Stellen Sie sich ein 30-sekündiges dynamisches Video vor, das sich an angehende Unternehmer richtet. Es beginnt mit einem frustrierten Geschäftsinhaber, der Ideen skizziert, und wechselt nahtlos zur Kraft eines KI-Branding-Generators. Das Video verwendet eine saubere, moderne Ästhetik mit beschwingter Hintergrundmusik und demonstriert, wie einfach ein professionelles Logo-Design erreicht wird. Die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen erzählt die schnelle Reise vom Konzept zur vollständigen Marke und hebt die Geschwindigkeit und Effizienz für neue Unternehmungen hervor.

Video Generieren