AI-Geschäftsplan-Generator: Ihr Fahrplan zum Erfolg

Erstellen Sie investitionsbereite Geschäftspläne mit AI und verwandeln Sie dann Ihre Management-Zusammenfassung in überzeugende Pitch-Deck-Videos mit Text-zu-Video aus Skript.

Müssen Sie schnell Ihr neuestes Geschäftsupdate teilen? Erstellen Sie professionelle, prägnante Videoberichte im 30-Sekunden-Format, perfekt für vielbeschäftigte Unternehmer und Führungskräfte. Mit einem eleganten, geschäftlichen visuellen Stil und einer autoritativen Stimme liefern HeyGens fortschrittliche AI-Avatare Ihre wichtigsten Erkenntnisse, um sicherzustellen, dass Ihre professionellen Geschäftsplan-Updates immer wirkungsvoll und zeitnah sind.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Startups, die eine Finanzierung sichern möchten, werden die Leichtigkeit entdecken, überzeugende Updates mit einem investitionsbereiten Plan zu erstellen. Dieses 45-Sekunden-Video richtet sich an Unternehmer, die Investitionen suchen, und nutzt einen dynamischen und ansprechenden visuellen Stil, ergänzt durch mitreißende Hintergrundmusik. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihre Worte mühelos in eine polierte Präsentation.
Beispiel-Prompt 2
Halten Sie Ihr Team und Ihre Stakeholder über wichtige Finanzprognosen und Marktanalysen mit einem klaren, informativen 60-Sekunden-Video auf dem Laufenden. Entwickelt für Marketingteams und Finanzanalysten, bietet dieses Video datengesteuerte Visualisierungen wie Diagramme und Grafiken zusammen mit kristallklarer Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um sicherzustellen, dass jedes komplexe Detail Ihres Geschäftsplan-Updates präzise und wirkungsvoll kommuniziert wird.
Beispiel-Prompt 3
Bereit, ansprechende Geschäftsupdates zu erstellen, ohne von vorne zu beginnen? Erstellen Sie vielseitige 30-Sekunden-Video-Updates für Kleinunternehmer und Berater, um Ihr neuestes Pitch-Deck oder operative Einblicke zu präsentieren. Diese Aufforderung fördert einen kreativen und anpassungsfähigen visuellen Stil mit klarem Design und freundlichem Ton, einfach gemacht durch die Nutzung von HeyGens umfangreichen Vorlagen & Szenen, um Ihre AI-Geschäftsupdate-Generator-Inhalte zum Leben zu erwecken.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Geschäftsupdate-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, investitionsbereite Video-Geschäftsupdates mit AI, sparen Sie Zeit und kommunizieren Sie Ihren Fortschritt klar an Stakeholder.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Geschäftsupdate-Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe der wichtigsten Punkte Ihres Geschäftsupdates. Unser AI-Generator unterstützt Sie dabei, ein klares und prägnantes Skript zu erstellen, indem er unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion für eine effiziente Inhaltserstellung nutzt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Botschaft visuell darzustellen. Dies stellt sicher, dass Ihre Präsentation poliert ist und Ihnen hilft, einen investitionsbereiten Plan zu erreichen.
3
Step 3
Passen Sie Ihre visuelle Präsentation an
Personalisieren Sie Ihr Update, indem Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit unseren speziellen Branding-Kontrollen anwenden. Dies hilft, Ihre gesamte Marketingbotschaft an Ihr Publikum zu stärken.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr professionelles Video
Finalisieren Sie Ihr AI-generiertes Geschäftsupdate und nutzen Sie Größenanpassung & Exporte, um es für jede Plattform anzupassen. Teilen Sie Ihr poliertes Video, um Finanzierung zu sichern oder Stakeholder zu informieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimierte Geschäftsplan-Präsentationen

.

Erstellen Sie schnell professionelle Videosegmente für Ihren Geschäftsplan oder Ihr Pitch-Deck, um ein breiteres Publikum potenzieller Investoren und Partner zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen und Unternehmern, mühelos professionelle Videos mit fortschrittlichen AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Dieser AI-Generator verwandelt Ihre Skripte in ansprechende Inhalte mit realistischen Voiceovers, was die komplexe Videoproduktion unglaublich einfach macht.

Kann ich meine AI-Videos mit HeyGens Plattform anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen, von denen Sie ausgehen können. Sie können auch Branding-Kontrollen wie Ihr Logo und Ihre Farben anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre professionellen Videoinhalte perfekt mit Ihrer Marketingstrategie übereinstimmen.

Welche Arten von Videoinhalten kann HeyGen erstellen?

HeyGen ist ideal für die Erstellung vielfältiger professioneller Videoinhalte, von Marketingmaterialien und Produktbeschreibungen bis hin zu interner Kommunikation. Sie können problemlos hochwertige Videos mit Voiceovers und Untertiteln produzieren, die für verschiedene Plattformen geeignet sind und Startups und Unternehmern helfen, effektiv zu kommunizieren.

Bietet HeyGen Funktionen für die globale Reichweite des Publikums?

Ja, HeyGen verbessert die Zugänglichkeit Ihres Videos mit automatischer Untertitelgenerierung. Darüber hinaus können Sie Seitenverhältnisse anpassen und Ihre Videos in verschiedenen Formaten exportieren, was es einfach macht, Ihre professionellen Inhalte mit einem breiteren Publikum auf verschiedenen Plattformen zu teilen.

