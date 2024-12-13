KI-Werbekreativgenerator: Steigern Sie Ihre Kampagnen jetzt
Erstellen Sie fesselnde Videoanzeigen und erreichen Sie mühelose Markenkonsistenz mit unserem KI-Werbekreativgenerator, der flexible Vorlagen und Szenen für eine schnelle Bereitstellung nutzt.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Für digitale Marketingagenturen und Markenstrategen ist die mühelose Markenkonsistenz über zahlreiche Werbekreative hinweg von größter Bedeutung. Dieses 45-sekündige Video wird einen polierten, eleganten Animationsstil mit einer autoritativen und beruhigenden Stimme verwenden, um zu demonstrieren, wie die KI-Avatare von HeyGen Ihre Marke konsistent über alle Ihre Kampagnen hinweg repräsentieren können, sodass jedes Stück Inhalt mit Ihrer Kernbotschaft übereinstimmt.
Entdecken Sie die Kraft eines KI-Werbekreativgenerators bei der Erstellung fesselnder Storytelling-Anzeigen, die konvertieren, speziell für Content-Ersteller und Marketingteams, die innovative Formate erkunden möchten. Diese 60-sekündige Erzählung wird inspirierende, filmische Bilder zusammen mit einer fesselnden, erzählerischen Stimme präsentieren und hervorheben, wie die Voiceover-Generierung von HeyGen Ihre Skripte mit emotionalen und überzeugenden Tönen für Ihre nächste KI-Anzeigenkampagne zum Leben erwecken kann.
E-Commerce-Marketer und Social-Media-Manager können ihren Anzeigenkreationsprozess revolutionieren und das Social-Media-Management mit innovativen Tools vereinfachen. Dieses schnelle, moderne 30-sekündige Video wird visuell erklären, wie die vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen Benutzer befähigen, schnell eine Vielzahl überzeugender Werbekreative zu erstellen, geliefert mit klaren, prägnanten Voiceovers und energetischen Grafiken, die Aufmerksamkeit erregen und Engagement fördern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Leistungsstarke Videoanzeigen-Erstellung.
Erstellen Sie schnell überzeugende KI-Videoanzeigen, die Ergebnisse liefern, und optimieren Sie Ihren Anzeigenkreationsprozess für maximale Wirkung und ROAS.
Fesselnde Social-Media-Videoanzeigen.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Videoanzeigen und Clips für Social-Media-Plattformen, verbessern Sie Ihre Präsenz und steigern Sie das Engagement sofort.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen als KI-Werbekreativgenerator dienen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos überzeugende Videoanzeigen zu erstellen, indem Skripte mithilfe von KI-Avataren und fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen in hochwertige Videoinhalte verwandelt werden. Sie können schnell vielfältige Werbekreative mit Markenkonsistenz generieren, was HeyGen zu einem effizienten KI-Tool für Werbung macht.
Welche Art von Videoanzeigen kann ich mit HeyGen erstellen?
Mit HeyGen können Sie eine breite Palette von Videoanzeigen produzieren, von fesselnden Inhalten für das Social-Media-Management bis hin zu detaillierten Storytelling-Anzeigen, unter Nutzung einer umfangreichen Medienbibliothek und anpassbarer Vorlagen. Die Plattform unterstützt verschiedene Optionen zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses für eine optimale Darstellung auf allen Plattformen.
Wie vereinfacht HeyGen den Anzeigenkreationsprozess?
HeyGen vereinfacht die Anzeigenkreation, indem es vorgefertigte Vorlagen, robuste Branding-Kontrollen wie Logos und Farben sowie automatische Voiceover-Generierung bietet. Dies gewährleistet mühelose Markenkonsistenz über alle Ihre Werbekreative hinweg und optimiert Ihren Workflow effizient.
Kann HeyGen helfen, meine KI-Anzeigen für verschiedene Plattformen zu optimieren?
Obwohl sich HeyGen hauptsächlich auf die kreative Generierung von KI-Anzeigen konzentriert, ermöglichen seine robusten Exportoptionen und Funktionen zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses, Ihre Inhalte für eine optimale Bereitstellung auf verschiedenen Plattformen anzupassen. Dies unterstützt direkt Ihre gesamte KI-gestützte Optimierungsstrategie, indem vielseitige Werbekreative bereitgestellt werden.