Erstellen Sie ein fesselndes 45-sekündiges Marketingvideo mit einem realistischen AI-Avatar, der eine bahnbrechende neue Softwarefunktion vorstellt. Dieses Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet, sollte einen modernen und lebendigen visuellen Stil annehmen, ergänzt durch eine selbstbewusste, professionelle Stimme, die die Vorteile der Software hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens "AI Avatars"-Funktion, um diese innovative Präsentation zum Leben zu erwecken und zu zeigen, wie ein AI-Avatar-Videoersteller die Inhaltsproduktion vereinfachen kann.

Video Generieren