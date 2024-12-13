Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und digitale Vermarkter, das zeigt, wie HeyGen als leistungsstarker Text-zu-Video-AI-Generator funktioniert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein und klare Demonstrationen der Umwandlung von Skripten in Videos mit AI-Avataren bieten. Der Ton sollte eine klare, autoritative, aber freundliche Stimme sein, die die einfache Nutzung von Text-zu-Video aus Skripten für eine effiziente Inhaltserstellung betont.

Video Generieren