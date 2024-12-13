Entfesseln Sie Ihre Geschichte: AI-Geschäftserzählvideo-Tool

Begeistern Sie Ihr Publikum mit überzeugenden Marketingvideos, die konsistente AI-Avatare enthalten und die Videoproduktion zu einer nahtlosen Lösung für jeden Content-Ersteller machen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Teams im Bereich Unternehmenslernen & Entwicklung sowie HR-Profis, das die Leistungsfähigkeit von HeyGens AI-Avataren zur Erstellung ansprechender Schulungsmodule zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte lehrreich, klar und freundlich sein, mit einem ruhigen, autoritativen Voiceover, das die Zuschauer durch die Vorteile konsistenter Charaktere führt. Die Erzählung wird betonen, wie die Verwendung von AI-Avataren Lernprozesse personalisieren und standardisieren kann.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Kreative in Marketingagenturen und Medieneinkäufer richtet und HeyGen als intuitive AI-Videoplattform für schnelle Inhaltsiteration hervorhebt. Der visuelle Stil muss schnelllebig und visuell ansprechend sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen Animationen, ergänzt durch ein energetisches Voiceover. Die Kernbotschaft wird hervorheben, wie einfach Agenturen HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen können, um hochwertige Marketingvideos auf Abruf zu produzieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein aufschlussreiches 2-minütiges Video für unabhängige Content-Ersteller und YouTuber, die ihre globale Reichweite erweitern und die Produktion optimieren möchten. Dieses Video, mit einem ansprechenden, globalen visuellen Stil und vielfältigen Voiceover-Optionen, wird sich darauf konzentrieren, wie HeyGens fortschrittliche Voiceover-Generierung, einschließlich Auto Lip-Sync & Voiceovers, die mehrsprachige Inhaltserstellung revolutioniert. Die Erzählung wird die Leichtigkeit der Lokalisierung von Videos hervorheben, was den Erstellern erheblich Zeit und Mühe spart.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie das AI-Geschäftserzählvideo-Tool funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Geschäftserzählungen. Verwandeln Sie Ihre Skripte mit AI-gestützten Tools in professionelle, ansprechende Videos und steigern Sie die Wirkung Ihrer Erzählung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Geschichte
Beginnen Sie damit, Ihr Skript in HeyGen zu schreiben oder einzufügen. Unsere Plattform, ein "AI-Videokreation"-Tool, verwandelt Ihren Text in ein dynamisches Video und dient als Grundlage für Ihre Geschäftserzählung.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", die das Gesicht Ihrer Marke sein sollen. Diese anpassbaren digitalen Präsentatoren sorgen für eine professionelle und konsistente Bildschirmpräsenz für Ihre Geschichte.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente & Stimme hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit Hintergrundmusik, Stockmedien und passen Sie die "Voiceover-Generierung" für Ihr Skript an. Feinabstimmung von visuellen und akustischen Elementen, um bei Ihrem Publikum Anklang zu finden und Ihre Botschaft zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Meisterwerk
Fügen Sie "Untertitel/Bildunterschriften" für die Barrierefreiheit hinzu, überprüfen Sie Ihr gesamtes Video und exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung. Liefern Sie polierte, professionelle "Marketingvideos", die für jede Plattform bereit sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessertes Training & Entwicklung

Steigern Sie Lernerfahrungen und verbessern Sie die Wissensspeicherung durch dynamische und interaktive AI-Schulungsvideos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos aus Text?

HeyGens AI-Videoplattform ermöglicht es Nutzern, Textskripte mithilfe fortschrittlicher AI-Avatare in professionelle Videos zu verwandeln, komplett mit Auto Lip-Sync & Voiceovers, was den gesamten Videoproduktionsprozess erheblich vereinfacht.

Kann HeyGen benutzerdefinierte AI-Avatare für konsistente Charaktere erstellen?

Ja, HeyGen bietet hochmoderne AI-Avatar-Technologie, um konsistente Charaktere in all Ihren Videoinhalten zu erzeugen und zu pflegen, was die Markenwiedererkennung und ein professionelles Erscheinungsbild für verschiedene Content-Ersteller sicherstellt.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einer umfassenden AI-Videoplattform?

HeyGen bietet eine robuste AI-Videoplattform, die Funktionen wie AI-Storyboarding, umfangreiche Medienbibliotheken und Team-Kollaborationstools umfasst, was sie zu einer All-in-One-Videoproduktionslösung für Werbetreibende und Filmemacher macht.

Wie kann HeyGen bei verschiedenen Arten von Videos, wie Marketing oder Schulung, helfen?

HeyGens vielseitige AI-Videotools ermöglichen es Content-Erstellern, hochwertige Marketingvideos, Schulungsvideos und mehr zu produzieren, indem sie anpassbare Vorlagen und Branding-Kontrollen nutzen, um ihre Geschäftserzählung effektiv zu vermitteln.

