Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Anleitungsvideo vor, das sich an Autohändler und Verkaufsleiter richtet und die sofortigen Vorteile eines KI-gestützten Automobil-Übersichtsgenerators demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit Bildschirmtext, der die wichtigsten Funktionen hervorhebt, ergänzt durch einen lebhaften, informativen Audiotrack, der mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde. Diese Erzählung wird zeigen, wie das KI-Tool Rohfahrzeugdaten effizient in überzeugende Beschreibungen umwandelt, seine Fähigkeit hervorhebt, die Zeit für manuelle Eingaben erheblich zu reduzieren und die betriebliche Effizienz für vielbeschäftigte Autohäuser zu steigern.

