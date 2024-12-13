AI-Geschäftsvideo-Macher: Erstellen Sie sofort fesselnde Videos

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Erklärvideo vor, das für Schulungsmanager in Unternehmen entwickelt wurde und einen neuen Mitarbeiter-Einführungsprozess demonstriert. Das Video sollte einen klaren, prägnanten und instruktiven visuellen Stil annehmen, ergänzt durch eine freundliche, aber autoritative Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion für nahtlose Inhaltserstellung und die Voiceover-Generierung für eine konsistente Erzählung, um zu zeigen, warum es ein führender AI-Video-Generator für Teamzusammenarbeit ist.
Beispiel-Prompt 2
Für Social-Media-Manager und Content-Ersteller gestalten Sie eine dynamische 15-sekündige Social-Media-Anzeige, die mühelos die Inhaltserstellung veranschaulicht. Verwenden Sie eine schnelle, visuell lebendige Ästhetik mit trendiger Hintergrundmusik. Dieses kurze Promo-Video sollte HeyGens anpassbare Vorlagen & Szenen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um schnell auffällige Beiträge zu erstellen, die mit automatischen Untertiteln/Caption hohe Interaktion sicherstellen und seinen Status als unverzichtbare Videokreationssoftware festigen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 60-sekündiges Produktlaunch-Video, das sich an Startup-Gründer richtet und die innovativen Funktionen eines neuen Tech-Produkts hervorhebt. Der visuelle Stil sollte elegant und futuristisch sein, begleitet von einer selbstbewussten AI-Voiceover-Generierung und einem eindrucksvollen Sounddesign, weiter verstärkt durch klare Untertitel/Caption für globale Reichweite. Diese Demonstration einer AI-Videoplattform sollte auch zeigen, wie das Ändern des Seitenverhältnisses und Exporte die Vielseitigkeit über Plattformen hinweg für effektive Marketingvideos sicherstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Geschäftsvideo-Macher funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen in professionelle Videos mit AI und optimieren Sie Ihre Inhaltserstellung für Geschäfts- und Marketingbedürfnisse.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts. Unser AI-Geschäftsvideo-Macher verwendet Ihren Text, um anfängliche Videoinhalte zu generieren und Ihre Worte in visuelle Geschichten zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Unsere Plattform bietet verschiedene anpassbare Avatare, um die Professionalität und das Engagement Ihres Videos zu steigern.
3
Step 3
Fügen Sie Medien- und Branding-Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit relevanten Stock-Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek, um visuelles Interesse und Kontext zu Ihrer Erzählung hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video, wählen Sie das gewünschte Seitenverhältnis und exportieren Sie es in hoher Qualität, bereit für Ihre Marketingvideos oder sozialen Medienplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in dynamische AI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und den greifbaren Wert Ihrer Geschäftslösungen zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung kreativer Marketingvideos?

HeyGen vereinfacht den kreativen Prozess für Marketingvideos, indem es seinen fortschrittlichen AI-Video-Generator nutzt. Benutzer können aus anpassbaren Vorlagen wählen und realistische AI-Avatare verwenden, um schnell fesselnde Inhalte zu erstellen und ihre Marketingbemühungen zu verbessern.

Kann HeyGen Text in fesselnde Videoinhalte mit AI-Voiceovers verwandeln?

Absolut, HeyGen ist hervorragend darin, Text in Video umzuwandeln, indem es ausgeklügelte AI-Voiceovers und fotorealistische AI-Avatare verwendet. Diese Fähigkeit auf der HeyGen AI-Videoplattform ermöglicht die effiziente Erstellung vielfältiger Videoinhalte aus einem einfachen Skript.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen für eine effiziente Videoproduktion und Teamzusammenarbeit?

HeyGen bietet umfassende Videokreationssoftware, die es Teams ermöglicht, nahtlos an Projekten zusammenzuarbeiten. Funktionen wie AI-gestützte Skripte und eine robuste Stock-Medienbibliothek sorgen für einen reibungslosen und effizienten Produktionsablauf für jeden Geschäftsvideo-Macher.

Wie kann HeyGen helfen, professionelle Talking Heads für soziale Medien zu erstellen?

HeyGen macht es mühelos, hochwertige Talking Heads und Promo-Videos zu produzieren, die ideal für soziale Medien sind. Benutzer können aus einer Reihe von AI-Avataren wählen, um ihre Botschaft kraftvoll zu übermitteln und ihre Präsenz in sozialen Medien erheblich zu verbessern.

