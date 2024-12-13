Entfesseln Sie kreative Power mit unserem fortschrittlichen Video-Generator

Verwandeln Sie Text sofort in fesselnde Videos. Erstellen Sie mühelos professionelle Inhalte mit unserer Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Tutorial-Video, das zeigt, wie Entwickler die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion von HeyGen nutzen können, um schnell Dokumentationsvideos zu erstellen. Streben Sie einen sauberen und professionellen visuellen Stil an, der Code-Snippets auf dem Bildschirm und eine klare, robotische, aber artikulierte Stimme enthält, die sich an Softwareentwickler und technische Trainer richtet, die effiziente "AI-Videobearbeitungssoftware"-Lösungen zur Erklärung komplexer Konzepte suchen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein internes 2-minütiges Schulungsmodul für Unternehmens-HR-Abteilungen vor, das die optimierten "Workflows" für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter mit den "AI-Avataren" von HeyGen veranschaulicht. Das Video sollte eine ansprechende, professionelle und unternehmensgerechte visuelle Ästhetik annehmen, mit einem freundlichen, aber autoritären digitalen Avatar, der wichtige Informationen liefert, speziell für Unternehmens-Trainer, die sich auf effiziente "digitale Avatare" in ihren E-Learning-Inhalten konzentrieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwerfen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das sich an B2B-Produktmanager und Marketingteams richtet und zeigt, wie HeyGen die schnelle "AI-Videoerstellung" für komplexe Produktmerkmale erleichtert. Verwenden Sie eine schnelle, moderne Erklärvideo-Ästhetik mit lebendigen Animationen, gepaart mit einer professionellen, aber optimistischen "Voiceover-Generierung", die die Vorteile der ausgefeilten "Audio-Generierung" klar artikuliert.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Werbevideo für Social-Media-Manager und Content-Ersteller, das die Einfachheit der Anpassung von Videoinhalten über verschiedene Plattformen hinweg mit der "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte"-Funktion von HeyGen hervorhebt. Dieses Video sollte einen schnellen, energetischen visuellen Stil aufweisen, der verschiedene Layout-Beispiele und animierten Text zeigt, und an diejenigen appellieren, die einen "fortschrittlichen Video-Generator" suchen, der "Vorlagen" und die plattformübergreifende Verteilung vereinfacht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein fortschrittlicher Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in professionelle, hochwertige Videos mit einem AI-gestützten Generator, der Ihren kreativen Workflow vom Skript bis zum Bildschirm optimiert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt mit AI
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Skripts und sehen Sie zu, wie unser fortschrittlicher AI-Video-Generator Ihre Worte sofort zum Leben erweckt, indem er Text-zu-Video-Technologie verwendet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer umfangreichen Sammlung von Vorlagen und Szenen, um das ästhetische Erscheinungsbild und die Struktur Ihres Videos zu gestalten und ein professionelles und ansprechendes Aussehen zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie den letzten Schliff hinzu
Verfeinern Sie Ihr Video mit automatischen Untertiteln und Bildunterschriften, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft einem breiteren Publikum zugänglich ist und das Engagement der Zuschauer erhöht wird.
4
Step 4
Exportieren Sie hochwertige Videos
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie sie auf verschiedene Seitenverhältnisse anpassen, die für jede Plattform geeignet sind, und exportieren Sie dann Ihre hochwertigen Videos für sofortige Freigabe und Wirkung.

Verbessern Sie Schulungs- und Lernmaterialien

Nutzen Sie fortschrittliche AI-Videoerstellung, um ansprechende Schulungsvideos zu produzieren, die die Lernendenbindung und die Bildungsergebnisse verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung fortschrittlicher AI-Videos?

HeyGen fungiert als leistungsstarker AI-Video-Generator, der Skripte mithilfe fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie und realistischer digitaler Avatare in hochwertige Videos verwandelt und so Ihren AI-Videoerstellungsprozess optimiert.

Welche fortschrittlichen Anpassungsfunktionen bietet HeyGen für digitale Avatare?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für digitale Avatare, sodass Benutzer das Erscheinungsbild personalisieren, aus verschiedenen Stimmen durch fortschrittliche Audio-Generierung wählen und Branding-Elemente wie Logos und Farben anwenden können, um einzigartige, professionelle Videos zu gewährleisten.

Kann HeyGen bestehende Videobearbeitungs-Workflows verbessern?

Absolut, HeyGen ist eine intuitive AI-Videobearbeitungssoftware, die sich nahtlos in Ihre Content-Marketing-Workflows integriert. Es unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse, bietet eine umfangreiche Medienbibliothek und flexible Exportoptionen für hochwertige Videos.

Unterstützt HeyGen die generative AI-Videoerstellung aus verschiedenen Eingaben?

Ja, HeyGen erleichtert die generative AI-Videoerstellung aus mehreren Eingaben, einschließlich der Umwandlung von Bildern in Videos, der Verbesserung mit Text-zu-Video-Funktionen und der Bereitstellung von Vorlagen für Social-Media-Videos, wodurch fortschrittliche Videoerstellung zugänglich wird.

