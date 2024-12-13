Ihr Advocacy-Kampagnen-Video-Generator für echten Wandel

Erstellen Sie schneller überzeugende Aufklärungskampagnen. Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihre Geschichten zum Leben zu erwecken und das Engagement für Ihre Sache zu fördern.

Für gemeinnützige Organisationen, die potenzielle Spender und Freiwillige ansprechen möchten, wird ein überzeugendes 90-sekündiges Aufklärungsvideo benötigt, das einen einfühlsamen und hoffnungsvollen visuellen Stil mit klarer, professioneller Erzählung bietet. HeyGen's AI-Avatare können wichtige Statistiken präsentieren und persönliche Erfahrungsberichte teilen, die durch natürliche Voiceover-Generierung emotional mit dem Publikum verbinden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dringendes 60-sekündiges Social-Media-Video, das sich an junge Erwachsene und Aktivisten richtet und darauf abzielt, Engagement für ein kritisches Thema zu fördern. Verwenden Sie einen dynamischen und eindrucksvollen visuellen Stil mit peppiger Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell dringende Botschaften zu generieren, ergänzt durch Untertitel für maximale Zugänglichkeit auf verschiedenen Plattformen.
Beispiel-Prompt 2
Ein informatives 2-minütiges Advocacy-Kampagnenvideo ist für politische Entscheidungsträger und Gemeindeleiter unerlässlich, um ein komplexes gesellschaftliches Problem mit einem autoritativen, datengetriebenen visuellen Ansatz und einer ruhigen, überzeugenden Erzählung zu erklären. Dieses erzählerische Stück kann effizient mit HeyGen's vielfältigen Vorlagen und Szenen für strukturelle Anleitung erstellt werden, um den Inhalt mit relevanten visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zu bereichern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine inspirierende 45-sekündige Fundraising-Anzeige, die sich an Einzelpersonen und Unternehmenssponsoren richtet und einen erhebenden visuellen und audiovisuellen Stil nutzt, um emotionale Unterstützung zu wecken. Dieses AI-Video sollte überzeugende AI-Avatare enthalten, die einen kurzen, wirkungsvollen Aufruf zum Handeln liefern, und von HeyGen's Größenanpassung & Exporte profitieren, um eine optimale Darstellung auf verschiedenen Social-Media- und digitalen Werbeplattformen zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Advocacy-Kampagnen-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Advocacy-Videos, um Bewusstsein zu schaffen und Engagement für Ihre Sache zu fördern, indem Sie Ihre Botschaft mit AI in wirkungsvolle visuelle Geschichten verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre überzeugende Erzählung
Beginnen Sie damit, Ihren Text oder Ihr Skript in unsere Plattform einzugeben. Dies ermöglicht eine nahtlose "Text-zu-Video aus Skript"-Transformation, die sicherstellt, dass Ihre Botschaft effektiv für Ihre "Aufklärungskampagnen" vermittelt wird.
2
Step 2
Wählen Sie ansprechende visuelle Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Video-Vorlagen, um Ihr Projekt zu starten, oder personalisieren Sie es mit lebensechten "AI-Avataren". Diese visuellen Werkzeuge verstärken Ihre Botschaft und fördern das Engagement auf verschiedenen Plattformen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Stimme und Untertitel hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und Reichweite Ihres Videos, indem Sie die "Voiceover-Generierung" nutzen, um Ihre Botschaft zu erzählen. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihr Video wirkungsvoll und verständlich ist, insbesondere wenn es um wichtige Themen geht.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kampagne
Finalisieren Sie Ihre Kreation und exportieren Sie Ihr Video mit "Größenanpassung & Exporte" für eine optimale Ansicht. Teilen Sie Ihr überzeugendes "AI-Video" auf verschiedenen Plattformen, um die Reichweite und Wirkung Ihrer Kampagne zu maximieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von AI-Videos aus Text?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare, um Ihre Skripte in fesselnde AI-Videos zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihren Text ein, wählen Sie einen AI-Avatar aus, und HeyGen generiert ein professionelles Video mit synchronisierter Voiceover-Generierung und realistischen Ausdrücken, was Ihre Text-zu-Video-Erstellung vereinfacht.

Kann ich meine Videos mit meinem eigenen Branding und Medien mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten zu integrieren. Sie können auch Ihre eigenen Medien hochladen, um jede der vielfältigen Video-Vorlagen von HeyGen zu personalisieren und sicherzustellen, dass Ihr Inhalt perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

Welche mehrsprachige Unterstützung und Barrierefreiheitsfunktionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet umfassende mehrsprachige Unterstützung durch seine fortschrittlichen Voiceover-Generierungsfähigkeiten, die es Ihnen ermöglichen, mühelos ein globales Publikum zu erreichen. Darüber hinaus werden automatisch Untertitel generiert, um die Zugänglichkeit und das Engagement für alle Zuschauer zu verbessern.

Wie kann HeyGen gemeinnützigen Organisationen bei Advocacy-Kampagnenvideos helfen?

HeyGen befähigt gemeinnützige Organisationen, schnell und effizient überzeugende Advocacy-Kampagnenvideos mit seinem AI-Video-Generator zu erstellen. Unsere Plattform vereinfacht das Storytelling und hilft Organisationen, Engagement zu fördern und Bewusstsein für ihre wichtigen Anliegen mit professionellen Inhalten zu schaffen.

