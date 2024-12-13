Werbe-Storyboard-Videoersteller: Erstellen Sie sofort beeindruckende Anzeigen

Vereinfachen Sie visuelles Storytelling mit unserem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und nutzen Sie AI-Avatare, um Werbeideen zum Leben zu erwecken.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie eine 45-sekündige animierte Erzählung für angehende Filmemacher und Content-Ersteller, die die Reise der Entwicklung einzigartiger Charaktere und visueller Erzählungen innerhalb eines Storyboards illustriert. Das Video sollte einen fantasievollen und künstlerischen visuellen Stil haben, mit verspielten Klängen oder orchestraler Musik, die zeigt, wie HeyGens AI-Avatare vielfältige Persönlichkeiten auf dem Bildschirm zum Leben erwecken können.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Anleitungsvideo für Werbeagenturen und Unternehmenskommunikatoren, das den nahtlosen Prozess der Umwandlung eines geplanten Storyboards in ein fertiges Video detailliert beschreibt. Verwenden Sie eine professionelle und saubere visuelle Ästhetik mit einer überzeugenden, klaren Stimme, die die Effizienz von HeyGens Text-zu-Video-Funktion von Skripten hervorhebt, um umfassende Videoinhalte direkt aus Ihrem Storyboard-Entwurf zu generieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Promotionsvideo für Markenmanager und digitale Vermarkter, das sich auf die Kraft anpassbarer Vorlagen und grafischer Elemente konzentriert, um die Markenkonsistenz in jedem Werbe-Storyboard zu wahren. Das Video sollte einen eleganten, markenorientierten visuellen Stil mit einem autoritativen und selbstbewussten Audiotrack aufweisen, der zeigt, wie HeyGens Untertitel/Untertitel nahtlos integriert werden können, um wichtige Markenbotschaften über verschiedene Plattformen hinweg zu verstärken.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Werbe-Storyboard-Videoersteller funktioniert

Planen und produzieren Sie visuell ansprechende Werbevideos mit einem intuitiven Storyboard-Ersteller, der Ihre Konzepte effizient in fesselnde Erzählungen verwandelt.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Storyboard-Grundlage
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl von vorgefertigten Szenen oder Storyboard-Vorlagen wählen, um Ihren Werbeerstellungsprozess zu starten. Dieser grundlegende Schritt hilft, Ihr visuelles Storytelling zu organisieren.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Skript hinzu
Füllen Sie Ihre Szenen mit grafischen Elementen aus der umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung oder laden Sie Ihre eigenen hoch. Fügen Sie jedem Frame Skripttext hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und prägnant ist.
3
Step 3
Erstellen Sie fesselnde Erzählungen
Nutzen Sie die Voiceover-Generierung, um Ihrem Werbe-Storyboard professionelles Audio hinzuzufügen. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen, um den Ton Ihrer Marke zu treffen und das Erlebnis des Zuschauers zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Werbe-Storyboard-Video
Überprüfen Sie Ihr fertiges Werbe-Storyboard-Video, nehmen Sie letzte Anpassungen vor und exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis. Ihre visuell ansprechende Anzeige ist nun bereit zur Veröffentlichung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Kunden

.

Entwickeln Sie überzeugende Erfolgsgeschichten von Kunden mit fesselnden AI-Videos, die Ihr visuelles Storytelling im Marketing stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Werbe-Storyboards?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ein vielseitiger "Werbe-Storyboard-Videoersteller" zu sein, indem es intuitive "anpassbare Vorlagen" und eine reichhaltige Bibliothek von "grafischen Elementen" bereitstellt. Dieser optimierte "Storyboard-Erstellungsprozess" hilft, kreative Ideen in überzeugendes "visuelles Storytelling" für Ihre Anzeigen zu verwandeln.

Ist HeyGen ein effizienter Drag-and-Drop-Storyboard-Ersteller?

Absolut, HeyGen dient als effizienter "Drag-and-Drop-Editor" und "Storyboard-Ersteller". Seine "AI-gestützten Werkzeuge" ermöglichen es Ihnen, "vorgefertigte Szenen" und Elemente schnell anzuordnen, was Ihren "Storyboard"-Workflow erheblich beschleunigt.

Welche visuellen Elemente kann ich in HeyGen-Storyboards verwenden?

Für kraftvolles "visuelles Storytelling" bietet HeyGen vielfältige "Illustrationen", anpassbare "Charaktere" und eine große Auswahl an "Stockfotos", um Ihre "Storyboards" zu bereichern. Sie können auch "AI-Avatare" integrieren, um Ihren Erzählungen eine dynamische, menschliche Note zu verleihen.

Ermöglicht HeyGen die vollständige Produktion von Werbevideos aus Storyboards?

Ja, HeyGen unterstützt den gesamten Prozess von "Storyboards" bis zu fertigen "Videos und Filmen". Sie können Ihr Skript nahtlos in "Text-zu-Video" umwandeln, "Voiceover-Generierung" hinzufügen und "Untertitel/Untertitel" einfügen, um polierte Werbeinhalte effizient zu produzieren.

