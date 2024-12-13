Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer und vielbeschäftigte Vermarkter richtet und zeigt, wie mühelos sie Videoanzeigen erstellen können. Der visuelle Stil sollte hell, modern und dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und optisch ansprechenden Videovorlagen, um Produktmerkmale oder Dienstleistungen hervorzuheben. Begleiten Sie dies mit einem peppigen, inspirierenden Hintergrundmusikstück und einer klaren, enthusiastischen Voiceover-Generierung, die den einfachen Erstellungsprozess mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen erklärt.

