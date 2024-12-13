Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, lebendiges und energetisches Erklärvideo vor, das sich an Kleinunternehmer und Vermarkter richtet und zeigt, wie einfach es ist, professionellen, ansprechenden Marketing-Content zu erstellen. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit einem fröhlichen, freundlichen Audio-Ton. Dieses Video wird prominent HeyGens "AI-Avatare" zeigen, die ein Skript zum Leben erwecken und die Kraft eines "AI-Avatar-Erklärvideo-Generators" demonstrieren, um das Publikum ohne komplexe Produktion zu fesseln.

Video Generieren