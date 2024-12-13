AI Marken-Video-Generator: Erstellen Sie beeindruckende Videos schnell

Verwandeln Sie Text sofort in ansprechende Marketingvideos mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion. Steigern Sie Ihre Marke mit AI-gesteuerten Inhalten.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Markenvideo mit einem AI-Marken-Video-Generator, das sich an Kleinunternehmer richtet, die schnell Marketinginhalte produzieren müssen, ohne umfangreiche Videoerfahrung. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, professionelle Vorlagen und Szenen zeigen und von einer energetischen und freundlichen Stimme begleitet werden, die die Benutzerfreundlichkeit und den sofortigen Effekt hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 45-sekündiges Video, das zeigt, wie Marketingprofis ihre Markenbotschaft durch fortschrittliche Anpassung mit einem AI-Avatar verbessern können. Streben Sie ein modernes und sauberes visuelles Erscheinungsbild an, mit einer ruhigen, autoritativen AI-Avatar-Stimme, die Markenwerte klar artikuliert und sich an Profis richtet, die nach wirkungsvollen und personalisierten digitalen Präsentationen suchen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Anleitungsvideo, das die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzt, um Content-Ersteller und Pädagogen anzusprechen, die komplexe Informationen in ansprechende Formate vereinfachen möchten. Das Video sollte einen klaren, dynamischen visuellen Fluss haben, präzise Sprachgenerierung einbeziehen und komplexe Themen für ein lernendes Publikum leicht verdaulich und visuell ansprechend machen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein schnelles 15-sekündiges Social-Media-Video für digitale Vermarkter und Social-Media-Manager, die vielseitige Inhalte für mehrere Plattformen benötigen. Dieses Video sollte visuell dynamisch und für die mobile Ansicht optimiert sein, nahtlose Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis zeigen und von einem eingängigen Hintergrundtrack begleitet werden, der schnell und effektiv die Aufmerksamkeit auf verschiedenen sozialen Kanälen erregt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI Marken-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Markenvideos mit AI-Avataren und intelligenten Tools, indem Sie Ihr Skript in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Vorlagen, um Ihre Videoproduktion sofort zu starten, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand für volle Kontrolle.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihren gewünschten Inhalt ein, indem Sie Ihr Skript einfügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion beginnt dann, Ihre Erzählung für die visuelle Präsentation zu verarbeiten.
3
Step 3
Fügen Sie Ihren AI-Avatar hinzu
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar auswählen und anpassen, der als Präsentator in Ihrem Markenvideo auftritt und eine konsistente und ansprechende Präsenz gewährleistet.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Markenvideo
Erstellen und exportieren Sie Ihre finalisierten Markenvideos in verschiedenen Formaten, bereit zur Verbreitung über all Ihre Marketingkanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie überzeugende Erfolgsgeschichten von Kunden

Entwickeln Sie wirkungsvolle AI-Videos, um Kundenreferenzen hervorzuheben und Vertrauen und Glaubwürdigkeit in Ihre Marke mühelos aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Marken?

HeyGen dient als intuitiver AI-Marken-Video-Generator, der Ihre Skripte in ansprechende Videos verwandelt. Es nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um die Videoproduktion effizient und zugänglich für all Ihre kreativen Projekte zu gestalten.

Kann ich die von HeyGen generierten Videos an meine Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich robuster Branding-Kontrollen, einer reichhaltigen Medienbibliothek und vielfältiger Vorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre Markenvideos markengerecht sind und ein Studio-Qualitäts-Finish erreichen.

Welche Arten von Videos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Videos erstellen, darunter überzeugende Marketingvideos, ansprechende Social-Media-Inhalte und digitale Avatare mit AI-Sprachüberlagerung. Die Unterstützung mehrerer Sprachen hilft Ihnen, mühelos ein globales Publikum zu erreichen.

Welche Vorteile bietet HeyGen für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen fungiert als erstklassiger AI-Video-Maker und bietet ein kreatives Toolset, das die Videoproduktion erheblich beschleunigt. Es ermöglicht Ihnen, Videos schnell zu erstellen und dabei Studioqualität zu bewahren, was Ihre gesamte Content-Strategie und Arbeitsabläufe verbessert.

