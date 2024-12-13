HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für AI-Avatare und virtuelle Moderatoren, sodass Nutzer aus verschiedenen Stilen wählen und sogar eigene erstellen können. In Kombination mit einer reichhaltigen Medienbibliothek und flexiblen Vorlagen und Szenen ermöglicht dies die Erstellung hochspezifischer und ansprechender Lehrmaterialien für die Pilotenausbildung oder detaillierte Erklärungen zu Flugzeugsystemen.