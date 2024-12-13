Werbevideo-Generator: Erstellen Sie hochkonvertierende Anzeigen mit AI
Produzieren Sie mühelos hochkonvertierende AI-Videoanzeigen für Ihre Marketingkampagnen mit leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges informatives Produktvideo für E-Commerce-Unternehmen und Produktmanager, in dem ein AI-Avatar die Vorteile eines neuen Gadgets klar präsentiert. Der visuelle Stil sollte sauber und direkt sein, mit einer freundlichen und klaren Voiceover-Generierung, die erklärt, wie dieses Produkt alltägliche Probleme auf prägnante Weise löst.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges authentisches AI-UGC-Video für Social-Media-Content-Ersteller und Marken, die nach fesselndem Inhalt suchen. Die Erzählung sollte hervorheben, wie man Rohmaterial in wirkungsvolle Geschichten verwandelt, indem man die Voiceover-Generierung von HeyGen nutzt, und dabei einen nachvollziehbaren und dynamischen visuellen Stil mit einem energetischen Soundtrack beibehält, um das Publikum zu fesseln.
Gestalten Sie einen 30-sekündigen, schnellen Werbevideo-Generator-Spot für Marketingagenturen und vielbeschäftigte Unternehmer, der sich auf die Effizienz der Umwandlung von Skripten in überzeugende visuelle Inhalte konzentriert. Zeigen Sie, wie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen die Inhaltserstellung mit einem ansprechenden visuellen Stil und klarer Erzählung vereinfacht und die Herausforderung der schnellen Kampagnendurchführung löst.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Leistungsstarke AI-Videoanzeigen.
Erstellen Sie schnell überzeugende Werbevideos mit AI, optimiert für Leistung und Engagement mit AI-Avataren und Skriptgenerierung.
Fesselnde Social-Media-Videoanzeigen.
Produzieren Sie sofort fesselnde Social-Media-Werbevideos und Clips, indem Sie AI nutzen, um Reichweite und Publikumsinteraktion zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen meinen Prozess der Werbevideoerstellung verbessern?
HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Werbevideoersteller, der es Vermarktern und Content-Erstellern ermöglicht, schnell fesselnde AI-Videoanzeigen mit AI-Avataren und dynamischen Vorlagen aus Textvorgaben zu produzieren. Dies rationalisiert den kreativen Workflow für Produktvideos und andere Werbeinhalte.
Was macht HeyGen ideal für die Produktion von AI-UGC-Videos?
Die Plattform von HeyGen ermöglicht es Ihnen, authentisch aussehende AI-UGC-Videos zu erstellen, indem Sie realistische AI-Avatare und Sprachklone nutzen. Sie können Textvorgaben verwenden, um Ihre AI-Darsteller zu steuern, was es einfach macht, nutzergenerierte Inhalte im großen Stil zu produzieren.
Kann HeyGen Vermarktern helfen, die Produktionskosten für Videoanzeigen zu senken?
Absolut. HeyGen bietet einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen, die es Vermarktern ermöglichen, hochwertige AI-Videoanzeigen ohne umfangreiche Produktionskosten oder komplexe Dreharbeiten zu erstellen. Dies beschleunigt die Inhaltserstellung für verschiedene Kampagnen.
Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von Videoanzeigen für ein globales Publikum?
HeyGen bietet Unterstützung für über 50 Sprachen und beinhaltet einen AI-Skriptschreiber, der es Content-Erstellern ermöglicht, ihre Videoanzeigen mühelos zu lokalisieren. Dies ermöglicht es Ihnen, ein breiteres globales Publikum mit personalisierten AI-generierten Videoinhalten zu erreichen.