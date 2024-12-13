Admin-Trainingsvideo-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse

Ermöglichen Sie Ihren L&D-Teams, ansprechende Onboarding- und technische Schulungsvideos mit realistischen AI-Avataren zu erstellen.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Systemadministratoren, das den Schritt-für-Schritt-Prozess zur Einrichtung von Benutzerkonten und der Zuweisung spezifischer Rollen im Administrations-Dashboard beschreibt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen, während die Audioführung eine ruhige, informative AI-Stimme nutzt, um die Zuschauer zu leiten und die effiziente Voiceover-Generierung von HeyGen zu präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges technisches Schulungsvideo für bestehende IT-Support-Mitarbeiter, das erklärt, wie Systemkonfigurations-Updates durchgeführt und häufige Benutzerzugangsprobleme effektiv behoben werden können. Das Video sollte einen detaillierten, bildschirmaufnahmeintensiven visuellen Ansatz verfolgen, ergänzt durch einen direkten und informativen Ton aus einem Text-zu-Video-Skript, um Klarheit mit automatisch generierten Untertiteln von HeyGen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen 1-minütigen Leitfaden zu Best Practices für Manager, die für Team-Berechtigungen verantwortlich sind, mit Fokus auf die sichere Verwaltung von Benutzerberechtigungen und Datenzugriff im Admin-Portal. Dieses Video sollte einen unternehmerischen und ansprechenden visuellen Stil verwenden, mit einem selbstbewussten AI-Avatar, der HeyGens Vorlagen & Szenen nutzt, um komplexe Informationen klar und ansprechend zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 75-sekündiges Demonstrationsvideo für Abteilungsleiter und Teamleiter, das zeigt, wie man die administrativen Berichtsfunktionen effektiv für die Teamanalyse und den Datenexport nutzt. Der visuelle Stil sollte modern und datavisualisierungsorientiert sein, relevante Stockmedien aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen, begleitet von optimistischer Hintergrundmusik und dynamischen Übergängen für ein fesselndes Erlebnis.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Admin-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung professioneller Admin-Trainingsvideos für L&D-Teams mit AI, um komplexe Themen leicht verständlich und aktuell zu halten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer administrativen Schulungsinhalte. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript sofort in ein dynamisches Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und die Schulung zu präsentieren. Jeder Avatar kann angepasst werden, um Engagement und Professionalität zu steigern.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Integrieren Sie relevante visuelle Elemente, Bildschirmaufnahmen und die Branding-Elemente Ihres Unternehmens wie Logos und Farben mit HeyGens intuitiven Vorlagen & Szenen.
4
Step 4
Exportieren und aktualisieren Sie Ihre Schulung
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr professionelles Schulungsvideo. Seine modulare Natur ermöglicht einfache Updates und Zusammenarbeit, sodass Ihre Inhalte immer aktuell für die Mitarbeiterentwicklung sind.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie motivierende Mitarbeiterinhalte

Erstellen Sie inspirierende und aufbauende Videos für die Mitarbeiterentwicklung und interne Kommunikation, um ein positives Arbeitsumfeld zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen "Text-zu-Video", um die "AI-Videoerstellung" für Schulungen zu optimieren?

HeyGen optimiert die "AI-Videoerstellung", indem es Nutzern ermöglicht, Textskripte direkt in ansprechende Videos zu verwandeln. Unser leistungsstarker "Text-zu-Video"-Motor, kombiniert mit anpassbaren AI-Avataren und Stimmen, macht den Prozess unglaublich effizient für die Erstellung hochwertiger Schulungsinhalte.

Was macht HeyGen zu einem effektiven "AI-Video-Generator" für vielfältige "Schulungsvideos"?

HeyGen ist ein effektiver "AI-Video-Generator", da es den gesamten Produktionsablauf vereinfacht und es Nutzern ermöglicht, schnell hochwertige "Schulungsvideos" zu erstellen. Seine intuitive Plattform und "AI-gestützte Vorlagen" sind perfekt für die Produktion vielfältiger Inhalte, einschließlich "Technischer Schulungen" und "Onboarding-Videos".

Wie können HeyGens fortschrittliche "AI-Avatare" und "AI-Voiceovers" "Mitarbeiterentwicklungs"-Inhalte verbessern?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an lebensechten "AI-Avataren" und hochwertigen "AI-Voiceovers" in mehreren Sprachen, um "Mitarbeiterentwicklungs"-Inhalte zu personalisieren. Diese fortschrittlichen Funktionen ermöglichen realistische Präsentationen, die Zuschauer fesseln und das Lernengagement verbessern.

Bietet HeyGen "Admin-Kontrollen" und "Kollaborations"-Funktionen für L&D-Teams, die "Onboarding-Videos" erstellen?

Ja, HeyGen bietet robuste "Admin-Kontrollen" und "Kollaborations"-Funktionen, die speziell für "L&D-Teams" entwickelt wurden, um ihre "Onboarding-Videos" und andere Schulungsprojekte zu verwalten. Teams können Projekte einfach teilen, Assets verwalten und Markenkonsistenz über alle ihre Videoinhalte hinweg sicherstellen.

