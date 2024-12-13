AI-App-Tutorial-Generator: Erstellen Sie sofort interaktive Anleitungen

Erstellen Sie mühelos umfassende Tutorials mit AI. Erfassen Sie jeden Schritt und fügen Sie kristallklare Anweisungen mit fortschrittlicher Sprachüberlagerung hinzu.

Ein 45-sekündiges Video, das sich an Softwareentwickler und IT-Manager richtet, mit eleganten, modernen Grafiken und einer klaren, autoritativen AI-Sprachüberlagerung, sollte zeigen, wie unser AI-App-Tutorial-Generator die Prozessdokumentation für komplexe Systeme automatisieren kann und die Einrichtungszeit drastisch reduziert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für technische Trainer und Produktmanager wird ein 90-sekündiges Anleitungsvideo mit professionellen, sauberen Visuals, das einen vielfältigen AI-Avatar und informative Untertitel enthält, veranschaulichen, wie man umfassende Tutorials erstellt, indem man mühelos Tutorial-Schritte aufzeichnet und so Konsistenz in allen Schulungsmaterialien gewährleistet.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges dynamisches und ansprechendes Video für interne Support-Teams und Ersteller von Bildungsinhalten, indem Sie lebendige Visuals aus der Medienbibliothek und energetische Hintergrundmusik nutzen, zusammen mit einer freundlichen AI-Stimme, die aus Ihrer Text-zu-Video-von-Skript-Funktion generiert wird, um die Leistungsfähigkeit interaktiver Tutorial-Software zu demonstrieren und wie Benutzer Tutorials direkt in ihre bestehenden Plattformen einbetten können.
Beispiel-Prompt 3
Eine ausführliche 2-minütige Demonstration, die sich an fortgeschrittene technische Benutzer und Projektleiter richtet, sollte futuristische, detaillierte Bildschirmaufnahmen mit klarem Audio enthalten und professionelle Vorlagen & Szenen nutzen, um die innovativen Fähigkeiten zu zeigen, wie AI Ihre Tutorials kombinieren & ausarbeiten kann, sodass Benutzer Ihre Tutorials für verschiedene Zielgruppen anpassen und mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen exportieren können.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-App-Tutorial-Generator funktioniert

Erstellen Sie sofort umfassende, interaktive Tutorials aus Ihren Prozessen, indem Sie AI nutzen, um die Dokumentation zu optimieren und das Benutzerverständnis zu verbessern.

1
Step 1
Zeichnen Sie Ihre Aktionen auf
Starten Sie die Aufnahme und führen Sie Ihren gewünschten Workflow aus. Der AI-App-Tutorial-Generator wird automatisch Ihre Tutorial-Schritte aufzeichnen und Screenshots sowie Interaktionen sammeln, um die Grundlage des Leitfadens zu bilden.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Tutorial
Nach der Aufnahme wird die Plattform sofort Tutorials generieren, indem sie Ihre aufgezeichneten Aktionen in einen detaillierten, textlichen Leitfaden umwandelt, der zur Überprüfung und Verfeinerung bereitsteht.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Sprachüberlagerungen hinzu
Personalisieren Sie Ihr Tutorial mit benutzerdefinierten Beschreibungen und Anmerkungen. Fügen Sie AI-Sprachüberlagerungen hinzu, um Klarheit und Engagement zu erhöhen und Ihr Publikum mit professioneller Erzählung durch jeden Schritt zu führen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Tutorial
Sobald Ihr Tutorial fertig ist, exportieren Sie mühelos Ihre umfassenden Tutorials. Sie können Tutorials direkt in Ihre bestehenden Plattformen einbetten oder einen teilbaren Link für eine weitreichende Verteilung generieren, um Ihren Lernenden einfachen Zugang zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Automatisieren Sie die Produktion von Social-Media-Tutorials

.

Konvertieren Sie schnell Schritte aus Ihren AI-App-Tutorials in ansprechende, teilbare Videoclips für die sofortige Verbreitung in sozialen Medien.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI für die Erstellung von Videoinhalten?

HeyGen nutzt seine fortschrittliche generative AI-Plattform, um Skripte in dynamische Videoinhalte zu verwandeln. Dazu gehört die Erstellung realistischer AI-Avatare, die Produktion natürlich klingender AI-Sprachüberlagerungen und das automatische Hinzufügen genauer Untertitel, was den gesamten Videoproduktionsprozess optimiert.

Kann ich die visuellen Elemente und das Branding von Videos, die mit HeyGen erstellt wurden, anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Videoinhalte mit Ihrem spezifischen Logo und Ihren Markenfarben zu personalisieren. Sie können auch aus verschiedenen Vorlagen wählen und Assets aus der Medienbibliothek integrieren, um Konsistenz und Standardisierung in all Ihren Videos zu gewährleisten.

Welche Export- und Freigabeoptionen bietet HeyGen für fertige Videos?

HeyGen unterstützt flexible Größenanpassungen des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen und ermöglicht den einfachen Export Ihrer fertigen Videodokumentation in mehreren Formaten. Sie können Videos mühelos über eine teilbare URL teilen oder Tutorials direkt auf Ihrer Website oder in internen Systemen einbetten, um einen breiten Zugang zu gewährleisten.

Beschreiben Sie die technischen Kernfähigkeiten von HeyGen zur Erstellung hochwertiger Videos.

Die technische Kernfähigkeit von HeyGen liegt in seiner AI-Native generativen AI-Plattform, die Textskripte in professionelle Videodokumentationen umwandelt. Dazu gehört die Erstellung ausdrucksstarker AI-Avatare, hochwertiger AI-Sprachüberlagerungen und dynamischer Szenengenerierung, was eine effiziente und anspruchsvolle Videoausgabe ohne manuelle Videobearbeitung gewährleistet.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo