Agiler Tutorial-Video-Maker: Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos

Verwandeln Sie Ihr agiles Training mit AI-Avataren. Produzieren Sie professionelle, klare Video-Tutorials ohne komplexe Bearbeitung.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 45-sekündiges agiles Tutorial-Video für vielbeschäftigte Projektmanager und Teamleiter, das ein zentrales Scrum-Prinzip wie tägliche Stand-ups erklärt. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit animiertem Text und Ikonografie, ergänzt durch eine lebhafte und professionelle Stimme. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um die Erstellung zu starten und komplexe Konzepte für effektives agiles Training leicht verständlich zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges AI-Trainingsvideo für HR-Abteilungen und Unternehmensschulungen, das ein neues E-Learning-Modul oder eine Unternehmensrichtlinie vorstellt. Stellen Sie sich einen professionellen und informativen visuellen Stil vor, mit einem anspruchsvollen AI-Avatar als Sprecher, der Inhalte mit hochwertiger Sprachsynthese präsentiert. Dieser Ansatz sorgt für konsistente und ansprechende Videos für wichtige Schulungsmaterialien in Ihrer Organisation.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein fesselndes 30-sekündiges Scrum-Video, das sich an Scrum Master und Entwicklungsteams richtet und den Sprint-Review-Prozess klärt. Das Video sollte einen dynamischen und energetischen visuellen Stil haben, mit klaren Texten auf dem Bildschirm und AI-Untertiteln, um die wichtigsten Botschaften zu verstärken. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr geschriebenes Material mühelos in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln und Ihren Workflow für eine bessere Teamkommunikation zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein elegantes 50-sekündiges Tutorial für Kleinunternehmer und Marketingfachleute, das zeigt, wie ein agiler Tutorial-Video-Maker die Inhaltserstellung vereinfachen kann. Der visuelle und akustische Stil sollte hell, energetisch und freundlich sein, um komplexe Schritte zugänglich zu machen. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Ihre visuellen Inhalte zu verbessern und wirklich ansprechende Videos zu erstellen, die die Effizienz neuer Prozesse hervorheben.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein agiler Tutorial-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle agile Trainings- und Scrum-Videos mit AI, indem Sie Ihre Skripte in ansprechende visuelle Inhalte für effektives E-Learning verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres agilen Trainingsskripts. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript verwandelt Ihren Text sofort in eine grundlegende Videostruktur für Ihr Tutorial.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu repräsentieren und eine professionelle und ansprechende Präsenz für Ihr agiles Tutorial zu gewährleisten.
3
Step 3
Erstellen Sie Sprachsynthesen
Fügen Sie sofort natürlich klingende Stimmen mit hochwertiger Sprachsynthese hinzu, um Ihr agiles Training für alle Lernenden zugänglich und ansprechend zu machen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Nehmen Sie letzte Anpassungen an Ihrem agilen Tutorial vor und exportieren Sie dann Ihr fertiges Video mit unseren Größenanpassungs- und Exportfunktionen für das optimale Seherlebnis auf jeder Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Erstellung von ansprechenden Videoinhalten

.

Erstellen Sie schnell fesselnde Videoclips und kurze Erklärungen, um Ihre agilen Tutorials und Lehrvideos zu ergänzen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von ansprechenden AI-Trainingsvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende AI-Trainingsvideos zu erstellen, indem es Skripte in dynamische visuelle Inhalte mit realistischen AI-Avataren und hochwertigen Sprachsynthesen verwandelt. Die intuitive Plattform vereinfacht die Produktion überzeugender Schulungsmaterialien.

Welche Rolle spielen AI-Avatare bei der Erstellung professioneller Schulungsmaterialien mit HeyGen?

Mit HeyGen dienen AI-Avatare als professionelle AI-Sprecher, die Ihre Schulungsmaterialien zum Leben erwecken, ohne dass komplexe Videobearbeitung erforderlich ist. Sie erhöhen das Engagement und das Verständnis der Zuschauer, wodurch Ihre E-Learning-Inhalte dynamischer und wirkungsvoller werden.

Bietet HeyGen Werkzeuge für effizientes Skriptschreiben und Videobearbeitung für E-Learning-Inhalte?

HeyGen bietet robuste Funktionen für effizientes Skriptschreiben und Videobearbeitung, einschließlich Vorlagen und einer umfassenden Medienbibliothek, speziell für E-Learning-Inhalte. Sie können leicht Untertitel/Untertitel generieren und Ihre Video-Tutorials für optimale Klarheit und Wirkung verfeinern.

Warum sollte man HeyGen für die Entwicklung wirkungsvoller agiler Tutorial-Videos wählen?

HeyGen ist die ideale Lösung für die Entwicklung wirkungsvoller agiler Tutorial-Videos, indem es seine Text-zu-Video-Fähigkeiten und eine Vielzahl von Vorlagen nutzt. Es ermöglicht die schnelle Erstellung hochwertiger Sprachsynthesen und Anpassungen durch Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Scrum-Videos professionell und konsistent sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo