Top-Werbevideo-Beispiele für fesselnde Marketingkampagnen

Entdecken Sie kreative Inspiration aus den besten Werbevideo-Beispielen und steigern Sie Ihre Markenbekanntheit mit HeyGens Text-zu-Video aus Skripten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 15-sekündiges Video für eine neue Marketingkampagne, die einen Blitzverkauf auf einer E-Commerce-Plattform ankündigt, und richten Sie sich an Kleinunternehmer, die nach schnellen Marketingtipps suchen. Verwenden Sie schnelle, dynamische Schnitte, auffällige Texteinblendungen und eine energetische Voiceover-Generierung, um sofortige Markenbekanntheit zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo, das eine komplexe Softwarefunktion demonstriert, und richten Sie sich an technikaffine Nutzer, die an Produktivitätstools interessiert sind. Der visuelle Stil sollte sauber und tutorial-orientiert sein, mit Bildschirmtext, unterstützt von einer klaren, instruktiven Stimme und ergänzt durch relevante Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für kontextuelle Visuals, die als hervorragende Werbevideo-Beispiele dienen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Social-Media-Video, das eine Kundenerfolgsgeschichte über das Überwinden einer häufigen Herausforderung mit einem Service erzählt, und richten Sie sich an potenzielle Kunden, die neuen Technologien skeptisch gegenüberstehen. Der visuelle und akustische Stil sollte authentisch und interviewartig sein, kombiniert mit subtilen Animationen zur Betonung und klaren Untertiteln, um die Erzählung zu verstärken.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie Werbevideo-Beispiele funktionieren

Erfahren Sie, wie Sie wirkungsvolle Werbevideo-Beispiele mit HeyGen erstellen, indem Sie AI nutzen, um überzeugende Visuals und Erzählungen für Ihre Marketingkampagnen zu gestalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Grundlage mit Vorlagen
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen und Szenen, um eine überzeugende visuelle Erzählung für Ihre kreativen Werbevideos zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihr Skript
Verbessern Sie Ihr Storytelling, indem Sie einen vielfältigen AI-Avatar auswählen, der Ihr Skript präsentiert und Ihre Botschaft mit ausdrucksstarken Darbietungen zum Leben erweckt.
3
Step 3
Erzeugen Sie professionelle Voiceovers
Produzieren Sie klare und ansprechende Voiceovers mit fortschrittlichen Generierungstools für Ihre Anzeige, um effektiv Markenbekanntheit aufzubauen und Ihr Publikum zu fesseln.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Anzeige
Exportieren Sie Ihre fertige Videoanzeige einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Bereitstellung in Ihren Marketingkampagnen, um Ihre Zielgruppe effektiv zu erreichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kunden-Testimonial-Videoanzeigen

Erstellen Sie kraftvolle Videos mit Kundenerfolgsgeschichten, die Vertrauen aufbauen und Wert demonstrieren, und dienen als überzeugende Werbebeispiele.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von wirkungsvollen Werbevideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von überzeugenden Werbevideos, indem es Textskripte in ansprechende Videoinhalte umwandelt, unter Verwendung fortschrittlicher AI-Avatare und einer Bibliothek professioneller Vorlagen. Dies ermöglicht es Vermarktern, dynamische Videoanzeigen für verschiedene Plattformen effizient zu produzieren.

Kann HeyGen helfen, die Markenbekanntheit durch individuelle Videoanzeigen zu verbessern?

Absolut. HeyGen befähigt Unternehmen, die Markenbekanntheit in ihren Marketingkampagnen zu steigern, indem es robuste Branding-Kontrollen bietet, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben. Sie können auch Ihre eigenen Medien integrieren, um sicherzustellen, dass jede Videoanzeige Ihre einzigartige Markenidentität widerspiegelt.

Welche Rolle spielt AI bei der Erstellung kreativer und effektiver Werbevideos mit HeyGen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um realistische AI-Avatare zu betreiben und natürliche Voiceovers zu generieren, die Skripte in kreative Werbevideos verwandeln. Diese Technologie bietet unglaubliche kreative Inspiration und ermöglicht fesselndes Storytelling für Ihre Videoinhalte ohne komplexe Produktion.

Wie kann HeyGen unterschiedliche Video-Werbebedürfnisse für Plattformen wie Social Media oder YouTube-Anzeigen unterstützen?

HeyGen unterstützt unterschiedliche Video-Werbebedürfnisse, indem es flexible Größenanpassungen und Exportoptionen bietet, die perfekt für Plattformen wie Social Media und YouTube-Anzeigen geeignet sind. Zusätzlich sorgen automatische Untertitel und Bildunterschriften dafür, dass Ihre Videoinhalte zugänglich und für eine größere Reichweite optimiert sind.

