HeyGen automatisiert die **Voiceover-Generierung** mit natürlich klingenden Stimmen direkt aus Ihrem Skript, um eine klare Erzählung für Ihr **AI-Video** zu gewährleisten. Die intuitive Plattform ermöglicht ein unkompliziertes **Video-Editing**, einschließlich der Hinzufügung von Untertiteln und der Anwendung professioneller **Videovorlagen**, was die Inhaltserstellung effizient macht.