Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein prägnantes 60-Sekunden-Produkt-Erklärvideo, das sich an SaaS-Unternehmen und Produktmanager richtet und zeigt, wie neue Funktionen effektiv eingeführt werden können. Verwenden Sie einen eleganten, informativen visuellen Stil mit klaren Grafiken und einem autoritativen, aber ansprechenden AI-Avatar-Präsentator, um die wichtigsten Vorteile zu vermitteln. Betonen Sie die nahtlose Integration von HeyGens AI-Avataren, um Produktkonzepte ohne aufwendige Dreharbeiten zum Leben zu erwecken.
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-animiertes Erklärvideo für Pädagogen und Online-Kurs-Ersteller, das ein komplexes Thema auf vereinfachte Weise veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte verspielt und illustrativ sein, kombiniert mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer klaren, begeisterten Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens breite Palette an Videovorlagen und Szenen schnell die Erstellung von überzeugendem Bildungskontent starten kann.
Gestalten Sie ein dynamisches 50-Sekunden-Erklärvideo für freiberufliche Content-Ersteller und YouTube-Vermarkter, das sich auf die Verbesserung des Zuschauerengagements durch personalisierte Erzählungen konzentriert. Das Video sollte dynamische, schnelle Schnitte mit ansprechendem On-Screen-Text und einer hochwertigen, anpassbaren Stimme enthalten. Unterstreichen Sie die Flexibilität von HeyGens Sprachgenerierungsfunktion, die es Erstellern ermöglicht, den perfekten Ton und Stil für ihre einzigartige Marke von Erklärvideos zu erreichen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Agent Erklärvideo-Maker funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle Erklärvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie, indem Sie Ihre Skripte schnell in fesselnde visuelle Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihren gewünschten Text in HeyGen einzugeben oder einzufügen. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Fähigkeiten, um Ihre Erzählung nahtlos zum Leben zu erwecken und die Grundlage Ihrer Erklärvideos zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Agenten
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare, um Ihren Agenten darzustellen. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit einem natürlich klingenden Voiceover, um eine klare und ansprechende Kommunikation für Ihre Produkt-Erklärvideos sicherzustellen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten visuellen Elementen, Hintergrundszenen und Bewegungsgrafiken aus unserer umfangreichen Medienbibliothek. Wenden Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen an, um die Konsistenz zu wahren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Erklärvideo perfekt ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Ihr AI-gestütztes Agenten-Video ist nun bereit, Ihr Publikum über soziale Medien und andere Kanäle zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie ansprechende soziale Erklärinhalte

.

Erstellen Sie schnell fesselnde Erklärvideos und Clips, die für soziale Medien optimiert sind, um Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zu erklären.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von fesselnden Erklärvideos?

HeyGen fungiert als intuitiver "AI-Erklärvideo-Maker", der es Nutzern ermöglicht, "Skript zu Video" mühelos umzusetzen. Mit fortschrittlichen "AI-Videoerstellungs"-Fähigkeiten vereinfacht es den gesamten Produktionsprozess, von der Idee bis zum Endergebnis.

Welche Art von AI-Avataren kann ich für meine "Produkt-Erklärvideos" mit HeyGen verwenden?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen "AI-Avataren", um Ihre Marke effektiv in "animierten Erklärvideos" darzustellen. Sie können auch "Branding-Kontrollen" nutzen, um die Konsistenz mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens sicherzustellen.

Wie kann HeyGen mir helfen, ein Skript in ein dynamisches Erklärvideo zu verwandeln?

HeyGen überzeugt als robuste "Skript zu Video"-Plattform, die es Ihnen ermöglicht, fesselnde Inhalte mit Leichtigkeit zu erstellen. Nutzen Sie den integrierten "AI-Sprachgenerator" für natürlich klingende "Voiceovers" und verwenden Sie "Videovorlagen", um Ihren kreativen Prozess zu starten.

Bietet HeyGen Werkzeuge, um schnell professionell aussehende Erklärvideos zu erstellen?

Ja, HeyGen bietet "Videovorlagen" und eine "benutzerfreundliche Oberfläche", um den Prozess "wie man ein Erklärvideo erstellt" zu beschleunigen. Diese Ressourcen, kombiniert mit leistungsstarken "AI-Videoerstellungs"-Funktionen, helfen Ihnen, qualitativ hochwertige Videos effizient zu produzieren.

