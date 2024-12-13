Ad Video Maker: Erstellen Sie hochkonvertierende Videoanzeigen

Entwerfen Sie schnell maßgeschneiderte Videoanzeigen für soziale Medien mit KI-gestützten Tools und Hunderten von professionellen Vorlagen und Szenen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und vielbeschäftigte Vermarkter richtet und zeigt, wie mühelos sie Videoanzeigen erstellen können. Der visuelle Stil sollte hell, modern und dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und optisch ansprechenden Videovorlagen, um Produktmerkmale oder Dienstleistungen hervorzuheben. Begleiten Sie dies mit einem peppigen, inspirierenden Hintergrundmusikstück und einer klaren, enthusiastischen Voiceover-Generierung, die den einfachen Erstellungsprozess mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen erklärt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie eine ausgefeilte 45-sekündige Anzeige, die sich an E-Commerce-Marken und digitale Kreative richtet und betont, wie ein KI-Videoanzeigen-Generator ihre Marketingbemühungen optimieren kann, um maßgeschneiderte Videoanzeigen zu erstellen. Das Video sollte einen sauberen, professionellen visuellen Stil annehmen, möglicherweise mit einem eleganten KI-Avatar, der die Kernbotschaft vor einem Hintergrund von animierten Produktpräsentationen vermittelt. Der Ton wird ein ruhiges, überzeugendes, professionelles Voiceover enthalten, das die Leichtigkeit demonstriert, ein Skript in eine visuelle Erzählung mit Text-zu-Video-Fähigkeiten zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein lebendiges 60-sekündiges Werbevideo für Social-Media-Manager und Content-Ersteller, die effiziente Produktionstools suchen. Dieses Video sollte mit einem schnellen, visuell reichen Ästhetik Aufmerksamkeit erregen, indem es diverse Medienbibliothek/Stock-Unterstützungsaufnahmen und ansprechende Textüberlagerungen einbezieht, um die Kraft der UGC-Anzeigenerstellung zu veranschaulichen. Ein energetischer, zeitgenössischer Musikscore wird das Tempo vorgeben, ergänzt durch klare Untertitel für die Zugänglichkeit über Plattformen hinweg, während die Flexibilität der Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte für verschiedene Social-Media-Formate hervorgehoben wird.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 20-sekündiges Video, das für Startups und Unternehmer konzipiert ist und sich darauf konzentriert, mit einem effektiven Call-to-Action sofortige Maßnahmen zu ergreifen, durch einen intuitiven Anzeigen-Video-Maker. Der visuelle Stil sollte minimalistisch, aber wirkungsvoll sein, mit fetter Typografie und eleganten Übergängen, um eine starke Botschaft zu vermitteln. Ein selbstbewusstes, prägnantes Voiceover, unterstützt durch Voiceover-Generierung, wird die Botschaft direkt übermitteln, möglicherweise mit einem ansprechenden KI-Avatar, um einen menschlichen Touch hinzuzufügen und die Markenpräsenz ohne unnötigen Schnickschnack zu verstärken.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Ad Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, wirkungsvolle Videoanzeigen, die Aufmerksamkeit erregen und Ergebnisse liefern, indem Sie KI-gestützte Tools und intuitive Bearbeitungsfunktionen nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Wählen Sie aus einer Vielzahl von professionellen Vorlagen und Szenen oder beginnen Sie von Grund auf, um Ihr einzigartiges Werbevideo zu gestalten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Botschaft hinzu
Fügen Sie Ihr Skript ein, und unsere Text-zu-Video-Funktion generiert dynamische Visuals, komplett mit Voiceovers in mehreren Sprachen.
3
Step 3
Passen Sie die Visuals an
Integrieren Sie ansprechende KI-Avatare, um Ihre Anzeige mit einem realistischen Sprecher zu präsentieren, oder laden Sie Ihre eigenen Medien hoch, um Ihre Botschaft zu personalisieren.
4
Step 4
Veröffentlichen Sie Ihre Anzeige
Wenden Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen (Logo, Farben) an und exportieren Sie Ihre fertige Anzeige in verschiedenen Formaten, die für jede Plattform optimiert sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie überzeugende UGC-Anzeigen

.

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in kraftvolle, authentische Videoanzeigen mit KI, um Glaubwürdigkeit zu erhöhen und Konversionen zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videoanzeigen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Videoanzeigen mit seinem intuitiven KI-Videoanzeigen-Generator zu erstellen. Nutzen Sie KI-gestützte Tools und einen Drag-and-Drop-Editor, um Skripte in ansprechende, maßgeschneiderte Videoanzeigen zu verwandeln und Ihren Erstellungsprozess erheblich zu vereinfachen.

Kann ich die Videovorlagen in HeyGen an meine Marke anpassen?

Absolut! HeyGen bietet eine breite Palette von Videovorlagen, die vollständig an die Identität Ihrer Marke angepasst werden können. Integrieren Sie mühelos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und wesentliche Call-to-Action-Elemente, um maßgeschneiderte Videoanzeigen zu erstellen, die wirklich herausstechen.

Welche einzigartigen Funktionen bietet HeyGen für ansprechende Werbevideos?

HeyGen hebt Ihre Videoanzeigen mit Funktionen wie realistischen KI-Avataren hervor, die Ihre Botschaft präsentieren und das Engagement der Zuschauer in sozialen Medien erhöhen. Sie können auch animierte Szenen integrieren und Voiceovers generieren, um Ihre Inhalte dynamischer und wirkungsvoller zu gestalten.

Wie schnell kann HeyGen mir helfen, verschiedene Videoanzeigen zu produzieren?

Als leistungsstarker Online-Video-Editor ermöglicht HeyGen es Ihnen, schnell hochwertige Videoanzeigen für verschiedene Plattformen zu erstellen. Nutzen Sie die umfangreiche Stock-Bibliothek und intelligente Bearbeitungsfunktionen, um professionelle Werbevideos in Minuten zu generieren, die sofort einsatzbereit sind.

