Erstellen Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video, das sich an gemeinnützige Organisationen und Interessengruppen richtet und zeigt, wie ein AI-Advocacy-Generator mühelos überzeugende Kampagneninhalte erstellen kann. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit klaren Grafiken und vielfältigen AI-Avataren. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Botschaft schnell in eine fesselnde Erzählung zu verwandeln und die Einfachheit der Erstellung wirkungsvoller Inhalte für ihre Anliegen zu demonstrieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 60-Sekunden-Erklärvideo, das sich an politische Kampagnenmanager und Gemeinschaftsorganisatoren richtet und die Vorteile eines Advocacy-Plan-Generators für die automatisierte Personalisierung von Inhalten aufzeigt. Verwenden Sie einen professionellen und ansprechenden visuellen Stil, möglicherweise mit Textanimationen auf dem Bildschirm, um wichtige Statistiken hervorzuheben. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine klare, autoritative Botschaft zu übermitteln, ergänzt durch Untertitel, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein begeistertes 30-Sekunden-Video für kleine gemeinnützige Organisationen und Marketingteams mit begrenztem Budget, das zeigt, wie AI for Nonprofits als leistungsstarker Generator für Social-Media-Posts auf kostengünstige Weise dienen kann. Das Video sollte eine inspirierende und visuell reiche Ästhetik annehmen, Erfolgsgeschichten durch schnelle Schnitte und lebendige Farben präsentieren. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die visuelle Attraktivität zu steigern, und verwenden Sie dann das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um die Optimierung für verschiedene soziale Plattformen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein elegantes 50-Sekunden-Werbevideo für große Organisationen und etablierte Advocacy-Plattformen, das die umfassenden Fähigkeiten einer AI-nativen Advocacy-Plattform und ihre nahtlose Integration zur Erstellung vielfältiger Inhalte wie Pressemitteilungen und Aktionsaufrufe hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte hochmodern und effizient sein, mit sanften Übergängen und einem selbstbewussten Ton. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Produktion zu starten, und integrieren Sie professionelle AI-Avatare, um die fortschrittlichen Funktionen der Plattform zu präsentieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Advocacy-Generator funktioniert

Stärken Sie Ihre Advocacy-Bemühungen mit einer AI-nativen Plattform. Erstellen Sie schnell personalisierte, wirkungsvolle Kampagnen, analysieren Sie die Leistung und erreichen Sie Ihre sozialen Veränderungsziele effizient.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Kampagnenziele
Beginnen Sie damit, Ihre "Advocacy-Ziele" innerhalb der intuitiven "benutzerfreundlichen Oberfläche" zu definieren. Geben Sie Ihre Zielgruppe und Schlüsselbotschaften an, um die AI zu leiten.
2
Step 2
Erstellen Sie maßgeschneiderte Advocacy-Inhalte
Nutzen Sie die "generative AI"-Fähigkeiten, um sofort überzeugende "Kampagnenkopien" zu entwerfen. Dazu gehören Aktionsaufrufe, Pressemitteilungen, E-Mails und Social-Media-Posts, die alle auf Ihre Ziele abgestimmt sind.
3
Step 3
Wenden Sie automatisierte Personalisierung an
Steigern Sie das Engagement mit "automatisierter Inhaltspersonalisierung", die es der Plattform ermöglicht, Nachrichten für verschiedene Segmente anzupassen. Nutzen Sie Echtzeitdaten und "detaillierte Analysen" für optimale Wirkung.
4
Step 4
Exportieren und integrieren Sie Ihre Kampagnen
Exportieren Sie Ihre verfeinerten Inhalte einfach und profitieren Sie von der "nahtlosen Integration" mit Ihren bestehenden Kommunikationskanälen. Dieser optimierte Arbeitsablauf stellt sicher, dass Ihre Advocacy kostengünstig die richtigen Personen erreicht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie die Auswirkungen von Advocacy mit überzeugenden Videos hervor

.

Präsentieren Sie die greifbaren Auswirkungen Ihrer Advocacy-Bemühungen und Erfolgsgeschichten mit ansprechenden AI-gestützten Videoinhalten, um zum Handeln zu inspirieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für kreative Kampagnen?

HeyGen nutzt generative AI, um Text-zu-Video mit realistischen AI-Avataren zu transformieren, was die schnelle Produktion von professionellen Inhalten für verschiedene kreative Kampagnen ermöglicht. Dies rationalisiert den Inhaltserstellungsprozess und macht es zu einem ausgezeichneten AI-Generator für Ihre Bedürfnisse.

Kann HeyGen helfen, vielfältige Inhalte für Advocacy und Marketing zu generieren?

Ja, HeyGen fungiert als leistungsstarker Content-Generator, der vielseitige Inhalte wie Kampagnenkopien, Social-Media-Posts und Website-Inhalte produziert. Mit automatisierter Inhaltspersonalisierung stellt HeyGen sicher, dass Ihre Botschaft effektiv über verschiedene Plattformen hinweg ankommt.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für personalisierte Markenbotschaften?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können eine Vielzahl von Vorlagen & Szenen nutzen, um personalisierte Videos zu erstellen und die professionelle Qualität Ihrer Ausgaben zu verbessern.

Ist HeyGen eine kostengünstige Lösung für die schnelle Erstellung von Videoinhalten?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, eine kostengünstige Lösung zu sein, die die Zeiteffizienz bei der Videoproduktion maximiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht sofortige Ergebnisse, wodurch die professionelle Videoproduktion zugänglich wird, ohne dass umfangreiche technische Fähigkeiten erforderlich sind.

