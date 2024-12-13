Fortschrittlicher Trainingsvideomacher für fesselndes eLearning

Erstellen Sie fesselnde Trainingsvideos mit realistischen AI-Avataren und verwandeln Sie Ihre Kurse in ansprechende Lernerlebnisse.

351/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Video für Kleinunternehmer, das sich auf Onboarding-Leitfäden konzentriert. Verwenden Sie eine freundliche visuelle Ästhetik und einen gesprächigen Audioton, um die einfache Nutzung von Vorlagen & Szenen hervorzuheben, um schnell effektive Inhalte für Trainingsvideomacher zu generieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Erklärvideo für Bildungsinhalts-Ersteller, das einen informativen visuellen Stil und inspirierende Hintergrundmusik bietet. Veranschaulichen Sie, wie AI-Avatare komplexe Themen in zugängliche Demonstrationen von AI-Trainingsvideosoftware verwandeln und das Engagement der Schüler erhöhen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein elegantes 90-sekündiges Produktdemo für Marketingteams, das eine überzeugende professionelle Visualisierung und eine energetische Erzählung nutzt. Betonen Sie die Kraft der Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um Ihre fortschrittlichen Trainingsvideomacher-Kreationen für verschiedene Plattformen anzupassen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein fortschrittlicher Trainingsvideomacher funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und effektive Trainingsvideos mit intelligenten Tools und anpassbaren Funktionen, um Ihr Publikum zu schulen.

1
Step 1
Erstellen Sie die Grundlage Ihres Trainingsvideos
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Bibliothek professioneller "Vorlagen", um schnell das Fundament für Ihr Trainingsvideo zu legen und von Anfang an ein konsistentes und poliertes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie dynamische Elemente und AI-Avatare hinzu
Verbessern Sie Ihre Inhalte, indem Sie "AI-Avatare" hinzufügen, um Informationen zu präsentieren, was einen menschlichen Touch verleiht und Ihre Zuschauer effektiver anspricht, ohne dass Schauspieler benötigt werden.
3
Step 3
Passen Sie Branding und Sprachüberlagerung an
Passen Sie Ihr Video an die Identität Ihrer Organisation an, indem Sie "Branding"-Kontrollen anwenden, Ihr Logo einfügen und Farben anpassen, um ein professionelles und kohärentes Erscheinungsbild zu bewahren.
4
Step 4
Teilen Sie Ihre Trainingsvideos
Schließen Sie Ihr Projekt ab, indem Sie es in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen exportieren. Teilen Sie Ihre hochwertigen Trainingsinhalte einfach mit Ihrem Publikum über verschiedene Plattformen, um Reichweite und Wirkung zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Themen und verbessern Sie die Bildung

.

Klärung komplexer Themen und Erhöhung der Effektivität von Bildungsinhalten, insbesondere in spezialisierten Bereichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-gestützte Videoproduktion für Trainingsvideos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos professionelle Trainingsvideos mit fortschrittlicher AI-gestützter Videoproduktion zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und Sprachgenerierung, um schnell ansprechende Inhalte zu produzieren, was HeyGen zu einer unverzichtbaren AI-Trainingsvideosoftware macht.

Kann ich das Branding meiner Trainingsvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihre Trainingsvideos einfach mit Ihrem Logo, Ihren Farben und spezifischen visuellen Elementen anpassen können. Dies gewährleistet eine konsistente Markenpräsentation in all Ihren Videoinhalten.

Welche kreativen Assets bietet HeyGen zur Verbesserung von Trainingsvideos?

HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und anpassbaren AI-Avataren zur Verbesserung Ihrer Trainingsvideos. Diese Assets ermöglichen eine kreative Videoproduktion, sodass Sie visuell ansprechende und effektive Lernmaterialien ohne umfangreiche Designkenntnisse erstellen können.

Ist HeyGen für verschiedene Arten der Erstellung von Trainingsvideos geeignet?

Ja, HeyGen ist ein vielseitiger Trainingsvideomacher, der entwickelt wurde, um eine breite Palette von Trainingsbedürfnissen zu unterstützen. Von Onboarding bis hin zu Produkttutorials erleichtern seine robusten Funktionen die effiziente Videoproduktion für jede Bildungs- oder Unternehmensanforderung.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo