Erstellen Sie ein 30-sekündiges inspirierendes Video, das sich an Kleinunternehmer richtet, die mit dem Marketing kämpfen. Der visuelle Stil sollte optimistisch und dynamisch sein und lebendige Erfolgsgeschichten zeigen, begleitet von moderner, aufbauender Hintergrundmusik. Diese ansprechende Videoanzeige wird hervorheben, wie einfach sie professionelle Kampagnen mit HeyGens vielfältigen "Vorlagen & Szenen" erstellen können, um schnell fesselnde Inhalte zu generieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Produktdemonstrationsvideo, das sich an E-Commerce-Marken und Marketingagenturen richtet, die ihre Reichweite skalieren möchten. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und produktorientiert sein, mit hochwertigen Produktaufnahmen und klaren On-Screen-Texten, unterstützt von einer professionellen, autoritativen Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGen als "Anzeigenfolgen-Video-Generator" fungiert, indem es "AI-Avatare" nutzt, um vielfältige Produkte überzeugend zu präsentieren und die Markenbeständigkeit über verschiedene Anzeigen hinweg zu wahren.
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Tutorial-Video für Content-Ersteller und persönliche Marken vor, die ihre Online-Präsenz personalisieren möchten. Der visuelle Stil sollte verspielt und lebendig sein, mit kreativen Übergängen und ausdrucksstarken Animationen, begleitet von energetischer Hintergrundmusik. Dieses Video wird die Kraft der "Anpassung" innerhalb von HeyGen veranschaulichen und zeigen, wie sie mühelos "Videovorlagen" anpassen und ihre Botschaft durch authentische "Voiceover-Generierung" für einzigartiges Storytelling verstärken können.
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Einführungsvideo für Startups und angehende Unternehmer, die einen schnellen Weg suchen, um Wirkung zu erzielen. Der visuelle und akustische Stil sollte minimalistisch und informativ sein, mit klaren Grafiken und freundlicher, klarer Erzählung. Diese kurze "Videoanzeige" wird schnell den Wert von HeyGen als "Online-Video-Maker" vermitteln und zeigen, wie einfach es ist, Ideen direkt aus einem Skript in überzeugende visuelle Inhalte umzuwandeln, indem "Text-zu-Video aus Skript" verwendet wird, um die professionelle Videoproduktion zugänglich zu machen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Anzeigenfolgen-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und professionelle Videoanzeigen für Ihre Marketingstrategie mit einer AI-gestützten Videokreationsplattform.

Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek vorgefertigter Vorlagen & Szenen oder beginnen Sie von Grund auf mit dem Online-Video-Maker. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell die Erzählung und Struktur Ihrer Anzeige für kraftvolle Videoanzeigen festzulegen.
Passen Sie Ihre visuellen Elemente an
Personalisieren Sie Ihre Anzeige mit den einzigartigen Assets Ihrer Marke. Fügen Sie Ihr Logo hinzu, passen Sie Farben an und integrieren Sie andere visuelle Elemente mit umfassenden Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Konsistenz zu gewährleisten und Ihre Botschaft zu verstärken.
Fügen Sie dynamische Erzählung hinzu
Verbessern Sie Ihre Anzeige mit überzeugendem Audio, indem Sie die Voiceover-Generierung nutzen, um natürlich klingende Erzählungen zu erstellen. Sie können auch die Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität nutzen, um Ihre schriftlichen Inhalte schnell in gesprochene Worte zu verwandeln.
Exportieren und bereitstellen
Finalisieren Sie Ihre Anzeigenfolge, indem Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte für verschiedene Plattformen anpassen, und exportieren Sie dann Ihre hochwertige Videoausgabe. Ihre professionelle Anzeige ist nun bereit für die Bereitstellung über Ihre gewählten Marketingkanäle.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsgeschichten präsentieren

Produzieren Sie wirkungsvolle Videos von Kundenerfolgsgeschichten, die Vertrauen aufbauen und Wert demonstrieren, nahtlos in Ihre Anzeigenfolgen integriert.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Videoanzeigen mit AI verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Videos und ansprechende Videoanzeigen mit AI-Avataren und fortschrittlichen AI-gestützten Videokreationsfunktionen zu erstellen. Sie können mühelos hochwertige Videoausgaben generieren, um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu gewinnen.

Welche Videovorlagen stehen zur Anpassung in HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet eine breite Palette an Videovorlagen und einen Drag-and-Drop-Editor, der es Ihnen ermöglicht, professionelle Videos zu erstellen, die auf Ihre Marke zugeschnitten sind. Unser Online-Video-Maker bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Marketingstrategie.

Kann HeyGen Textskripte in Videos mit Voiceovers umwandeln?

Ja, HeyGen verfügt über fortschrittliche Text-zu-Video aus Skript-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre schriftlichen Inhalte in dynamische Videoanzeigen zu verwandeln. Dies umfasst die professionelle Voiceover-Generierung, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar übermittelt wird.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von Social-Media-Videoanzeigen?

HeyGen fungiert als effizienter Anzeigenfolgen-Video-Generator, ideal für die Erstellung überzeugender Social-Media-Videos. Sie können schnell ansprechende Videoanzeigen produzieren, um Ihre Online-Präsenz auf verschiedenen Plattformen zu steigern.

