Admin-Workflow-Videoersteller: Erstellen Sie Videos schneller

Optimieren Sie Ihren Admin-Video-Produktionsworkflow mit KI-Avataren, indem Sie komplexe Skripte mühelos in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln.

Stellen Sie sich einen IT-Administrator in einem Enterprise-Team vor, der HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzt, um komplexe Fehlerbehebungsdokumentationen schnell in ein klares, einminütiges Anleitungsvideo für internes Personal zu verwandeln, mit einem professionellen, sauberen visuellen Stil und einer präzisen KI-Sprachausgabe zur Optimierung der Prozesse.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Zeigen Sie einen Unternehmensausbilder, der ein 90-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter erstellt, indem er HeyGens KI-Avatare nutzt, um konsistente Markenbotschaften über Module hinweg zu gewährleisten, mit einem ansprechenden, professionellen visuellen Stil und einer freundlichen, informativen KI-Sprachausgabe, die sich an HR-Profis und L&D-Manager richtet.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich einen Produktmarketing-Spezialisten vor, der schnell ein 45-sekündiges Marketingvideo erstellt, um ein neues technisches Update anzukündigen, indem er HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit nutzt, ausgehend von einer kurzen Textbeschreibung, und sich an technische Content-Ersteller mit einem dynamischen, modernen visuellen Stil und einer energetischen KI-Sprachausgabe richtet, um neue Funktionen hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Veranschaulichen Sie einen Betriebsleiter, der ein komplexes Workflow-Management-System erklären muss; er nutzt HeyGens Vorlagen- und Szenenfunktion für die End-to-End-Videoerstellung und produziert ein umfassendes zweiminütiges Erklärvideo mit einem detaillierten, schrittweisen visuellen Stil und einer ruhigen, autoritativen KI-Sprachausgabe, die sich an Systemintegratoren und Prozessanalysten richtet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Admin-Workflow-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Admin-Workflow-Videos mit KI. Optimieren Sie Ihre Prozesse, schulen Sie Ihr Team und verbessern Sie die Kommunikation mit leistungsstarken, benutzerfreundlichen Tools.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr administratives Workflow-Skript in HeyGen einfügen. Unsere Plattform nutzt "Text-zu-Video aus Skript", um Ihren Text sofort in ein dynamisches Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "KI-Avataren", um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Diese realistischen Präsentatoren erwecken Ihre Workflow-Anweisungen mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen zum Leben.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und visuelle Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie die "Branding-Kontrollen" Ihrer Organisation anwenden, einschließlich Logos und Farben. Integrieren Sie relevante Medien aus unserer Bibliothek oder laden Sie Ihre eigenen hoch, um die Schritte zu verdeutlichen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr Admin-Workflow-Video fertig ist, können Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen "exportieren". Ihr hochwertiges Video ist dann bereit, über alle Ihre Kommunikationskanäle geteilt zu werden, und vervollständigt Ihren Video-Produktionsworkflow.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzeugen Sie ansprechende Kurzvideos

.

Produzieren Sie schnell dynamische Kurzvideos für interne Kommunikation, Ankündigungen oder schnelle externe Updates.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die KI-Videoerstellung aus Text?

HeyGen befähigt Benutzer mit leistungsstarken KI-Videoerstellungsfähigkeiten, indem es Text in Video umwandelt. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert ansprechende Inhalte mit KI-Avataren und realistischen KI-Sprachausgaben und bietet eine End-to-End-Videoerstellungslösung.

Kann HeyGen den Video-Produktionsworkflow für Enterprise-Teams optimieren?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Prozesse für Enterprise-Teams zu optimieren und fungiert als effizienter Admin-Workflow-Videoersteller. Es bietet Funktionen für die Echtzeit-Zusammenarbeit, robuste Admin-Kontrollen und umfassendes Workflow-Management, um Ihren gesamten Video-Produktionsworkflow zu optimieren.

Welche Anpassungs- und Branding-Kontrollen bietet HeyGen für Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos mit anpassbaren Vorlagen zu integrieren. Sie können Videos auch mit automatisch generierten Untertiteln verbessern und die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für professionelle Ergebnisse nutzen.

Wie können HeyGens KI-Avatare Schulungs- oder Marketingvideos verbessern?

HeyGens ausgeklügelte KI-Avatare verbessern sowohl Schulungs- als auch Marketingvideos erheblich, indem sie ansprechende, lebensechte Präsentatoren bieten. Diese Avatare können benutzerdefinierte Nachrichten mit dynamischer Sprachausgabenerstellung übermitteln, wodurch Ihre Inhalte wirkungsvoller und zugänglicher werden.

