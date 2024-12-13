Anzeigen-Kreativkonzept-Videoersteller: Steigern Sie Ihre Anzeigenleistung

Verwandeln Sie Skripte mühelos in ansprechende Videoanzeigen mit unserer AI-gestützten Text-zu-Video-Funktion, die höhere Konversionen fördert.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein elegantes 45-Sekunden-"Produkt-Promo-Video", das sich an E-Commerce-Unternehmen und Produktvermarkter richtet. Der visuelle Stil sollte modern und anspruchsvoll sein, mit klaren Produktdemonstrationen, die von einem AI-Avatar nahtlos präsentiert werden, um die wichtigsten Vorteile hervorzuheben. Der Ton sollte professionell, aber ansprechend sein und betonen, wie HeyGens "AI-Avatare" ihre "AI-Videoanzeigen-Erstellung"-Konzepte direkt aus einem "Text-zu-Video aus Skript"-Eingang zum Leben erwecken können.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 60-Sekunden-"Erklärvideo" für Content-Ersteller und Unternehmensschulungen. Die visuelle Ästhetik sollte klar und prägnant sein, animierte Grafiken verwenden, um komplexe Ideen zu veranschaulichen, unterstützt von einer ruhigen, autoritativen Stimme. Dieses Video wird die Fähigkeit demonstrieren, ein einfaches "Skript" in überzeugende "Erklärvideos" zu verwandeln, indem die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion von HeyGen genutzt wird, um eine klare Kommunikation mit "Untertiteln/Beschriftungen" sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 30-Sekunden-Video für Social-Media-Vermarkter und digitale Agenturen, das die Vielseitigkeit von HeyGen als "Anzeigen-Kreativkonzept-Videoersteller" demonstriert. Die visuellen Elemente sollten schnell und visuell reichhaltig sein und schnelle Transformationen eines einzigen Anzeigen-Kreativs über verschiedene Social-Media-Plattformen hinweg zeigen, begleitet von trendiger, motivierender Hintergrundmusik. Betonen Sie, wie HeyGens Funktion "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" die Bereitstellung vielfältiger "Social-Media-Videos" vereinfacht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

So verwenden Sie den Anzeigen-Kreativkonzept-Videoersteller

Erstellen Sie mühelos überzeugende Videoanzeigen mit unserem AI-gestützten Tool. Verwandeln Sie Ihre kreativen Konzepte in leistungsstarke visuelle Inhalte, die Aufmerksamkeit erregen und Ergebnisse erzielen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Konzept
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Anzeigen-Skripts. Unsere AI-gestützte Text-zu-Video-Funktion kann Ihren Text sofort in eine visuelle Erzählung verwandeln und die Grundlage für Ihr Anzeigenkonzept legen.
2
Step 2
Fügen Sie dynamische Elemente hinzu
Erwecken Sie Ihre Anzeige zum Leben, indem Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren wählen, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Steigern Sie das Engagement, indem Sie Stockmedien einfügen oder Ihre eigenen Assets hochladen.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Anzeigen-Kreativ perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt. Nutzen Sie unsere Branding-Kontrollen, um benutzerdefinierte Logos, Markenfarben und Schriftarten in Ihrem Video anzuwenden.
4
Step 4
Exportieren für Wirkung
Finalisieren Sie Ihr Anzeigen-Kreativ und bereiten Sie es für die Verteilung vor. Exportieren Sie Ihr Video mit präzisen Optionen zur Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um sicherzustellen, dass es auf allen Social-Media- und Werbeplattformen optimal aussieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenreferenz-Anzeigen-Kreative

Nutzen Sie AI, um authentische Erfolgsgeschichten von Kunden zu produzieren, bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Ihrem Publikum durch kraftvolle Videoanzeigen-Kreative auf.

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung von leistungsstarken Anzeigen-Kreativen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videoanzeigen-Ersteller, der die Produktion von leistungsstarken Anzeigen-Kreativen vereinfacht. Es nutzt AI-gestützte Text-zu-Video-Funktionen und AI-Avatare, um ansprechende Videoanzeigen schnell und effizient zu erstellen.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Produktion effektiver Produkt-Promo-Videos?

HeyGen bietet einen umfassenden Online-Videoeditor, der mit vielfältigen Videovorlagen und robusten Branding-Kontrollen ausgestattet ist, ideal zur Erstellung überzeugender Produkt-Promo-Videos. Nutzer können auch die Sprachgenerierung nutzen, um ihre Videomarketing-Inhalte zu verbessern.

Kann HeyGen Videoanzeigen an spezifische Markenrichtlinien anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, die Farben und Logos Ihrer Marke nahtlos in jede Videoanzeige zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente Markenidentität in all Ihren kreativen Konzept-Video-Kampagnen.

Welche Arten von Videoinhalten kann ich mit HeyGen über Standard-Videoanzeigen hinaus erstellen?

Über leistungsstarke Videoanzeigen hinaus fungiert HeyGen als AI-gestützter Kreativkonzept-Videoersteller, der die Erstellung vielfältiger Inhalte wie Social-Media-Videos und Erklärvideos ermöglicht. Seine flexible Plattform unterstützt eine breite Palette von Videomarketing-Bedürfnissen.

