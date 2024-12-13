Gewinnen Sie mehr Kunden mit unserem Agentur-Pitch-Video-Macher

Verwandeln Sie Skripte mühelos in überzeugende Video-Pitches. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um mehr Kundenangebote zu gewinnen und Ihre Dienstleistungen zu vermarkten.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Marketingvideo für Kleinunternehmer, das zeigt, wie mühelos sie ansprechende Inhalte erstellen können. Das Video sollte einen freundlichen, klaren visuellen Stil mit einem gesprächigen Audioton haben und HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung nutzen, um eine nachvollziehbare Botschaft zu vermitteln, die bei den Zuschauern Anklang findet.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein informatives 60-sekündiges Verkaufspitch-Video, das sich an Verkaufsteams richtet und einen komplexen Service potenziellen Kunden erklärt. Die visuelle Präsentation sollte autoritativ und klar sein, begleitet von einem professionellen und klaren Audiotrack, wobei HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion zur Sicherstellung der Genauigkeit verwendet wird und Untertitel für eine breitere Zugänglichkeit als Verkaufs-Pitch-Video-Macher enthalten sind.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine inspirierende 50-sekündige Videopräsentation für Unternehmer, die ihre Startup-Idee Investoren vorstellen, und Innovation und Zukunftsvision präsentieren. Dieses Video sollte eine innovative, polierte visuelle Ästhetik mit modernen Stock-Visuals und einer selbstbewussten Erzählung annehmen, wobei HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte genutzt werden, um ein wirkungsvolles, professionelles Finish zu erzielen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Agentur-Pitch-Video-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Agentur-Pitch-Videos und Kundenangebote mit AI-gestützten Tools, die Ihre Ideen in professionelle Videopräsentationen in Minuten verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen oder fügen Sie Ihr Skript ein, um unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion zu nutzen, die sofort den Kern Ihres Videos generiert. Dies bildet die Grundlage für eine überzeugende Präsentation.
2
Step 2
Passen Sie es mit Ihrer Marke an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das Logo und die Markenfarben Ihrer Agentur mit den Branding-Kontrollen hinzufügen. Sie können auch einzigartige Visuals aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einfügen, um Ihr Pitch wirklich hervorzuheben.
3
Step 3
Integrieren Sie AI-Avatare und Stimme
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie AI-Avatare hinzufügen, um Ihr Pitch zu präsentieren. Verbessern Sie Klarheit und Engagement mit natürlich klingender Voiceover-Generierung, um sicherzustellen, dass Ihre Präsentation sowohl dynamisch als auch professionell ist.
4
Step 4
Verfeinern und exportieren Sie Ihr Pitch
Überprüfen Sie Ihr Video im Online-Editor und nehmen Sie letzte Anpassungen an Timing oder Inhalt vor. Sobald es perfektioniert ist, exportieren Sie Ihr Pitch mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für Kundenpräsentationen oder Investoren-Pitches.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie dynamische Social-Media-Inhalte

Erstellen Sie mühelos ansprechende Social-Media-Videos und kurze Clips, um die Online-Präsenz Ihrer Agentur zu verbessern und mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Videopräsentationen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Videopräsentationen zu erstellen. Nutzen Sie unsere vielfältigen professionellen Vorlagen und den leistungsstarken Online-Editor, um Ihre Ideen in überzeugende visuelle Erzählungen zu verwandeln, perfekt für Investoren-Pitches oder Kundenangebote.

Bietet HeyGen kreative Werkzeuge für ansprechende Pitch-Videos?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Kreativität für Ihre Pitch-Videos zu entfachen. Mit realistischen AI-Avataren, dynamischen Animationen und einer reichhaltigen Medienbibliothek können Sie mühelos fesselnde Marketingvideos produzieren, die wirklich herausstechen.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung eines AI-gestützten Verkaufspitch-Videos?

HeyGen vereinfacht den Prozess, ein erstklassiger Verkaufs-Pitch-Video-Macher zu werden. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens AI-Video-Macher generiert ein professionelles Video mit natürlichen Voiceovers und AI-Avataren, was Ihnen Zeit und Ressourcen spart.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Agentur-Pitch-Video-Macher?

HeyGen zeichnet sich als außergewöhnlicher Agentur-Pitch-Video-Macher durch seinen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und umfassende Funktionen aus. Es ermöglicht Agenturen, schnell hochwertige, gebrandete Videos für verschiedene Kundenangebote und Präsentationen zu erstellen und dabei eine professionelle und konsistente Markenbotschaft zu gewährleisten.

