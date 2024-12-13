Erstellen Sie ein überzeugendes 30-Sekunden-Video für Kleinunternehmer und Marketingfachleute, das zeigt, wie mühelos sie mit HeyGen "Videos für Unternehmen erstellen" können. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, ergänzt durch eine selbstbewusste, freundliche Stimme, die die einfache Nutzung unseres "AI Business Promo Generators" erklärt. Heben Sie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript" als wichtigen Vorteil hervor, um die schnelle Umwandlung von Inhalten zu demonstrieren.

