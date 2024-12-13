AI-Ankündigungsvideo-Ersteller für beeindruckende Updates

Produzieren Sie mühelos hochwertige Ankündigungsvideos mit unseren fortschrittlichen AI-Avataren.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Social-Media-Ankündigungsvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und eine neue Produkteinführung hervorhebt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, mit lebendigen Animationen und einer mitreißenden, professionellen Stimme. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um schnell eine fesselnde Botschaft zu generieren, die Interesse weckt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein informatives 45-sekündiges Ankündigungsvideo für Technikbegeisterte und Branchenprofis, das ein bevorstehendes virtuelles Event detailliert beschreibt. Das Video sollte einen eleganten, futuristischen visuellen Stil annehmen, in dem ein AI-Avatar die wichtigsten Veranstaltungsdetails mit inspirierender Hintergrundmusik präsentiert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um eine personalisierte, aber skalierbare Botschaft zu übermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Video, um ein bedeutendes Unternehmensjubiläum zu feiern, das sich an Mitarbeiter, Partner und Stakeholder richtet. Verwenden Sie einen filmischen visuellen Stil mit einer herzlichen Stimme und subtiler, aufbauender Musik, wobei die Unternehmensmarkenrichtlinien konsequent angewendet werden. Konzentrieren Sie sich auf HeyGens robuste Voiceover-Generierung, um echte Emotionen und Stolz zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein fesselndes 15-sekündiges Werbeankündigungsvideo für allgemeine Social-Media-Follower, das einen Blitzverkauf präsentiert. Die Ästhetik sollte schnelllebig und aufmerksamkeitsstark sein, mit schnellen Schnitten, fettem On-Screen-Text und aufregenden Soundeffekten, um das Engagement zu maximieren. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um eine optimale Anzeige auf allen Plattformen zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Ankündigungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Ankündigungsvideos in Minuten, indem Sie Ihren Text mit AI in fesselnde Visuals verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Ankündigungstextes. Unser fortschrittlicher AI-Videogenerator wandelt Ihr Skript automatisch in einen ersten Videovorentwurf um und legt damit den Grundstein für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer Bibliothek anpassbarer Videovorlagen oder integrieren Sie AI-Avatare, um Ihre Ankündigung zu erzählen. Passen Sie das Aussehen und Gefühl an, um dem ästhetischen Stil Ihrer Marke zu entsprechen.
3
Step 3
Verbessern und Marken
Fügen Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben mit Branding-Kontrollen hinzu. Verfeinern Sie Ihr Video weiter mit AI-gestützter Voiceover-Generierung und automatisch generierten Untertiteln für Zugänglichkeit und Wirkung.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihr AI-generiertes Video und nehmen Sie eventuelle letzte Anpassungen vor. Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihre Ankündigung als hochauflösende MP4-Datei, bereit zur Verbreitung auf all Ihren Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie interne & Schulungsankündigungen

.

Verbessern Sie interne Kommunikation und Schulungsinitiativen mit fesselnden AI-gestützten Ankündigungsvideos, die Verständnis und Behaltensquote steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Ankündigungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle Ankündigungsvideos mühelos zu erstellen, indem anpassbare Videovorlagen und realistische AI-Avatare genutzt werden. Unser intuitiver AI-Videogenerator vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess, sodass beeindruckende Ankündigungen für jeden zugänglich sind.

Kann ich die mit HeyGen erstellten AI-generierten Videos anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre AI-generierten Videos. Über die Text-zu-Video-Generierung hinaus können Sie leistungsstarke Videobearbeitungstools nutzen, Animationen hinzufügen und aus einer umfangreichen Bibliothek von Stockvideos, Musik und Soundeffekten auswählen, um Ihre Inhalte für Social-Media-Videos oder andere Plattformen zu gestalten.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet eine umfassende kreative Engine für die Videoproduktion, einschließlich hyperrealistischer AI-Avatare und fortschrittlicher AI-gestützter Voiceover-Generierung. Sie können auch Untertitel automatisch generieren und Branding-Kontrollen anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Unterstützt HeyGen hochwertige Exporte und vielfältige Medienressourcen?

Absolut, HeyGen stellt sicher, dass Ihr Endprodukt eine hochauflösende MP4-Datei ist, mit flexibler Größenanpassung im Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen. Darüber hinaus können Sie Ihre Projekte mit unserer umfangreichen Bibliothek von Stockvideos, Musik, Soundeffekten und Animationen verbessern, um filmische Visuals zu erzielen.

logo
