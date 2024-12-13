AI Business Promo Generator: Erstellen Sie beeindruckende Anzeigen schnell

Erstellen Sie sofort hochkonvertierende Videoanzeigen mit unserer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen & Szenen, die für Performance-Marketer entwickelt wurden.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-Sekunden-Video für Kleinunternehmer und Marketingfachleute, das zeigt, wie mühelos sie mit HeyGen "Videos für Unternehmen erstellen" können. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, ergänzt durch eine selbstbewusste, freundliche Stimme, die die einfache Nutzung unseres "AI Business Promo Generators" erklärt. Heben Sie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript" als wichtigen Vorteil hervor, um die schnelle Umwandlung von Inhalten zu demonstrieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine dynamische 45-Sekunden-Videoanzeige, die sich an Performance-Marketer und Kreativteams richtet und die Leistungsfähigkeit von HeyGen als "AI Video Ad Maker" betont. Die visuellen Elemente sollten eine schnelle Montage verschiedener Anzeigenszenarien zeigen, unterstützt von einer inspirierenden und autoritativen Stimme. Veranschaulichen Sie, wie die verfügbaren "Vorlagen & Szenen" die Erstellung von wirkungsvollen "Videoanzeigen" für verschiedene Plattformen vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein anspruchsvolles 60-Sekunden-Produktvideo, das sich an E-Commerce-Unternehmen und Produktmanager richtet und die innovative Nutzung von "AI-Avataren" zur Erklärung komplexer Funktionen hervorhebt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit einem sachkundigen virtuellen Moderator, der eine fesselnde Erzählung liefert. Positionieren Sie HeyGen als ihren "kreativen Videocopiloten" für die Erstellung überzeugender "Produktvideos" ohne traditionelle Produktionshürden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein authentisches 30-Sekunden-Video für Social-Media-Manager und Content-Strategen, das sich darauf konzentriert, wie einfach HeyGen ihnen hilft, "Videos für Unternehmen" zu erstellen, die Resonanz finden. Der visuelle Stil sollte nachvollziehbar und energiegeladen sein, mit einer klaren, direkten Botschaft. Zeigen Sie die Funktion "Untertitel/Beschriftungen", um sicherzustellen, dass ihre "Videoanzeigen" auch ohne Ton zugänglich und effektiv sind, was die Interaktion über Plattformen hinweg steigert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI Business Promo Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Videoanzeigen für Ihr Unternehmen mit KI-gestützten Tools, die Ihre Ideen in professionellen, ansprechenden Content verwandeln.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Bereitstellung Ihres Skripts oder Ihrer Ideen. Unser AI Business Promo Generator nutzt die Text-zu-Video aus Skript-Funktion von HeyGen, um Ihren Text in eine dynamische visuelle Erzählung zu verwandeln.
Step 2
Wählen Sie Ihren Moderator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um den perfekten virtuellen Moderator für Ihre Botschaft zu finden und Ihren Videoanzeigen einen professionellen Touch zu verleihen.
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Promo, indem Sie ansprechende visuelle Elemente aus unserer Medienbibliothek auswählen und Ihre individuellen Branding-Kontrollen (Logo, Farben) anwenden, um ein professionelles Finish zu erzielen, das perfekt für Ihr Produktvideo ist.
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Finalisieren Sie Ihre überzeugende Videoanzeige, indem Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte nutzen, um sie für verschiedene Plattformen zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft Performance-Marketer effektiv erreicht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsstory-Videos

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende, AI-gestützte Videonarrative, die Vertrauen aufbauen und das Geschäftswachstum fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als kreativer Videocopilot für AI-Anzeigen dienen?

HeyGen fungiert als Ihr "kreativer Videocopilot", indem es die schnelle Produktion hochwertiger "AI-Anzeigen" mit fortschrittlichen "AI-Avataren" und der "Text-zu-Video aus Skript"-Technologie ermöglicht. Dies befähigt Benutzer, Kampagnen mit beispielloser Geschwindigkeit und kreativer Flexibilität für wirkungsvolle "Videoanzeigen" zu konzipieren und auszuführen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI Business Promo Generator?

HeyGen ist ein effektiver "AI Business Promo Generator", weil es Unternehmen ermöglicht, "Videos für Unternehmen" schnell und professionell zu erstellen, ohne umfangreiche Produktionskosten. Funktionen wie "Voiceover-Generierung", "Branding-Kontrollen" und anpassbare "Vorlagen & Szenen" sorgen für wirkungsvolle Werbeinhalte.

Hilft HeyGen kreativen Teams, UGC-Videos effizient zu erstellen?

Ja, HeyGen unterstützt "kreative Teams" erheblich bei der effizienten Erstellung authentischer "UGC-Videostile" durch den Einsatz vielfältiger "AI-Avatare" und einer robusten Medienbibliothek. Dies rationalisiert die Content-Produktion und ermöglicht es Teams, ihre Videoausgabe effektiv für verschiedene Kampagnen zu skalieren.

Kann HeyGen Vorlagen nutzen, um die Erstellung von Produktvideos zu vereinfachen?

Absolut, HeyGen bietet eine breite Palette professioneller "Vorlagen", um die Erstellung ansprechender "Videoanzeigen" für verschiedene Zwecke, einschließlich überzeugender "Produktvideos", zu vereinfachen. Diese Vorlagen, kombiniert mit Funktionen wie "Seitenverhältnis-Anpassung", vereinfachen den Prozess von der Konzeption bis zum Export.

