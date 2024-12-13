Ad Video Maker: Erstellen Sie hochkonvertierende Videoanzeigen
Entwerfen Sie schnell maßgeschneiderte Videoanzeigen für soziale Medien mit KI-gestützten Tools und Hunderten von professionellen Vorlagen und Szenen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie eine ausgefeilte 45-sekündige Anzeige, die sich an E-Commerce-Marken und digitale Kreative richtet und betont, wie ein KI-Videoanzeigen-Generator ihre Marketingbemühungen optimieren kann, um maßgeschneiderte Videoanzeigen zu erstellen. Das Video sollte einen sauberen, professionellen visuellen Stil annehmen, möglicherweise mit einem eleganten KI-Avatar, der die Kernbotschaft vor einem Hintergrund von animierten Produktpräsentationen vermittelt. Der Ton wird ein ruhiges, überzeugendes, professionelles Voiceover enthalten, das die Leichtigkeit demonstriert, ein Skript in eine visuelle Erzählung mit Text-zu-Video-Fähigkeiten zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein lebendiges 60-sekündiges Werbevideo für Social-Media-Manager und Content-Ersteller, die effiziente Produktionstools suchen. Dieses Video sollte mit einem schnellen, visuell reichen Ästhetik Aufmerksamkeit erregen, indem es diverse Medienbibliothek/Stock-Unterstützungsaufnahmen und ansprechende Textüberlagerungen einbezieht, um die Kraft der UGC-Anzeigenerstellung zu veranschaulichen. Ein energetischer, zeitgenössischer Musikscore wird das Tempo vorgeben, ergänzt durch klare Untertitel für die Zugänglichkeit über Plattformen hinweg, während die Flexibilität der Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte für verschiedene Social-Media-Formate hervorgehoben wird.
Erstellen Sie ein prägnantes 20-sekündiges Video, das für Startups und Unternehmer konzipiert ist und sich darauf konzentriert, mit einem effektiven Call-to-Action sofortige Maßnahmen zu ergreifen, durch einen intuitiven Anzeigen-Video-Maker. Der visuelle Stil sollte minimalistisch, aber wirkungsvoll sein, mit fetter Typografie und eleganten Übergängen, um eine starke Botschaft zu vermitteln. Ein selbstbewusstes, prägnantes Voiceover, unterstützt durch Voiceover-Generierung, wird die Botschaft direkt übermitteln, möglicherweise mit einem ansprechenden KI-Avatar, um einen menschlichen Touch hinzuzufügen und die Markenpräsenz ohne unnötigen Schnickschnack zu verstärken.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Beschleunigen Sie die Erstellung von Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell leistungsstarke, maßgeschneiderte Videoanzeigen in Minuten mit KI und optimieren Sie Ihre Marketingbemühungen.
Binden Sie Zielgruppen in sozialen Medien ein.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Videoanzeigen und Clips, die für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert sind, um das Engagement zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videoanzeigen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Videoanzeigen mit seinem intuitiven KI-Videoanzeigen-Generator zu erstellen. Nutzen Sie KI-gestützte Tools und einen Drag-and-Drop-Editor, um Skripte in ansprechende, maßgeschneiderte Videoanzeigen zu verwandeln und Ihren Erstellungsprozess erheblich zu vereinfachen.
Kann ich die Videovorlagen in HeyGen an meine Marke anpassen?
Absolut! HeyGen bietet eine breite Palette von Videovorlagen, die vollständig an die Identität Ihrer Marke angepasst werden können. Integrieren Sie mühelos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und wesentliche Call-to-Action-Elemente, um maßgeschneiderte Videoanzeigen zu erstellen, die wirklich herausstechen.
Welche einzigartigen Funktionen bietet HeyGen für ansprechende Werbevideos?
HeyGen hebt Ihre Videoanzeigen mit Funktionen wie realistischen KI-Avataren hervor, die Ihre Botschaft präsentieren und das Engagement der Zuschauer in sozialen Medien erhöhen. Sie können auch animierte Szenen integrieren und Voiceovers generieren, um Ihre Inhalte dynamischer und wirkungsvoller zu gestalten.
Wie schnell kann HeyGen mir helfen, verschiedene Videoanzeigen zu produzieren?
Als leistungsstarker Online-Video-Editor ermöglicht HeyGen es Ihnen, schnell hochwertige Videoanzeigen für verschiedene Plattformen zu erstellen. Nutzen Sie die umfangreiche Stock-Bibliothek und intelligente Bearbeitungsfunktionen, um professionelle Werbevideos in Minuten zu generieren, die sofort einsatzbereit sind.