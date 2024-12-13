Werbevideo-Generator mit KI: Erstellen Sie schnell gewinnende Anzeigen
Verwandeln Sie Skripte in leistungsstarke Videoanzeigen mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion, ohne dass Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein professionelles und sauberes 45-sekündiges Video, das sich an Marketer richtet und zeigt, wie man mit KI effizient gewinnende Anzeigen erstellt. Der Ton sollte energisch sein, mit inspirierender Hintergrundmusik. Dieses Video sollte die umfangreiche Funktion "Vorlagen & Szenen" von HeyGen betonen, die es Nutzern ermöglicht, schnell hochwertige Videoanzeigen aus vorgefertigten Layouts zusammenzustellen.
Entwickeln Sie eine trendige, schnelle 60-sekündige Anzeige, die für Content-Ersteller und Social-Media-Manager gedacht ist, die ihr Engagement auf Plattformen wie TikTok und Instagram steigern möchten. Dieses Video sollte die Einfachheit der Erstellung überzeugender Social-Media-Anzeigen zeigen, indem es die fortschrittliche Funktion "Sprachgenerierung" von HeyGen nutzt, um vielfältige, wirkungsvolle Erzählungen zu ihrem Inhalt hinzuzufügen und sicherzustellen, dass der Ton fesselnd ist.
Produzieren Sie eine klare und informative 30-sekündige Videoanzeige, die sich an Unternehmen richtet, die ein globales oder vielfältiges Publikum erreichen möchten, und erklären Sie die Bedeutung von Barrierefreiheit im Videomarketing. Der visuelle Stil sollte direkt mit klaren Grafiken sein, und das Video muss die automatische Funktion "Untertitel/Beschriftungen" von HeyGen hervorheben, die zeigt, wie einfach es ist, umfassende Untertitel zu jeder Videoanzeige hinzuzufügen, um maximale Reichweite zu erzielen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellung leistungsstarker Anzeigen.
Nutzen Sie KI-Video, um schnell fesselnde Anzeigen zu entwerfen und bereitzustellen, die überlegene Ergebnisse erzielen und Ihr Zielpublikum effektiv ansprechen.
Ansprechende Social-Media-Anzeigen.
Produzieren Sie mühelos dynamische Social-Media-Videoanzeigen und -Clips, die für verschiedene Plattformen optimiert sind, um Engagement und Reichweite zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie hilft HeyGen bei der Erstellung von gewinnenden Videoanzeigen mit KI?
Der KI-Werbevideo-Generator von HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um die Produktion von leistungsstarken Videoanzeigen zu vereinfachen. Marketer können mühelos überzeugende Social-Media-Anzeigen erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und Ergebnisse liefern.
Welche Funktionen machen den KI-Werbevideo-Generator von HeyGen für Marketer einfach zu bedienen?
HeyGen bietet einen einfachen Drag-and-Drop-Editor und eine Vielzahl von Videovorlagen, die es Nutzern ohne Bearbeitungsfähigkeiten ermöglichen, professionelle Videoanzeigen zu erstellen. Sie können mühelos Sprachaufnahmen generieren und Untertitel direkt auf der Plattform hinzufügen.
Können die KI-Avatare von HeyGen meine Videoanzeigen-Kampagnen verbessern?
Absolut, die realistischen KI-Avatare von HeyGen erwecken Ihre Skripte zum Leben und machen Ihre Videoanzeigen ansprechender und dynamischer. Sie können angepasst werden, um Ihre Kernbotschaften und Handlungsaufforderungen (CTAs) effektiv zu übermitteln und die Kampagnenleistung zu verbessern.
Welche Art von Videoanzeigen kann ich mit HeyGen produzieren?
Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von leistungsstarken Videoanzeigen erstellen, die auf Social Media und andere digitale Plattformen zugeschnitten sind. Nutzen Sie unseren KI-Werbevideo-Generator, um wirkungsvolle Inhalte von Grund auf zu erstellen oder vorhandene Videovorlagen anzupassen.