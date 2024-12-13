AI-Anzeigen-Video-Generator für E-Commerce: Steigern Sie jetzt den Umsatz

Erstellen Sie sofort beeindruckende Produktvideos. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion gewährleistet kreative Kontrolle und spart wertvolle Zeit.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 45-Sekunden-Produktvideo, das sich an Mode- und Beauty-E-Commerce-Marken richtet, die ihre Online-Präsenz verbessern möchten. Das Video sollte einen luxuriösen und eleganten visuellen Stil annehmen, mit weicher Beleuchtung und eleganten Übergängen, gepaart mit einem raffinierten, subtilen Hintergrundsound. Veranschaulichen Sie, wie ein AI-Avatar verschiedene Outfits präsentieren oder Make-up-Anwendungen demonstrieren kann, und zeigen Sie die Fähigkeit von HeyGens "AI-Avataren", Produkte ohne traditionelle Filmaufnahmen zum Leben zu erwecken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine dynamische 20-Sekunden-Social-Media-Anzeige, die für digitale Vermarkter entwickelt wurde, die eine effiziente Anzeigenerstellung suchen. Verwenden Sie einen lebendigen und energetischen visuellen Stil mit kräftigen Farben und schnellen Textanimationen, untermalt von einem modernen, eingängigen Jingle. Dieser Vorschlag betont die "kreative Kontrolle" der Nutzer und zeigt, wie die "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte"-Funktion von HeyGen eine schnelle Anpassung von Inhalten auf verschiedenen sozialen Plattformen wie Instagram Reels und TikTok ermöglicht, um maximale Interaktion zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 60-Sekunden-Video für E-Commerce-Unternehmer, die die Vorteile von AI-Anzeigen für ihr Geschäft erkunden. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und professionell sein, mit erklärenden Grafiken und On-Screen-Text, unterstützt durch eine klare, autoritative "Voiceover-Generierung". Erklären Sie, wie ein "AI-Anzeigen-Video-Generator für E-Commerce" wie HeyGen die Produktionskosten und -zeit reduziert, indem er die fortschrittliche "Voiceover-Generierung" von HeyGen nutzt, um komplexe Konzepte einfach und effektiv zu vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Anzeigen-Video-Generator für E-Commerce funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Produktvideos für Ihren Online-Shop. Generieren Sie hochwertige, professionelle Anzeigeninhalte mit AI und sparen Sie Zeit und Ressourcen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl vorgefertigter Anzeigenschablonen, die für E-Commerce entwickelt wurden. Geben Sie einfach Ihre Produktdetails ein, um die Videoerstellung zu starten und einen schnellen und effektiven Start zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare und Branding hinzu
Heben Sie Ihre Produktanzeige hervor, indem Sie ansprechende AI-Avatare integrieren. Diese digitalen Präsentatoren können Ihre E-Commerce-Angebote präsentieren und einen menschlichen Touch hinzufügen, ohne die Kosten traditioneller Filmaufnahmen.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Untertitel hinzu
Optimieren Sie die Reichweite und Zugänglichkeit Ihrer Anzeige, indem Sie automatisch Untertitel/Untertitel generieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar und effektiv für ein breiteres Publikum auf verschiedenen Plattformen wie Social-Media-Anzeigen ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Mit allen abgeschlossenen Anpassungen generieren Sie sofort Ihre Videoanzeige. Exportieren Sie es im gewünschten Format und in der gewünschten Auflösung, bereit für den sofortigen Einsatz auf Ihren E-Commerce-Produktseiten oder Social-Media-Kampagnen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenreferenzen

.

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in fesselnde, AI-gestützte Videotestimonials, um Vertrauen aufzubauen und den Produktverkauf auf Ihrer E-Commerce-Website zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die kreative Kontrolle über meine E-Commerce-Produktvideos verbessern?

HeyGen bietet leistungsstarke Werkzeuge für kreative Kontrolle, mit denen Sie dynamische E-Commerce-Produktvideos mit AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen erstellen können. Sie können mühelos Skripte in fesselnde visuelle Erzählungen verwandeln und sicherstellen, dass Ihre Markenbotschaft perfekt vermittelt wird.

Kann HeyGen helfen, ansprechende UGC-Anzeigen für Social-Media-Kampagnen zu erstellen?

Absolut. HeyGen ist ein effektiver AI Video Ad Maker, der die Erstellung authentischer UGC-Anzeigen und Social-Media-Anzeigen vereinfacht. Nutzen Sie vorgefertigte Anzeigenschablonen und AI-Darsteller, um schnell hochgradig ansprechende Inhalte zu produzieren, ideal für diverse Online-Video-Anzeigenkampagnen.

Was macht HeyGen zu einem effizienten AI-Anzeigen-Video-Generator für E-Commerce-Unternehmen?

HeyGen zeichnet sich als führender AI-Anzeigen-Video-Generator für E-Commerce dadurch aus, dass es eine sofortige Videoerstellung aus Text bietet, was die Produktionskosten erheblich senkt und Zeit spart. Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, schnell hochwertige AI-Anzeigen zu erstellen, ohne umfangreiche Ressourcen.

Wie unterstützt HeyGen die Skalierung der Produktion von AI-Anzeigen für verschiedene Produktvideos?

HeyGen rationalisiert die Produktion von AI-Anzeigen und ermöglicht es Ihnen, die Inhaltserstellung für mehrere Produktvideos auf verschiedenen Plattformen zu skalieren. Mit Funktionen wie Text-zu-Video-Generierung und Seitenverhältnis-Anpassung können Sie Ihre Kampagnen effizient anpassen und verteilen.

