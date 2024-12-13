Werbevideo-Generator: Erstellen Sie schnell Anzeigen mit AI
Produzieren Sie mühelos professionelle Werbevideos mit unseren umfangreichen Vorlagen & Szenen und werden Sie zum Experten im AI-Videoanzeigen-Erstellen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Produktvideo, das sich an E-Commerce-Marken und Produktmanager richtet und eine neue Softwarefunktion demonstriert. Der visuelle Ansatz sollte sauber und professionell sein, mit einem freundlichen "AI-Avatar", der die wichtigsten Vorteile präsentiert, ergänzt durch eine klare und autoritative "Sprachgenerierung". Die Hintergrundmusik sollte dezent und geschäftlich sein, um sicherzustellen, dass der Fokus auf der Produkterklärung bleibt.
Gestalten Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an Startups und Content-Ersteller richtet und einen komplexen Service auf zugängliche Weise erklärt. Der visuelle Stil sollte animierte Grafiken mit prägnantem Bildschirmtext kombinieren, um ein ansprechendes Bildungserlebnis zu schaffen. Eine freundliche, erklärende Stimme sollte den Zuschauer führen, weiter verbessert durch genaue "Untertitel/Beschriftungen", die direkt aus der "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion generiert werden, um maximale Verständlichkeit zu gewährleisten.
Erstellen Sie ein herzerwärmendes 30-sekündiges Video-Vignette, ideal für Vermarkter, die authentische Testimonial-Videos oder UGC-Anzeigen produzieren möchten. Der visuelle Stil sollte warm und echt sein, mit verschiedenen Personen, die positive Erfahrungen teilen, und möglicherweise relevantem Stockmaterial aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um die Erzählung zu bereichern. Ein sanftes, erhebendes Instrumentalstück sollte die Bilder begleiten und ein vertrauenswürdiges und nachvollziehbares Werbevideo schaffen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige Anzeigenerstellung in Minuten mit AI-Video.
Produzieren Sie schnell hochleistungsfähige Videoanzeigen mit AI und steigern Sie die Effektivität Ihrer Kampagne erheblich.
Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Videos und Clips in Minuten.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Anzeigen und kurze Videoclips, die Engagement fördern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Videoanzeigen effizient zu erstellen?
HeyGen dient als intuitiver AI-Videoanzeigen-Ersteller, mit dem Sie schnell hochwertige Videoanzeigen produzieren können. Nutzen Sie AI-Avatare und Sprachklone, die aus einem Skript generiert werden, um fesselnde Erzählungen zu erstellen und Ihr Erlebnis mit dem Werbevideo-Generator zu verbessern.
Bietet HeyGen kreative Flexibilität für verschiedene Videoanzeigenformate?
Ja, HeyGen bietet umfangreiche kreative Flexibilität für Ihre Videoanzeigen. Nutzen Sie eine Vielzahl von einsatzbereiten Vorlagen und passen Sie diese mit Ihrem Branding an, um verschiedene Formate von kurzen Videoanzeigen bis hin zu detaillierten Produktvideos mit wesentlichen Seitenverhältnis-Anpassungen und Exportoptionen zu unterstützen.
Kann ich meine Werbevideos mit einzigartigen Branding-Elementen personalisieren?
Absolut. HeyGen verfügt über robuste automatische Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere visuelle Elemente einfach integrieren können. Unser benutzerfreundlicher Drag-and-Drop-Editor macht die Personalisierung von Vorlagen für Ihre Werbevideos einfach und sorgt für Markenkonsistenz.
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von vielfältigen Videoinhalten wie UGC-Anzeigen oder Erklärvideos?
HeyGen vereinfacht die Erstellung von vielfältigen Videoinhalten, einschließlich überzeugender UGC-Anzeigen und informativer Erklärvideos. Als fortschrittlicher AI-Videoanzeigen-Ersteller bietet es intuitive Workflows und Funktionen, die Content-Ersteller und Vermarkter befähigen, hochwirksame Werbevideos effizient zu produzieren.