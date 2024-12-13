Ihr AI-Ankündigungsgenerator für jeden Anlass

Erstellen Sie mühelos beeindruckende AI-generierte Ankündigungen mit realistischen AI-Avataren, die Ihr Publikum fesseln.

Ein 2-minütiges Video, das sich an Kommunikationsmanager und IT-Profis in großen Unternehmen richtet und zeigt, wie ein "AI-Ankündigungsgenerator" die interne Kommunikation optimiert. Der visuelle Stil sollte professionell, sauber und effizient sein, mit einem positiven, aber informativen Audioton. Dieses Video wird die Fähigkeiten von HeyGen's "Text-zu-Video aus Skript" und "AI-Avatare" hervorheben, um nahtlose, hochvolumige Inhaltserstellung und einfache Zusammenarbeit in komplexen Organisationsstrukturen zu demonstrieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 1 Minute und 30 Sekunden langes Video für Marketingdirektoren und Produktmanager in globalen Unternehmen, das sich auf die "anpassbaren" und "mehrsprachigen Unterstützungsfunktionen" eines AI-Ankündigungstools für "Produkteinführungen" konzentriert. Der visuelle Stil sollte elegant und global sein, mit ansprechendem und klarem Audio. Nutzen Sie HeyGen's "Voiceover-Generierung", um mehrere Sprachen zu demonstrieren, und "Vorlagen & Szenen", um anpassbares Design für verschiedene Märkte zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein helles, benutzerfreundliches 1-minütiges Tutorial-Video, das sich an Kleinunternehmer und Veranstaltungsorganisatoren richtet und die einfache Erstellung von "Veranstaltungsankündigungen" mit einem "Ankündigungsgenerator" durch die Verwendung von "Eingabetext oder Stimme" veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte klare, schrittweise Anleitungen mit einer freundlichen Stimme bieten. Diese Eingabeaufforderung wird HeyGen's "Text-zu-Video aus Skript" und "Untertitel/Untertitel" nutzen, um während der gesamten Demonstration Zugänglichkeit und Klarheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein modernes, schnelles 45-Sekunden-Video für HR-Abteilungen und PR-Agenturen, das die Effizienz und Konsistenz betont, die durch ein "AI-gestütztes Tool" für verschiedene "professionelle Ankündigungen" gewonnen werden. Der visuelle Stil sollte autoritär mit klarem Audio sein und Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit vermitteln. Dieses Video wird effektiv HeyGen's "AI-Avatare" und "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" nutzen, um schnell polierte, markengerechte Kommunikation zu produzieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Ankündigungsgenerator funktioniert

Nutzen Sie unser AI-gestütztes Tool, um schnell und effizient professionelle Ankündigungen zu erstellen und dabei jedes Mal klare und ansprechende Kommunikation zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Ankündigung
Nutzen Sie unser AI-gestütztes Tool, um erste Entwürfe Ihrer Ankündigungsinhalte aus Ihrem Eingabetext oder Ihrer Spracheingabe zu generieren. Dies startet Ihren Inhaltserstellungsprozess effizient.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Verfeinern Sie Ihre AI-generierte Ankündigung, indem Sie anpassbare Optionen nutzen, um den Text anzupassen und sicherzustellen, dass er perfekt zu Ihrem gewünschten Tonfall und Ihrer Zielgruppe passt.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Branding
Wenden Sie Ihr individuelles Branding an, einschließlich spezifischer Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre professionellen Ankündigungen stets mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.
4
Step 4
Teilen Sie Ihre Ankündigung
Verteilen Sie Ihre fertige Ankündigung nahtlos an Ihr Team oder Ihr Publikum mit unseren praktischen One-Click-Sharing-Optionen. Dies gewährleistet eine schnelle und breite Reichweite.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde interne Kommunikation

.

Verbessern Sie interne Unternehmensankündigungen und Schulungsmaterialien mit fesselnden AI-Videos, um das Verständnis und die Behaltensquote der Mitarbeiter zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie optimiert HeyGen's AI-Ankündigungsgenerator die Inhaltserstellung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Technologie, um seinen Ankündigungsgenerator zu betreiben, der Ihre Text- oder Spracheingaben effizient in professionelle, AI-generierte Ankündigungen umwandelt. Dieses AI-gestützte Tool reduziert erheblich die Zeit und den Aufwand, die traditionell für die Erstellung hochwertiger Inhalte erforderlich sind.

Kann ich meine AI-generierten Ankündigungen an meine Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, mit denen Sie Ihr individuelles Branding, einschließlich Logos und Farben, auf jede AI-generierte Ankündigung anwenden können. Sie können auch eine Vielzahl von Ankündigungsvorlagen und den intuitiven Design-Editor nutzen, um ein professionelles und kohärentes Markenbild zu gewährleisten.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung mehrsprachiger Ankündigungen?

Die Plattform von HeyGen umfasst eine robuste mehrsprachige Unterstützung, die von einem fortschrittlichen AI-Sprachgenerator und Text-zu-Sprache-Funktionen angetrieben wird. Sie können Ankündigungen in mehreren Sprachen erstellen und Funktionen wie Sprachklonen und AI-Dubbing nutzen, um weltweit klare und zielgruppenspezifische Kommunikation zu gewährleisten.

Unterstützt HeyGen die Teamzusammenarbeit bei der Erstellung und Genehmigung von Ankündigungen?

Ja, HeyGen ist mit Blick auf Zusammenarbeit konzipiert. Unsere Plattform bietet spezielle Kollaborationstools, die geräteübergreifendes Bearbeiten erleichtern und Genehmigungen durch Multi-Stage Approval Workflows optimieren. Dies gewährleistet eine nahtlose Integration in die bestehenden Kommunikationsprozesse Ihres Teams.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo