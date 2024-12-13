Werbebericht-Videoersteller: Erstellen Sie dynamische Visuals

Verwandeln Sie mühelos komplexe Marketingdaten in überzeugende Werbebericht-Videos. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion vereinfacht die Erstellung und steigert das Engagement.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Marketingbericht-Video vor, das die Leistung im dritten Quartal zeigt und sich an Marketinganalysten und Kleinunternehmer richtet. Der visuelle Stil sollte modern und datenorientiert sein, mit klaren Grafiken und dynamischen Texteinblendungen, während der Ton ein fröhliches, professionelles Niveau haben sollte, das von einer klaren, AI-generierten Stimme gesprochen wird. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript und Voiceover-Generierung, um Rohdaten schnell in eine überzeugende Erzählung zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges dynamisches Marketingbericht-Video für Kreativteams und Marketingagenturen, das sich auf eine kürzlich erfolgreiche Kampagne konzentriert. Der visuelle Stil sollte fesselnd und erzählerisch orientiert sein, mit markenkonsistenten Visuals und animierten Elementen, ergänzt durch inspirierende Musik und professionelle Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für einen schnellen Start und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die visuelle Erzählung zu bereichern.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video, das die Auswirkungen einer neuen Produkteinführung demonstriert, gedacht für Performance-Marketer und E-Commerce-Marken. Der visuelle Stil sollte schnell und aufmerksamkeitsstark sein, die Produkteigenschaften hervorheben und A/B-Testvariationen zeigen, begleitet von einem energetischen, prägnanten Voiceover und eindrucksvollen Soundeffekten. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Statistiken zu präsentieren, und Untertitel für maximale Zugänglichkeit.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 15-sekündiges Werbebericht-Video, das für Social-Media-Manager und Content-Ersteller entwickelt wurde, um schnell Kampagnen-Highlights zu teilen. Der visuelle Stil muss kurz und visuell ansprechend sein, mit schnellen Schnitten und einem benutzergenerierten Content-Gefühl, mit trendiger Musik und kurzer, fesselnder Erzählung. Betonen Sie HeyGens Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um den Inhalt nahtlos für verschiedene soziale Plattformen anzupassen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Werbebericht-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Werbedaten schnell und einfach in ansprechende, professionelle Videoberichte mit unserer AI-gestützten Plattform.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter 'Vorlagen & Szenen', um schnell die Grundlage für Ihr Werbebericht-Video zu legen. Alternativ können Sie Ihr Skript einfügen, um ein AI-generiertes Video zu erhalten.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Assets hoch
Integrieren Sie Ihre Werbedaten, Diagramme und Markenvisuals, indem Sie sie von Ihrem Computer hochladen oder aus der umfangreichen 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' innerhalb der Plattform auswählen.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Elemente
Verbessern Sie Ihren Bericht mit 'AI-Avataren', um Ihre Daten zu erzählen, erzeugen Sie lebensechte Voiceovers und fügen Sie automatisch Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit und Engagement hinzu.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Feinabstimmung Ihres Videos mit 'Branding-Kontrollen (Logo, Farben)', um Konsistenz zu gewährleisten. Exportieren Sie dann Ihren fertigen Werbebericht im gewünschten Format und Seitenverhältnis, bereit zum Teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Berichtserkenntnisse visuell

Verwandeln Sie komplexe Marketingberichte in ansprechende AI-Videos, die die wichtigsten Werbeleistungen und Erfolgsgeschichten von Kunden effektiv präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, überzeugende Marketingbericht-Videos zu erstellen?

HeyGen, als fortschrittliche AI-Videoerstellungsplattform, ermöglicht es Ihnen, komplexe Marketingberichte einfach in dynamische, überzeugende Marketingbericht-Videos zu verwandeln. Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen & Szenen und AI-Avatare, um schnell professionellen Inhalt zu generieren, was HeyGen zu einem effektiven Werbebericht-Videoersteller macht.

Welche Arten von Videoanzeigen kann ich mit HeyGens AI Video Ad Maker erstellen?

HeyGens AI Video Ad Maker befähigt Sie, eine Vielzahl von erfolgreichen Videoanzeigen zu produzieren, einschließlich UGC-Stil Videoanzeigen, Produktvideos und allgemeine Werbevideos. Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skript und Voiceover-Generierung, um hochwertigen Inhalt zu erstellen, der bei Ihrem Publikum auf verschiedenen sozialen Plattformen Anklang findet.

Kann ich die Marken- und visuellen Elemente meiner Videos mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben zu integrieren, um eine konsistente Markenidentität in all Ihren professionellen Videos zu wahren. Unser Drag-and-Drop-Editor, kombiniert mit einer umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, macht es einfach, Vorlagen zu personalisieren oder benutzerdefinierte Assets zu erstellen.

Wie vereinfacht HeyGen den kreativen Prozess für Marketingkampagnen?

HeyGens kreative Engine, mit ihren prompt-nativen Videoerstellungsfähigkeiten, vereinfacht den gesamten Videoerstellungsprozess für Marketingkampagnen erheblich. Dies ermöglicht schnelle Iterationen und die Produktion verschiedener Social-Media-Videos, optimiert Ihre kreativen Tests und spart Zeit und Ressourcen.

