inhalte zu verwandeln und die Geschwindigkeit und Einfachheit eines KI-Kampagnengenerators in Aktion zu zeigen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein elegantes, schnelles 45-sekündiges Video, das sich an digitale Vermarkter und Unternehmen richtet, die ihre Präsenz in sozialen Medien steigern möchten, mit energetischer Hintergrundmusik und einer klaren KI-Stimme. Dieses Video wird dynamisch verschiedene überzeugende Werbekreative präsentieren und die Kraft der KI-gestützten Werbeerstellung demonstrieren. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um vielfältige, hochwertige visuelle und akustische Inhalte für soziale Medien zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein professionelles, poliertes 60-sekündiges Video für Marketingteams und Markenmanager, mit nahtlosen Übergängen zwischen verschiedenen Asset-Typen, einer selbstbewussten, autoritativen Stimme und subtiler Hintergrundmusik. Diese Erzählung sollte hervorheben, wie man konsistente Markenbotschaften über alle Kanäle hinweg aufrechterhält und die Vielseitigkeit eines KI-Textgenerators betonen. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und Untertitel, um die Erstellung von Multi-Channel-Marketing-Assets mit einheitlicher Markenstimme zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein einladendes, illustratives 30-sekündiges Video für Unternehmer und Marketinganfänger, das Bildschirmaufnahmen mit animierten Elementen kombiniert, begleitet von einer klaren, ermutigenden Stimme und einem optimistischen Track. Dieses Video sollte die Einfachheit eines Marketingkampagnengenerators enthüllen und zeigen, wie einfach Benutzer Vorlagen nutzen und überzeugende Werbetexte generieren können. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und Text-zu-Video aus Skript, um ihren Content-Erstellungsprozess zu beschleunigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der KI-Kampagnengenerator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Marketingstrategie, indem Sie mühelos überzeugende Videokampagnen, Werbekreative und Marketingtexte für verschiedene Kanäle mit KI erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Kampagnenbriefing
Beginnen Sie mit der Skizzierung Ihrer Kampagnenziele und Zielgruppe. Unsere KI-gestützte Plattform hilft dabei, erste Skripte aus Ihrem Texteingang zu generieren, indem sie den "KI-Textgenerator" nutzt, um Ihre Content-Erstellung mit "Text-zu-Video aus Skript"-Fähigkeiten zu starten.
2
Step 2
Erstellen Sie beeindruckende Videokreative
Basierend auf Ihrem Briefing wird die KI dynamische Videokonzepte vorschlagen. Passen Sie diese mit virtuellen "KI-Avataren" an und wählen Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an "Vorlagen", um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Anwenden konsistenter Markenbotschaften
Stellen Sie sicher, dass Ihre Kampagnen-Assets Ihre Markenidentität widerspiegeln. Nutzen Sie "Branding-Kontrollen", um Ihr Logo und Ihre Farben zu integrieren und "konsistente Markenbotschaften" in allen Videos zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Multi-Channel-Marketing-Assets
Finalisieren Sie Ihre Videokampagne, indem Sie Assets exportieren, die für verschiedene "soziale Medienplattformen" optimiert sind. Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", um sicherzustellen, dass Ihr Multi-Channel-Content überall perfekt aussieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie kraftvolle Kunden-Testimonial-Videos

.

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in wirkungsvolle Video-Testimonials, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marketinginitiativen aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Bemühungen zur KI-gestützten Werbeerstellung verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische Werbekreative und Marketingkampagnen-Text schnell zu erstellen, indem es Text-zu-Video-Funktionen und KI-Avatare nutzt, um Ihren Content-Erstellungsprozess für verschiedene soziale Medien zu optimieren. Dies macht es zu einem idealen Werkzeug für effiziente KI-gestützte Werbeerstellung.

Was macht HeyGen zu einem leistungsstarken Marketingkampagnengenerator für Unternehmen?

HeyGen dient als robuster Marketingkampagnengenerator, indem es Benutzern ermöglicht, ansprechende Videos aus Skripten mit KI-Avataren, Voiceover-Generierung und anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Dies ermöglicht konsistente Markenbotschaften über Multi-Channel-Marketing-Assets hinweg und vereinfacht Ihre gesamte Content-Erstellung.

Kann HeyGen helfen, konsistente Markenbotschaften in all meinen Marketingvideos aufrechtzuerhalten?

Absolut, HeyGen sorgt durch Branding-Kontrollen, anpassbare Vorlagen und die Fähigkeit, einheitliche Werbetexte und Videoinhalte zu generieren, für konsistente Markenbotschaften. Dies hilft Kleinunternehmern, ein einheitliches Erscheinungsbild in allen E-Mail-Marketing- und sozialen Kampagnen zu liefern.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videoinhalten mit seinem KI-Textgenerator?

HeyGen nutzt seine KI-Textgenerator-Fähigkeiten, um Ihre Skripte in professionelle Videos mit lebensechten KI-Avataren und automatisierter Voiceover-Generierung und Untertiteln zu verwandeln. Dies vereinfacht den Content-Erstellungs-Workflow für jede Marketingkampagne erheblich und ermöglicht es Ihnen, sich auf Ihre kreative Vision zu konzentrieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo