Erstellen Sie ein 30-sekündiges inspirierendes Video, das sich an Kleinunternehmer richtet, die mit dem Marketing kämpfen. Der visuelle Stil sollte optimistisch und dynamisch sein und lebendige Erfolgsgeschichten zeigen, begleitet von moderner, aufbauender Hintergrundmusik. Diese ansprechende Videoanzeige wird hervorheben, wie einfach sie professionelle Kampagnen mit HeyGens vielfältigen "Vorlagen & Szenen" erstellen können, um schnell fesselnde Inhalte zu generieren.

