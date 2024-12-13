AI-Brand-Narrative-Generator: Erzählen Sie Ihre Geschichte sofort

Überwinden Sie Schreibblockaden und erstellen Sie eine einzigartige Erzählung, indem Sie Ihre Skripte mit HeyGens Text-zu-Video in überzeugende Videogeschichten verwandeln.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und Startups richtet und zeigt, wie ein AI-Brand-Narrative-Generator sofort ihre einzigartige Markenstory erstellen kann. Der visuelle Stil sollte aufbauend und lebendig sein, die schnelle Markenevolution zeigen und von einem energetischen Voiceover begleitet werden. Heben Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion hervor, die demonstriert, wie einfach eine überzeugende Erzählung zum Leben erweckt werden kann.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein schnelles, 45-sekündiges Video für Marketingfachleute und Content-Ersteller, das betont, wie HeyGen die Zeit für die Inhaltserstellung erheblich reduziert. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und einem energetischen Voiceover, das Effizienz zeigt. Präsentieren Sie HeyGens AI-Avatare, um professionelle Präsentationen ohne traditionelle Filmaufnahmen zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein inspirierendes 60-Sekunden-Video für angehende Schriftsteller und Content-Ersteller, das Schreibblockaden und die Reise zu einer einzigartigen Erzählung thematisiert. Verwenden Sie kreative, künstlerische Visuals mit sanften Übergängen und einem ermutigenden Voiceover, gepaart mit leichter, motivierender Musik. Zeigen Sie HeyGens Fähigkeit zur Voiceover-Generierung, die beweist, dass überzeugendes Audio jede Geschichte aufwerten kann.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein elegantes 30-Sekunden-Promotionsvideo, das sich an Marketingfachleute und Agenturen richtet und zeigt, wie man überzeugende Videogeschichten erstellt, die die Markenidentität stärken. Der visuelle Stil sollte modern und eindrucksvoll sein, mit ausgefeilten Animationen, ergänzt durch ein überzeugendes und autoritatives Voiceover. Heben Sie HeyGens breite Palette an Vorlagen und Szenen hervor, um schnell professionelle Inhalte zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI-Brand-Narrative-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos eine überzeugende Markenstory und verwandeln Sie sie in dynamische Videoinhalte, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Markenstory
Geben Sie wichtige Details zu Ihrem Unternehmen und Ihrer Zielgruppe ein. Unser AI-Brand-Narrative-Generator nutzt fortschrittliche Algorithmen, um einen einzigartigen ersten Entwurf Ihrer Markenstory zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie eine visuelle Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen und Szenen, um Ihre Erzählung visuell darzustellen. Dies hilft, Ihre Botschaft zu verdeutlichen und mit Ihrer Markenidentität in Einklang zu bringen.
3
Step 3
Fügen Sie AI-gestützte Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihre Geschichte mit lebensechten AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu übermitteln, oder generieren Sie realistische Voiceovers. Dies erweckt Ihre Markenstory zum Leben und schafft überzeugende Videogeschichten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Geschichte
Sobald Ihr Markenstory-Video fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine nahtlose Verteilung über alle Ihre Kanäle zur Erstellung von Marketinginhalten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

.

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, indem Sie Kundenerfolgsgeschichten visuell präsentieren und Ihre Markenstory mit authentischen Testimonials bereichern.

Häufig Gestellte Fragen

Hilft HeyGen dabei, eine starke Markenstory zu erstellen?

Ja, HeyGen dient als AI-Brand-Narrative-Generator und ermöglicht es Unternehmen, eine überzeugende Markenstory zu entwickeln. Der AI-Schreibassistent hilft dabei, Ihre einzigartige Erzählung zu verfeinern, was die Erstellung von Marketinginhalten nahtlos und effektiv macht, um Verbindungen zu Ihrem Publikum aufzubauen.

Auf welche Weise vereinfacht HeyGen die Erstellung von Marketinginhalten?

HeyGen reduziert die Zeit für die Inhaltserstellung erheblich, indem es Skripte in professionelle Videos mit AI-Avataren und Voiceovers verwandelt. Dies beschleunigt die Produktion vielfältiger Marketinginhalte, von Social-Media-Posts bis hin zu überzeugenden Videogeschichten, und ermöglicht eine effiziente Erstellung von Assets.

Kann HeyGen verschiedene Marketingkampagnen und Inhaltstypen unterstützen?

Absolut, HeyGen ist für Marketingfachleute und Content-Ersteller konzipiert, um eine breite Palette von Assets zu generieren. Es bietet robuste Skripterstellungstools, Vorlagen und Branding-Kontrollen, die die Erstellung von maßgeschneiderten, wirkungsvollen visuellen Inhalten für verschiedene kommerzielle Projekte und Kampagnen ermöglichen.

Wie unterstützt HeyGen bei der Skripterstellung und beim Überwinden von Schreibblockaden?

HeyGen beinhaltet einen fortschrittlichen AI-Schreibassistenten, der dabei helfen kann, erste Entwürfe zu erstellen und Schreibblockaden für Ihre Videoskripte zu überwinden. Diese Funktion vereinfacht die anfängliche Inhaltserstellungsphase, sodass Sie sich darauf konzentrieren können, überzeugende Videogeschichten effizient zu gestalten.

