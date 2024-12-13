Effizienz freischalten mit einem Video-Maker für administrative Einblicke

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 2-minütiges Erklärvideo für neue Mitarbeiter, das die aktualisierte Spesenabrechnungspolitik des Unternehmens erläutert. Der visuelle Stil sollte freundlich und ansprechend sein, mit einer klaren, schrittweisen Audioerzählung, um die Benutzer zu führen. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um die Informationen zu präsentieren, die Onboarding-Videos persönlicher zu gestalten und eine konsistente Vermittlung wichtiger Richtlinienaktualisierungen sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 90-sekündiges internes Kommunikationsupdate für alle Mitarbeiter bezüglich der Einführung des neuen internen Projektmanagement-Tools. Dieses Schulungsvideo benötigt einen autoritativen, aber zugänglichen visuellen Stil, der konsistente Branding-Elemente verwendet, gepaart mit einem professionellen, informativen Audioton. Verwenden Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um präzise Anweisungen und wichtige Vorteile zu liefern und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter klare, standardisierte Schulungen erhalten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Mitglied des Marketingteams und müssen schnell ein 45-sekündiges Werbevideo für einen bevorstehenden virtuellen Unternehmensworkshop produzieren. Das Video sollte einen dynamischen und eindrucksvollen visuellen Stil haben, unterstützt von einem energiegeladenen und optimistischen Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um schnell relevante visuelle Inhalte und Musik zu finden und zu demonstrieren, wie ein Online-Video-Maker die Videoproduktion für zeitnahe Ankündigungen beschleunigen kann.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Maker für administrative Einblicke funktioniert

Verwandeln Sie komplexe administrative Daten mühelos in klare, ansprechende Videoeinblicke für Ihr Team oder Ihre Stakeholder und optimieren Sie die Kommunikation und das Verständnis.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer administrativen Einblicke oder eines vollständigen Skripts. Unsere Plattform nutzt Text-to-Video-Fähigkeiten, um sofort den grundlegenden Inhalt für Ihr Erklärvideo zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre administrativen Einblicke mit einem professionellen Touch zu präsentieren. Passen Sie deren Erscheinungsbild an, um ein konsistentes Erscheinungsbild mit Ihrer Marke zu gewährleisten.
3
Step 3
Branding-Elemente anwenden
Integrieren Sie Ihre Branding-Kontrollen, wie Logos und Markenfarben, um sicherzustellen, dass Ihr Video mit administrativen Einblicken perfekt zur Identität Ihres Unternehmens passt und die Professionalität erhöht.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Überprüfen Sie Ihr Video mit administrativen Einblicken, fügen Sie automatisierte Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie Ihr wirkungsvolles Video über interne Kommunikationskanäle.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe administrative Einblicke klären

Verwandeln Sie komplexe administrative Daten und Berichte in klare, verständliche Videoerklärungen für ein besseres Verständnis und fundierte Entscheidungen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos aus Text?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Videoproduktion, indem es Textskripte in ansprechende Videos umwandelt. Unsere intuitive AI-Video-App nutzt fortschrittliche Text-to-Video-Technologie, die es Ihnen ermöglicht, mühelos professionellen Inhalt zu erstellen.

Kann ich die AI-Avatare und das Branding in HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für AI-Avatare, sodass Sie aus verschiedenen Optionen wählen und deren Erscheinungsbild feinabstimmen können. Sie haben auch volle Kontrolle über das Branding, um Ihr Logo, Farben und andere Markenelemente in all Ihren Videos zu integrieren.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten Online-Video-Maker?

HeyGen ist ein effizienter Online-Video-Maker dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und robusten Funktionen wie anpassbaren Vorlagen und einer umfassenden Medienbibliothek. Dies ermöglicht die schnelle Erstellung hochwertiger Erklärvideos oder administrativer Einblicke ohne komplexe Bearbeitungssoftware.

Unterstützt HeyGen automatisierte Untertitel und Voiceovers für Videos?

Absolut, HeyGen beinhaltet fortschrittliche Funktionen für automatisierte Untertitel und lebensechte Voiceovers, die die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihre Videoinhalte verbessern. Diese Fähigkeiten stellen sicher, dass Ihre internen Kommunikations- und Schulungsvideos klar und allgemein verständlich sind.

