Stellen Sie sich vor, Sie erstellen mühelos wirkungsvolle 30-sekündige "Videoanzeigen" mit einem "KI-Werbegenerator". Dieses dynamische und mitreißende Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet, bietet elegante Bewegungsgrafiken und eine professionelle Stimme, die erklärt, wie HeyGens Fähigkeit "Text-zu-Video aus Skript" Ideen in überzeugende Kampagnen verwandelt und die Herausforderung der komplexen Videoproduktion löst.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entdecken Sie die Kraft von "KI-Avataren" bei der Erstellung personalisierter "Werbekreativen", die wirklich verbinden. Diese 45-sekündige Erzählung, die sich an digitale Vermarkter und E-Commerce-Marken richtet, präsentiert eine Reihe freundlicher und "ausdrucksstarker KI-Avatare", die mit HeyGens "KI-Avatare"-Funktion zum Leben erweckt werden und vielfältige Produktbotschaften in einem warmen, ansprechenden visuellen Stil mit klarer gesprochener Sprache liefern und die Interaktion mit ihrem Publikum revolutionieren.
Beispiel-Prompt 2
Entfesseln Sie beispiellose kreative Freiheit für Ihre "Produktvideo"-Kampagnen, indem Sie "anpassbare Werbevorlagen" nutzen. Dieses polierte 60-sekündige Video, das für Produktmanager und Werbeagenturen konzipiert ist, zeigt die nahtlose Erstellung atemberaubender "kinematografischer Produktaufnahmen" und vielfältiger Werbevariationen, indem es HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" in einer eleganten, modernen visuellen Umgebung nutzt, ergänzt durch zeitgenössische Hintergrundmusik und klare Soundeffekte.
Beispiel-Prompt 3
Verwandeln Sie die Präsenz Ihrer Marke mit authentischen "UGC-Stil-Videoanzeigen", die durch "KI-gestützte Werbeerstellung" generiert werden. Dieser prägnante 15-sekündige Spot, perfekt für Social-Media-Vermarkter und Content-Ersteller, verwendet einen nachvollziehbaren, natürlichen visuellen Stil mit lebendigen Farben und einem lässigen Ton, um zu demonstrieren, wie schnell "erfolgreiche Videoanzeigen" produziert werden können, mit HeyGens "Untertiteln/Beschriftungen" für maximale Zugänglichkeit und Engagement über Plattformen hinweg.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der KI-Werbegenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos leistungsstarke Werbekreativen mit KI, von der Konzeption bis zum Export, um die Reichweite und Wirkung Ihrer Kampagne zu maximieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Werbeinhalte
Beginnen Sie mit der Erstellung ansprechender Text-zu-Video aus Skript, sodass die KI Ihre Werbetexte schnell in überzeugende visuelle Erzählungen verwandelt.
2
Step 2
Passen Sie Werbevorlagen an
Passen Sie Ihre Anzeige an, indem Sie aus anpassbaren Werbevorlagen auswählen und diese mit den Farben, Logos und spezifischen Botschaften Ihrer Marke versehen.
3
Step 3
Wählen Sie KI-Avatare aus
Wählen Sie ausdrucksstarke KI-Avatare, die in Ihrer Anzeige auftreten, um eine menschliche Note zu verleihen und Ihre Botschaft effektiv zu übermitteln.
4
Step 4
Exportieren Sie optimierte Anzeigenformate
Exportieren Sie Ihre fertigen Werbekreativen in optimierten Seitenverhältnissen, bereit für die direkte Integration mit Meta-Anzeigenveröffentlichung und anderen Kampagnenmanagement-Tools.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verwandeln Sie Testimonials in KI-Videoanzeigen

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in kraftvolle, ansprechende KI-Videoanzeigen, die Vertrauen aufbauen und Konversionen fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Werbeinhalten?

HeyGen fungiert als umfassender KI-Werbegenerator, der es Nutzern ermöglicht, mühelos überzeugende Videoanzeigen und vielfältige Werbekreativen zu produzieren. Es nutzt fortschrittliche KI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeiten, um die Produktion hochwertiger visueller Inhalte für jede Kampagne zu vereinfachen.

Welche Art von anpassbaren Werbekreativen kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine breite Palette von Werbekreativen erstellen, darunter ansprechende Videoanzeigen mit ausdrucksstarken KI-Avataren und kinematografischen Produktaufnahmen. Die Plattform bietet anpassbare Werbevorlagen und Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre kreative Strategie perfekt mit der Vision Ihrer Marke übereinstimmt.

Kann HeyGen bei der Erstellung von Produktvideos und virtuellen Fotoshootings für Werbung helfen?

Ja, HeyGen ist ein effektiver KI-Videoanzeigen-Ersteller, der sich hervorragend für die Erstellung dynamischer Produktvideoinhalte eignet. Sie können KI-Avatare für kraftvolle Produktpräsentationen nutzen und sogar virtuelle Fotoshootings generieren, um professionelle und vielfältige Produktvisualisierungen ohne umfangreiche traditionelle Produktion zu liefern.

Welche Tools bietet HeyGen zur Optimierung von Werbekreativen für bessere Leistung?

HeyGen bietet robuste Funktionen zur kreativen Optimierung, die es Ihnen ermöglichen, effizient vielfältige Video-Varianten und Werbekreativen für A/B-Tests zu generieren. Sie können seine leistungsstarken Animationen und umfassenden Branding-Kontrollen nutzen, um schnell zu iterieren und auf aktuelle kreative Trends zu reagieren.

