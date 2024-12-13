AI Video Generator: Erstellen Sie sofort beeindruckende Videos

Erzeugen Sie schnell professionelle Videos mit Text-zu-Video aus Skripten und verwandeln Sie Ihre Ideen in fesselnde Inhalte für jede Plattform.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Einführungsvideo für Kleinunternehmer und Content-Ersteller, die ihre Online-Präsenz steigern möchten. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit einem freundlichen, energetischen Audiotrack, der die dynamische Präsentation der Hauptbotschaften durch HeyGen's AI-Avatare zeigt und demonstriert, wie einfach AI-Videos produziert werden können.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 45-sekündiges Produkt-Spotlight-Video, das sich an E-Commerce-Unternehmen und Produktvermarkter richtet, die neue Angebote hervorheben möchten. Stellen Sie sich eine moderne, saubere visuelle Ästhetik vor, mit einer selbstbewussten, überzeugenden Voiceover-Generierung, die die Zuschauer durch die Funktionen führt, und nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Marketingtexte schnell in überzeugende visuelle Inhalte zu übersetzen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie eine inspirierende 60-sekündige Mini-Dokumentation für Geschichtenerzähler und Personal-Branding-Experten, die ihre Reise visuell teilen möchten. Das Video sollte einen warmen, emotionalen visuellen Stil verwenden, ergänzt durch aufbauende Hintergrundmusik und eine sanfte, narrative Voiceover-Generierung, die die Unterstützung durch die Medienbibliothek/Stock-Medien nutzt, um ein fesselndes AI-Video aus vielfältigen Inhalten zu erstellen und eine einzigartige persönliche Note zu bieten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein lehrreiches 50-sekündiges Erklärvideo für Pädagogen und Meinungsführer, die komplexe Themen vereinfachen möchten. Dieses Video erfordert ein klares, professionelles visuelles Design mit deutlichen Sprechern, die prägnante Informationen liefern, verstärkt durch Untertitel für Barrierefreiheit und unterstützt durch einen ruhigen, informativen Audiotrack, der die Leistungsfähigkeit eines AI-Video-Generators für klare Kommunikation demonstriert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI B2C Video Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle B2C-Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie, maßgeschneidert für Ihr Publikum und bereit zur Verbreitung.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Textskript in den Generator einfügen. Unsere Text-zu-Video-Technologie verwandelt Ihre Worte sofort in eine Videogrundlage.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren Ihren Präsentator. Sie können deren Erscheinungsbild personalisieren, um den Stil Ihrer Marke zu treffen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit Hintergrundmusik, Stock-Medien und professioneller Voiceover-Generierung. Unsere Plattform bietet diverse Stimmen, die zu Ihrer Botschaft passen.
4
Step 4
Anpassen und Exportieren
Verfeinern Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen, indem Sie Ihr Logo und Ihre bevorzugten Farben hinzufügen. Exportieren Sie schließlich Ihr poliertes Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für jede Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsstory-Videos

.

Entwickeln Sie überzeugende AI-Videos, die positive Kundenerfahrungen hervorheben und Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke aufbauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos aus Text?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Ihre Skripte direkt in überzeugende AI-Videos umwandelt. Durch die Nutzung fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie wird komplexe Videobearbeitung überflüssig, sodass Sie effizient hochwertige Inhalte produzieren können.

Kann ich die AI-Avatare und Sprecher in HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für seine AI-Avatare und Sprecher, sodass Sie Ausdrücke, Kleidung und Stile perfekt an Ihre kreative Vision anpassen können. Dies stellt sicher, dass Ihre AI-Videos einzigartig und markengerecht sind.

Welche Voiceover-Funktionen bietet HeyGen für seine AI-Videoprojekte?

HeyGen bietet robuste Voiceover-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, natürlich klingende Erzählungen in mehreren Sprachen für Ihre AI-Videoprojekte zu generieren. Diese Funktion integriert sich nahtlos in Ihre Skripte und verbessert die gesamte Produktionsabläufe mit professionellem Audio.

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von AI-Videos für soziale Medienplattformen helfen?

HeyGen ist ideal für die Erstellung ansprechender AI-Videos, die für soziale Medien optimiert sind, und bietet eine Vielzahl von Vorlagen und Branding-Kontrollen. Passen Sie Ihre Inhalte einfach für verschiedene Plattformen an und bewahren Sie eine konsistente Markenidentität, um Ihre Marketingbemühungen hervorzuheben.

