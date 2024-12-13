Ein 2-minütiges Video, das sich an Kommunikationsmanager und IT-Profis in großen Unternehmen richtet und zeigt, wie ein "AI-Ankündigungsgenerator" die interne Kommunikation optimiert. Der visuelle Stil sollte professionell, sauber und effizient sein, mit einem positiven, aber informativen Audioton. Dieses Video wird die Fähigkeiten von HeyGen's "Text-zu-Video aus Skript" und "AI-Avatare" hervorheben, um nahtlose, hochvolumige Inhaltserstellung und einfache Zusammenarbeit in komplexen Organisationsstrukturen zu demonstrieren.

