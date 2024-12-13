Entfesseln Sie kreative Power mit unserem fortschrittlichen Video-Generator
Verwandeln Sie Text sofort in fesselnde Videos. Erstellen Sie mühelos professionelle Inhalte mit unserer Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Stellen Sie sich ein internes 2-minütiges Schulungsmodul für Unternehmens-HR-Abteilungen vor, das die optimierten "Workflows" für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter mit den "AI-Avataren" von HeyGen veranschaulicht. Das Video sollte eine ansprechende, professionelle und unternehmensgerechte visuelle Ästhetik annehmen, mit einem freundlichen, aber autoritären digitalen Avatar, der wichtige Informationen liefert, speziell für Unternehmens-Trainer, die sich auf effiziente "digitale Avatare" in ihren E-Learning-Inhalten konzentrieren.
Entwerfen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das sich an B2B-Produktmanager und Marketingteams richtet und zeigt, wie HeyGen die schnelle "AI-Videoerstellung" für komplexe Produktmerkmale erleichtert. Verwenden Sie eine schnelle, moderne Erklärvideo-Ästhetik mit lebendigen Animationen, gepaart mit einer professionellen, aber optimistischen "Voiceover-Generierung", die die Vorteile der ausgefeilten "Audio-Generierung" klar artikuliert.
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Werbevideo für Social-Media-Manager und Content-Ersteller, das die Einfachheit der Anpassung von Videoinhalten über verschiedene Plattformen hinweg mit der "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte"-Funktion von HeyGen hervorhebt. Dieses Video sollte einen schnellen, energetischen visuellen Stil aufweisen, der verschiedene Layout-Beispiele und animierten Text zeigt, und an diejenigen appellieren, die einen "fortschrittlichen Video-Generator" suchen, der "Vorlagen" und die plattformübergreifende Verteilung vereinfacht.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen.
Generieren Sie schnell wirkungsvolle Videoanzeigen mit AI, um höhere Engagement- und Konversionsraten für Ihre Kampagnen zu erzielen.
Produzieren Sie ansprechende Social-Media-Inhalte.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videos und Kurzclips, um die Interaktion mit dem Publikum und die Markenpräsenz zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung fortschrittlicher AI-Videos?
HeyGen fungiert als leistungsstarker AI-Video-Generator, der Skripte mithilfe fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie und realistischer digitaler Avatare in hochwertige Videos verwandelt und so Ihren AI-Videoerstellungsprozess optimiert.
Welche fortschrittlichen Anpassungsfunktionen bietet HeyGen für digitale Avatare?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für digitale Avatare, sodass Benutzer das Erscheinungsbild personalisieren, aus verschiedenen Stimmen durch fortschrittliche Audio-Generierung wählen und Branding-Elemente wie Logos und Farben anwenden können, um einzigartige, professionelle Videos zu gewährleisten.
Kann HeyGen bestehende Videobearbeitungs-Workflows verbessern?
Absolut, HeyGen ist eine intuitive AI-Videobearbeitungssoftware, die sich nahtlos in Ihre Content-Marketing-Workflows integriert. Es unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse, bietet eine umfangreiche Medienbibliothek und flexible Exportoptionen für hochwertige Videos.
Unterstützt HeyGen die generative AI-Videoerstellung aus verschiedenen Eingaben?
Ja, HeyGen erleichtert die generative AI-Videoerstellung aus mehreren Eingaben, einschließlich der Umwandlung von Bildern in Videos, der Verbesserung mit Text-zu-Video-Funktionen und der Bereitstellung von Vorlagen für Social-Media-Videos, wodurch fortschrittliche Videoerstellung zugänglich wird.