Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, lebendiges und energetisches Erklärvideo vor, das sich an Kleinunternehmer und Vermarkter richtet und zeigt, wie einfach es ist, professionellen, ansprechenden Marketing-Content zu erstellen. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit einem fröhlichen, freundlichen Audio-Ton. Dieses Video wird prominent HeyGens "AI-Avatare" zeigen, die ein Skript zum Leben erwecken und die Kraft eines "AI-Avatar-Erklärvideo-Generators" demonstrieren, um das Publikum ohne komplexe Produktion zu fesseln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges, klares und informatives Video für Pädagogen und Trainer, das die Vorteile der Vereinfachung komplexer Themen erklärt. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und strukturiert sein, ergänzt durch eine ruhige, autoritative Stimme. Konzentrieren Sie sich darauf, HeyGens "Sprachgenerierung" und "Untertitel" zu nutzen, um "Erklärvideos" zu erstellen, die zugänglich und wirkungsvoll sind, insbesondere die Leichtigkeit der Produktion von "mehrsprachigem" Content hervorheben.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, dynamisches und kreatives Kurzvideo für Content-Ersteller und Solopreneure, die schnell ansprechenden Content produzieren möchten. Der visuelle Stil sollte inspirierend und schnelllebig sein, mit einem frischen, modernen Soundtrack. Dieses Video wird zeigen, wie HeyGens "Vorlagen & Szenen" in Kombination mit "Text-zu-Video AI"-Fähigkeiten eine effiziente "Videoinhaltserstellung" ermöglichen, wodurch professionelle Ergebnisse in Minuten erreichbar sind.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 20-sekündiges, elegantes und futuristisches Werbevideo, das sich an Technikbegeisterte und Entwickler richtet und Innovation und Anpassungsfähigkeit betont. Der visuelle und Audio-Stil sollte eindrucksvoll und hochmodern sein und fortschrittliche Technologie präsentieren. Dieses kurze Segment wird hervorheben, wie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" vielseitige Ausgaben ermöglicht und die Kraft eines "AI-Videogenerators" demonstriert, um Inhalte mit "sprechenden AI-Avataren" schnell an verschiedene Plattformen anzupassen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI-Avatar-Erklärvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihren Text in ansprechende Erklärvideos mit lebensechten AI-Avataren, perfekt für klare und prägnante Kommunikation.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihr Skript in den Editor ein oder tippen Sie es ein. Unsere Text-zu-Video AI wird Ihren Text automatisch in ansprechende Sprache umwandeln, bereit für Ihren AI-Avatar, um es zu präsentieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller AI-Avatare, um Ihre Marke oder Botschaft zu repräsentieren. Ihr ausgewählter AI-Avatar-Generator wird das Gesicht Ihres Erklärvideos sein.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Medien hinzu
Bereichern Sie Ihr Erklärvideo, indem Sie überzeugende visuelle Elemente aus unserer umfangreichen Medienbibliothek integrieren oder Ihre eigenen Assets hochladen, um Ihre Punkte perfekt zu veranschaulichen und die Videoinhaltserstellung zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Erklärvideo
Vorschau Ihres Erklärvideos und dann exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung, bereit zur Verbreitung auf all Ihren Plattformen, um maximale Wirkung zu erzielen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Skalierbare Kursentwicklung

Entwickeln Sie ansprechendere Erklärkursinhalte mit AI-Avataren, die eine größere Reichweite und ein besseres Verständnis für Lernende weltweit ermöglichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann der AI-Avatar-Generator von HeyGen meine Erklärvideos verbessern?

Der fortschrittliche AI-Avatar-Generator von HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Erklärvideos mit realistischen sprechenden AI-Avataren zu erstellen. Dies befähigt Sie zur schnellen Erstellung von Videoinhalten, wodurch komplexe Konzepte für Ihr Publikum leicht verständlich werden.

Was macht HeyGen zu einer effizienten Text-zu-Video AI-Lösung für kreative Inhalte?

HeyGen verwandelt Ihre Skripte mithilfe modernster Text-zu-Video AI in professionelle Videos und optimiert so Ihren Prozess der Videoinhaltserstellung erheblich. Sie können schnell sprechende Kopf-Videos mit AI-Avataren generieren, ohne dass komplexe Dreharbeiten oder Bearbeitungen erforderlich sind.

Bietet HeyGen anpassbare Vorlagen für unterschiedliche Bedürfnisse der Videoinhaltserstellung?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette an anpassbaren Vorlagen und Szenen, um Ihre Videoinhaltserstellung in verschiedenen Kategorien zu starten. Diese Vorlagen helfen Benutzern, schnell professionelle AI-Videogenerator-Ausgaben zu produzieren, von Marketing bis hin zu Schulungen.

Kann ich mit HeyGen mehrsprachige AI-Videogenerator-Inhalte erstellen?

Absolut, HeyGen unterstützt die mehrsprachige Sprachgenerierung, sodass Sie AI-Videogenerator-Inhalte für ein globales Publikum erstellen können. Diese Funktion erweitert Ihre Reichweite für Erklärvideos und verschiedene andere Bedürfnisse der Videoinhaltserstellung ohne zusätzlichen Aufwand.

