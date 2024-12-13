AI-Avatar-Onboarding-Video-Generator: Steigern Sie das Mitarbeiterengagement

Gestalten Sie fesselnde Onboarding-Erlebnisse mit lebensechten AI-Avataren, um Ihre Schulungsvideos ansprechender und effektiver zu machen.

509/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Produkt-Erklärvideo für bestehende Kunden, das eine neu veröffentlichte Softwarefunktion klar und ansprechend hervorhebt. Dieses Video sollte eine minimalistische visuelle Ästhetik mit lebendigen Schnittstellenanimationen und einer informativen, artikulierten AI-Sprachübertragung annehmen, die effektiv die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen aus dem Skript nutzt und verschiedene Vorlagen und Szenen einsetzt, um die Vorteile des Updates zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Marketingvideo für Kleinunternehmer, das einen neuen effizienzsteigernden Service mit einem überzeugenden und energetischen Ton vorstellt. Die visuelle Präsentation sollte mutig und professionell sein, mit einem dynamischen AI-Präsentator, der mit auffälligen Stockmedien aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung interagiert, begleitet von einem lebhaften, treibenden Soundtrack, um Dringlichkeit und Aufregung zu vermitteln, unterstützt von den fortschrittlichen AI-Video-Generator-Fähigkeiten von HeyGen.
Beispiel-Prompt 3
Für Remote-Teammitglieder, die ein Update zu neuen internen Richtlinienänderungen benötigen, ist ein klares und ansprechendes 60-sekündiges Schulungsvideo erforderlich, um eine einfache Verständlichkeit zu gewährleisten. Diese professionelle Produktion sollte einen freundlichen AI-Avatar mit einer beruhigenden Voiceover-Generierung präsentieren, weiter verbessert durch leicht lesbare Untertitel für globale Zugänglichkeit, die die Fähigkeit von HeyGen hervorheben, effektive AI-Videos zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Avatar-Onboarding-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und personalisierte Onboarding-Videos mit AI-Avataren. Rationalisieren Sie Ihre Schulungen, steigern Sie die Behaltensquote und heißen Sie neue Teammitglieder wirkungsvoll willkommen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare, um Ihre Marke zu repräsentieren, oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Avatar, der perfekt zu Ihrer Vision passt.
2
Step 2
Schreiben Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihre Onboarding-Inhalte direkt in den Skripteditor ein. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-AI, um natürlich klingende Dialoge und Lippen-Synchronisation für Ihren gewählten Avatar zu generieren.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Stimme und visuellen Elementen
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos mit professioneller Voiceover-Generierung, passen Sie den Ton an und fügen Sie nahtlos Medien aus unserer Bibliothek oder Ihren eigenen Assets hinzu, um die Erzählung zu bereichern.
4
Step 4
Generieren und teilen
Generieren Sie Ihr AI-Video sofort und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, um es nahtlos in Ihren Onboarding-Prozess zu integrieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Informationen

.

Verwandeln Sie komplexe Produktdetails oder Unternehmensrichtlinien in leicht verständliche AI-Avatar-Onboarding-Videos, die komplexe Themen für neue Mitarbeiter oder Kunden klar und ansprechend machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von AI-Avatar-Onboarding-Videos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell ansprechende AI-Avatar-Onboarding-Videos direkt aus einem Skript zu erstellen. Diese AI-Videoerstellungsplattform rationalisiert den gesamten Produktionsprozess und macht hochwertige, personalisierte Videoinhalte für Mitarbeiterschulungen und Kundenpräsentationen zugänglich.

Kann ich AI-Avatare und Stimmen für ein einzigartiges Markenerlebnis mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet Optionen zur Erstellung benutzerdefinierter Avatare und zur Nutzung realistischer AI-Stimmen, einschließlich Stimmklonung, um sicherzustellen, dass Ihre AI-Videos Ihre Marke authentisch repräsentieren. Dies ermöglicht eine personalisierte Kommunikation mit lebensechten Avataren und natürlichem Lippen-Synchronisation.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von AI-Videos in mehreren Sprachen für ein globales Publikum?

Ja, HeyGen ist für globale Reichweite konzipiert und ermöglicht es Ihnen, AI-Videos mit mehrsprachigen AI-Sprachübertragungen und lokalisierten Inhalten zu erstellen. Diese Fähigkeit ermöglicht es Unternehmen, effektiv mit vielfältigen Zielgruppen weltweit zu kommunizieren, ohne umfangreiche Videobearbeitung.

Welche Art von Vorlagen bietet HeyGen, um die AI-Video-Produktion zu beschleunigen?

HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek professioneller Vorlagen, die die Erstellung von AI-Videos aus Text beschleunigen. Diese gebrauchsfertigen Videovorlagen ermöglichen es Nutzern, schnell überzeugende Inhalte für verschiedene Zwecke zu produzieren, von Marketing bis hin zu Produkt-Erklärvideos, und reduzieren die Videobearbeitungszeit erheblich.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo