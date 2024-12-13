AI-Werbevideo-Generator: Erstellen Sie schnell hochkonvertierende Anzeigen

Erstellen Sie maßgeschneiderte, gewinnbringende Videoanzeigen aus Textvorgaben mit fortschrittlicher Text-zu-Video-Funktion, die hohe Interaktion und Konversionen fördert.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und Performance-Marketer richtet und zeigt, wie einfach es ist, fesselnde AI-Werbevideos zu erstellen. Verwenden Sie einen schnellen, dynamischen visuellen Stil mit professionellen, aber freundlichen AI-Avataren, die die Botschaft übermitteln, ergänzt durch energetische Hintergrundmusik. Demonstrieren Sie die nahtlose Text-zu-Video-Funktion für eine schnelle Inhaltserstellung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für Marketingagenturen und E-Commerce-Marken, das die Kraft von maßgeschneiderten Videoanzeigen für verschiedene Kampagnen hervorhebt. Nutzen Sie eine dynamische visuelle Ästhetik, die verschiedene vorgefertigte Werbevorlagen mit einer klaren, modernen Voiceover-Generierung zeigt, vor dem Hintergrund anspruchsvoller Produktpräsentationen. Dieses Video sollte die Vielseitigkeit der HeyGen-Vorlagen- und Szenenfunktion bei der Erstellung von wirkungsvollen Anzeigen veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein authentisches 60-Sekunden-Testimonial-AI-Video für D2C-Marken, die nach sozialem Beweis suchen, mit nachvollziehbaren AI-Schauspielern, die positive Produkterfahrungen teilen. Der visuelle Stil sollte warm und natürlich sein, mit weicher Beleuchtung und subtiler Hintergrundmusik, verstärkt durch automatische Untertitel, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Dies soll zeigen, wie UGC-ähnliche Videoanzeigen professionell und mühelos produziert werden können.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video für Social-Media-Marketer, das sich auf die Erstellung gewinnbringender Videoanzeigen konzentriert, die für verschiedene Plattformen optimiert sind. Der visuelle und akustische Stil sollte trendig und energiegeladen sein, die Aufmerksamkeit mit schnellen Schnitten und lebendigen Medienbibliothek-/Stock-Support-Visuals einfangen, untermalt von einem modernen, mitreißenden Soundtrack. Betonen Sie die einfache Anpassung der Seitenverhältnisse und Exporte für eine nahtlose Anpassung über soziale Kanäle hinweg.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Werbevideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient überzeugende, konversionsoptimierte Videoanzeigen mit der Kraft der AI und verwandeln Sie Ihre Konzepte in erfolgreiche Kampagnen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Werbeskript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Werbetextes oder Konzepts mit klaren Textvorgaben. Unsere Text-zu-Video-Funktion wird Ihre Worte in eine Video-Grundlage verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren oder integrieren Sie AI-Schauspieler, um Ihre Botschaft effektiv visuell zu präsentieren.
3
Step 3
Erstellen Sie Voiceovers und Untertitel
Nutzen Sie unsere Voiceover-Generierung, um natürlich klingende Audios in über 50 Sprachen zu produzieren und so die globale Reichweite Ihrer Anzeige zu erhöhen.
4
Step 4
Exportieren für Leistung
Nutzen Sie die Anpassung der Seitenverhältnisse und Exporte, um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren und sicherzustellen, dass es bereit für Performance-Marketing ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Authentische Testimonial-AI-Anzeigen

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden mühelos in authentische, fesselnde AI-Testimonial-Videos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Werbevideos?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Werbevideo-Generator, der es Nutzern ermöglicht, maßgeschneiderte Videoanzeigen schnell zu erstellen. Es nutzt AI-Schauspieler und AI-Avatare aus Textvorgaben und bietet erheblichen kreativen Spielraum, um gewinnbringende Videoanzeigen zu produzieren, die beim Publikum Anklang finden.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für maßgeschneiderte Videoanzeigen?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Optionen zur Erstellung maßgeschneiderter Videoanzeigen, einschließlich UGC-ähnlicher Videoanzeigen und der Möglichkeit, vorgefertigte Werbevorlagen zu nutzen. Nutzer können problemlos verschiedene Video-Varianten erstellen, die für verschiedene Plattformen optimiert sind, und sogar eine URL in ein Video umwandeln, um den Workflow zu vereinfachen.

Kann HeyGen die Erstellung von Werbevideos in mehreren Sprachen unterstützen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Nutzern, wirkungsvolle Werbevideos in über 50 Sprachen zu erstellen und so ihre globale Reichweite zu erweitern. Mit HeyGen können Sie AI-Schauspieler integrieren, Sprachklone für eine natürlich klingende Wiedergabe nutzen und Untertitel hinzufügen, um effektive visuelle Darstellungen, Voiceover und markenfertige Übergänge für diverse Zielgruppen zu gewährleisten.

Wie kann HeyGen die Produktion von Testimonial-AI-Anzeigen vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Testimonial-AI-Anzeigen erheblich, indem es als effizienter AI-Werbevideo-Generator fungiert. Nutzer können Textvorgaben schnell in überzeugende Videos mit AI-Avataren verwandeln und so die Produktionszeit und den Aufwand erheblich reduzieren.

