Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und Startups richtet und zeigt, wie ein AI-Brand-Narrative-Generator sofort ihre einzigartige Markenstory erstellen kann. Der visuelle Stil sollte aufbauend und lebendig sein, die schnelle Markenevolution zeigen und von einem energetischen Voiceover begleitet werden. Heben Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion hervor, die demonstriert, wie einfach eine überzeugende Erzählung zum Leben erweckt werden kann.

Video Generieren