AI Video Generator: Erstellen Sie sofort beeindruckende Videos
Erzeugen Sie schnell professionelle Videos mit Text-zu-Video aus Skripten und verwandeln Sie Ihre Ideen in fesselnde Inhalte für jede Plattform.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein elegantes 45-sekündiges Produkt-Spotlight-Video, das sich an E-Commerce-Unternehmen und Produktvermarkter richtet, die neue Angebote hervorheben möchten. Stellen Sie sich eine moderne, saubere visuelle Ästhetik vor, mit einer selbstbewussten, überzeugenden Voiceover-Generierung, die die Zuschauer durch die Funktionen führt, und nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Marketingtexte schnell in überzeugende visuelle Inhalte zu übersetzen.
Gestalten Sie eine inspirierende 60-sekündige Mini-Dokumentation für Geschichtenerzähler und Personal-Branding-Experten, die ihre Reise visuell teilen möchten. Das Video sollte einen warmen, emotionalen visuellen Stil verwenden, ergänzt durch aufbauende Hintergrundmusik und eine sanfte, narrative Voiceover-Generierung, die die Unterstützung durch die Medienbibliothek/Stock-Medien nutzt, um ein fesselndes AI-Video aus vielfältigen Inhalten zu erstellen und eine einzigartige persönliche Note zu bieten.
Erstellen Sie ein lehrreiches 50-sekündiges Erklärvideo für Pädagogen und Meinungsführer, die komplexe Themen vereinfachen möchten. Dieses Video erfordert ein klares, professionelles visuelles Design mit deutlichen Sprechern, die prägnante Informationen liefern, verstärkt durch Untertitel für Barrierefreiheit und unterstützt durch einen ruhigen, informativen Audiotrack, der die Leistungsfähigkeit eines AI-Video-Generators für klare Kommunikation demonstriert.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige Anzeigenerstellung.
Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Videoanzeigen mit AI, um ein besseres Engagement und Konversionen für Ihre B2C-Marketingkampagnen zu erzielen.
Fesselnde Inhalte für soziale Medien.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Videos und Clips für soziale Medien, um Ihre Online-Präsenz zu steigern und mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos aus Text?
HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Ihre Skripte direkt in überzeugende AI-Videos umwandelt. Durch die Nutzung fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie wird komplexe Videobearbeitung überflüssig, sodass Sie effizient hochwertige Inhalte produzieren können.
Kann ich die AI-Avatare und Sprecher in HeyGen anpassen?
Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für seine AI-Avatare und Sprecher, sodass Sie Ausdrücke, Kleidung und Stile perfekt an Ihre kreative Vision anpassen können. Dies stellt sicher, dass Ihre AI-Videos einzigartig und markengerecht sind.
Welche Voiceover-Funktionen bietet HeyGen für seine AI-Videoprojekte?
HeyGen bietet robuste Voiceover-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, natürlich klingende Erzählungen in mehreren Sprachen für Ihre AI-Videoprojekte zu generieren. Diese Funktion integriert sich nahtlos in Ihre Skripte und verbessert die gesamte Produktionsabläufe mit professionellem Audio.
Wie kann HeyGen bei der Erstellung von AI-Videos für soziale Medienplattformen helfen?
HeyGen ist ideal für die Erstellung ansprechender AI-Videos, die für soziale Medien optimiert sind, und bietet eine Vielzahl von Vorlagen und Branding-Kontrollen. Passen Sie Ihre Inhalte einfach für verschiedene Plattformen an und bewahren Sie eine konsistente Markenidentität, um Ihre Marketingbemühungen hervorzuheben.