Erstellen Sie mühelos personalisierte Blended-Learning-Inhalte mit Text-zu-Video aus einem Skript, um Schüler zu begeistern und die Ergebnisse des Online-Lernens zu verbessern.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das sich an Pädagogen und Lehrplanentwickler richtet und die Leistungsfähigkeit eines KI-gestützten Blended-Learning-Generators zeigt, um die Inhaltserstellung zu revolutionieren. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einer fesselnden Erzählstimme, die erklärt, wie Pädagogen mühelos vielfältige Lernmaterialien erstellen können. Dieses Video muss visuell demonstrieren, wie einfach die Inhaltserstellung mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript ist, um schnell ansprechende Videolektionen zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video für Schuladministratoren und EdTech-Entscheidungsträger, das die transformative Wirkung eines KI-Schulbetriebssystems betont. Das Video sollte eine moderne und informative visuelle Ästhetik annehmen, mit einem anspruchsvollen KI-Avatar, der wichtige Botschaften über KI-Personalisierung und optimiertes Bildungsmanagement vermittelt. Der Audiostil wird autoritativ und klar sein und die innovativen Funktionen der Plattform hervorheben.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein lebendiges 30-sekündiges Demonstrationsvideo für Unternehmensschulungen und E-Learning-Inhaltsersteller, das zeigt, wie HeyGens Voiceover-Generierung Blended-Learning-Tools verbessert. Der visuelle Stil sollte dynamisch und lebhaft sein, mit schnellen Übergängen, die nahtlose Integrationen und die Skalierbarkeit der Plattform zeigen. Das Video wird von einer freundlichen, energiegeladenen Stimme begleitet, die die Zuschauer durch den Prozess der schnellen Erstellung ansprechender virtueller Schulungsmodule führt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein inspirierendes 40-sekündiges Video, das sich an Lehrer und Instruktionsdesigner richtet und untersucht, wie Generative KI die Erstellung adaptiver Unterrichtspläne für projektbasiertes Lernen erleichtert. Visuell sollte das Video warm und lehrreich sein, verschiedene Klassenzimmerszenarien einbeziehen und Bildschirmtexte verwenden, um wichtige Punkte zu verstärken. Nutzen Sie HeyGens Untertitel, um Zugänglichkeit und Klarheit für alle Zuschauer zu gewährleisten, mit einem ermutigenden und informativen Audioton.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der KI Blended-Learning-Generator funktioniert

Erzeugen Sie dynamische und personalisierte Blended-Learning-Erfahrungen mit KI, die die Inhaltserstellung und -bereitstellung für Pädagogen optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Lerninhalte
Nutzen Sie den KI Blended-Learning-Generator, um schnell ansprechende Inhalte aus Ihren Eingaben zu entwickeln, indem Sie leistungsstarke KI-Tools verwenden, um Unterrichtspläne oder Module zu entwerfen.
2
Step 2
Wählen Sie Blended-Learning-Komponenten
Passen Sie Ihren Kurs an, indem Sie die optimale Mischung aus Online-Lernressourcen, Präsenzaktivitäten und virtuellen Trainingseinheiten auswählen, um ein wirklich Blended-Learning-Erlebnis für Ihre Schüler zu schaffen.
3
Step 3
Fügen Sie KI-gestützte Verbesserungen hinzu
Integrieren Sie fortschrittliche KI-Funktionen, um Ihr Material auf der KI-gestützten Plattform zu verbessern, z. B. durch die Einbindung von KI-Avataren für ansprechende Videopräsentationen.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen mit Analysen
Finalisieren Sie Ihre Blended-Learning-Module und exportieren Sie sie in verschiedenen Formaten mit unserer flexiblen Funktion zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen für eine nahtlose Integration in Ihr LMS, und verfolgen Sie dann den Fortschritt der Schüler mit integrierten Analysen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Dynamische Lerninhalte generieren

Erzeugen Sie fesselnde und vielfältige Bildungsmaterialien, von komplexen Konzepten bis hin zu projektbasierten Lernszenarien, mit KI-gestütztem Videostorytelling.

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als KI Blended-Learning-Generator?

HeyGen befähigt Pädagogen und Trainer, dynamische Blended-Learning-Inhalte mit KI zu erstellen. Die KI-gestützte Plattform verwandelt Skripte in ansprechende Videos mit realistischen KI-Avataren und Voiceovers, was die Inhaltserstellung für verschiedene Lernmodule erheblich vereinfacht.

Welche spezifischen HeyGen KI-Tools verbessern die Erstellung von Blended-Learning-Inhalten?

HeyGen bietet leistungsstarke KI-Tools wie Text-zu-Video aus einem Skript, anpassbare KI-Avatare und umfangreiche Vorlagen, um die Inhaltserstellung zu beschleunigen. Diese Funktionen ermöglichen die schnelle Produktion hochwertiger Lehrvideos, die für Online-Lernumgebungen geeignet sind.

Kann HeyGen bei der Erstellung vielfältiger Lernmaterialien für Blended Learning helfen?

Ja, HeyGen ist ein vielseitiges Blended-Learning-Tool, das die Erstellung vielfältiger Materialien unterstützt. Mit robusten Branding-Kontrollen, Medienbibliotheksunterstützung und verschiedenen Seitenverhältnissen können Benutzer Inhalte für unterschiedliche Lernstile und Plattformen anpassen, um effektives Online-Lernen und virtuelles Training zu ermöglichen.

Was macht HeyGen zu einer effizienten KI-gestützten Plattform für virtuelles Training?

HeyGens KI-gestützte Plattform vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess und macht ihn hoch skalierbar für virtuelles Training und Online-Lernen. Zu den Funktionen gehören die Voiceover-Generierung und Untertitel, die eine schnelle Bereitstellung von Inhalten in verschiedenen Bildungskontexten ermöglichen.

