Werbevideo-Macher: Erfolgreiche Videoanzeigen schnell erstellen

Greifen Sie auf unsere umfangreiche Bibliothek professioneller Vorlagen und Szenen zu, um schnell erfolgreiche Videoanzeigen für all Ihre Social-Media-Kampagnen zu produzieren.

Erstellen Sie ein elegantes 45-Sekunden-Produktvideo für E-Commerce-Marken, das ein neues Gadget präsentiert. Der visuelle Stil sollte modern und minimalistisch sein, wobei HeyGens AI-Avatare verwendet werden, um die wichtigsten Funktionen in einem klaren, ansprechenden Ton zu präsentieren, verstärkt durch eine benutzerdefinierte Sprachgenerierung, die autoritativ, aber freundlich klingt. Der Ton sollte sauber sein, mit subtiler Hintergrundmusik, die die Vorteile des Produkts durch einen AI-Video-Werbemacher-Ansatz betont.
Produzieren Sie eine dynamische 15-Sekunden-Social-Media-Anzeige, die auf Content-Ersteller und digitale Vermarkter abzielt, die eine schnelle Produktion suchen. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit lebendigen Farben und fetten Textüberlagerungen, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten verwendet wird, um schnell ansprechende Inhalte zu generieren, ideal für einen Online-Video-Werbemacher. Knackige, prägnante Untertitel sind unerlässlich, gepaart mit einem lebhaften, trendigen Audiotrack, um auf Plattformen wie TikTok und Instagram Aufmerksamkeit zu erregen.
Erstellen Sie ein 60-Sekunden-Video für Marketingagenturen, das sich auf die Umwandlung von Rohmaterial in effektive UGC-Werbekampagnen konzentriert. Der visuelle Stil sollte authentisch und testimonial-getrieben wirken, indem benutzergenerierte Clips mit professionellen Übergängen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung gemischt werden. Der Ton sollte warm und einladend sein, mit echten Kundenbewertungen, und demonstrieren, wie das Ändern des Seitenverhältnisses und Exporte sicherstellen, dass der Video-Werbemacher perfekte Anzeigen für alle Plattformen produziert.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Werbevideo-Macher funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in fesselnde Videoanzeigen für soziale Medien mit HeyGens intuitiven Tools und AI-Funktionen, die Engagement fördern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer großen Auswahl an einsatzbereiten **Vorlagen** oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr Projekt effektiv mit unserer Vorlagen- und Szenenfunktion zu starten.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende Inhalte
Erstellen Sie dynamische Erzählungen, indem Sie **AI-Avatare** aus unserer umfangreichen Bibliothek für überzeugende Präsentationen mit unserer AI-Avatare-Funktion nutzen.
3
Step 3
Fügen Sie den Touch Ihrer Marke hinzu
Fügen Sie den einzigartigen Touch Ihrer Marke mit benutzerdefinierten Logos und Farben hinzu, indem Sie unseren intuitiven **Drag-and-Drop-Editor** für präzise Platzierung und einfache Anpassung verwenden.
4
Step 4
Exportieren Sie erfolgreiche Videoanzeigen
Exportieren Sie Ihre fertigen **Videoanzeigen** in verschiedenen Seitenverhältnissen, optimiert für Plattformen wie Meta und TikTok, für den sofortigen Kampagnenstart mit unserer Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie authentische UGC-Anzeigen

Verwandeln Sie Kundenerfolgsgeschichten in authentische, ansprechende AI-gestützte Videoanzeigen, um Vertrauen aufzubauen und Konversionen zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung erfolgreicher Videoanzeigen?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Video-Werbemacher, der den gesamten Produktionsprozess optimiert. Es ermöglicht Ihnen, schnell hochwertige Videoanzeigen aus Skripten zu erstellen, was es einfacher macht, ansprechende Inhalte zu schaffen und erfolgreiche Videoanzeigen zu erzielen.

Kann HeyGen mir helfen, schnell vielfältige Werbeinhalte zu produzieren?

Absolut, HeyGens AI-Avatare und umfangreiche Vorlagen ermöglichen eine schnelle Prototypenerstellung und Iteration von Werbeinhalten. Das bedeutet, dass Sie effizient verschiedene Stile produzieren können, einschließlich Produktvideos und UGC-Werbeformate, die für Plattformen wie Meta und TikTok maßgeschneidert sind.

Welche Anpassungsoptionen stehen mir für meine Videoanzeigen mit HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Farben nahtlos in Ihre Online-Video-Werbemacher-Projekte zu integrieren. Zusammen mit einem Drag-and-Drop-Editor und der Anpassung des Seitenverhältnisses können Sie professionelle und konsistente Videoanzeigen erstellen.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare und Sprachklone die Produktion von Videoanzeigen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Sprachklone, um Ihre Skripte zum Leben zu erwecken, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist. Dieser innovative Ansatz ermöglicht es Ihnen, dynamische und personalisierte Videoanzeigen zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und klare Handlungsaufforderungen enthalten.

