Erstellen Sie ein 30-sekündiges inspirierendes Szenario für einen Werbevideo-Generator für Kleinunternehmer und Vermarkter, das zeigt, wie die benutzerfreundlichen Vorlagen und Szenen von HeyGen es ihnen ermöglichen, polierte Marketingvideos mit einem modernen und dynamischen visuellen Stil zu erstellen, ergänzt durch einen professionellen Audioton, der die Markenbekanntheit steigert, ohne hohe Produktionskosten.

Video Generieren