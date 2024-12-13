Werbekreativkonzept-Video-Generator für hochkonvertierende Anzeigen

Erstellen Sie ansprechende, hochkonvertierende UGC-Videoanzeigen im Stil von realistischen AI-Avataren, reduzieren Sie Ihre Produktionskosten erheblich und steigern Sie Ihre Präsenz in sozialen Medien.

630/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine 45-sekündige Social-Media-Anzeige, die sich an digitale Marketer und E-Commerce-Marken richtet, die Gen Z erreichen möchten. Diese Anzeige sollte eine dynamische, authentische UGC-Videoästhetik aufweisen, mit schnellen Schnitten und trendigen Hintergrundgeräuschen, die sich auf Plattformen wie TikTok heimisch anfühlen. Verwenden Sie einen durch HeyGen generierten AI Avatar, um dem Publikum auf eine nachvollziehbare Weise Botschaften zu übermitteln, indem Sie informelle Sprache und Bildschirmtext nutzen, um maximale Wirkung zu erzielen und eine echte Nutzererfahrung darzustellen, unterstützt durch eine vielseitige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein poliertes 60-Sekunden-Video für Produktmanager, die ein neues Tech-Gadget auf den Markt bringen, um potenzielle Early Adopters zu informieren und zu begeistern. Die visuelle Präsentation muss elegant, modern und futuristisch sein, mit Nahaufnahmen von Produktvideos und sanften Übergängen, ergänzt durch anspruchsvolle, ambient elektronische Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens professionelle Vorlagen & Szenen, um komplexe Funktionen und Spezifikationen klar zu artikulieren und eine professionelle Lieferung über verschiedene Plattformen mit Untertiteln/Untertitelungen und flexibler Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine ansprechende 20-Sekunden-Kurzformanzeige, ideal für Content-Ersteller und Solopreneure, die schnell Werbekreativkonzepte für soziale Medien generieren möchten. Dieses Video sollte einen lebendigen, spielerischen visuellen Stil mit dynamischen Textanimationen und einem eingängigen, fröhlichen Jingle aufweisen, der sofort Aufmerksamkeit erregt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um kurze Ideen schnell in überzeugende visuelle Darstellungen zu verwandeln, komplett mit integrierter Voiceover-Generierung, um einen klaren, prägnanten Handlungsaufruf zu liefern, der für Plattformen wie Instagram Reels oder YouTube Shorts geeignet ist.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Werbekreativkonzept-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie überzeugende Werbekreative effizient mit AI. Verwandeln Sie Ideen schnell und effektiv in hochkonvertierende Werbemittel.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Initialkonzept
Geben Sie Ihre Werbeidee mit Textvorgaben ein, und unsere AI wird Ihre Vision in ein grundlegendes Videoskript übersetzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Verbessern Sie Ihr Kreativ mit realistischen AI-Avataren, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek wählen oder für Ihre spezifischen Markenbedürfnisse anpassen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Integrieren Sie dynamische Voiceover-Generierung, um Ihr Publikum zu fesseln und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und effektiv übermittelt wird.
4
Step 4
Exportieren Sie hochwirksame Anzeigen
Erstellen Sie Ihr Werbekreativ in verschiedenen Seitenverhältnissen, optimiert für hochkonvertierende Werbemittel auf beliebten sozialen Medienplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolge in Anzeigen

.

Entwickeln Sie authentische, vertrauensbildende Werbekreative, indem Sie Kundenbewertungen mühelos in professionelle, ansprechende AI-generierte Videoanzeigen verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Werbekreativkonzept-Videoerstellung verbessern?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI Video Ad Maker, der es Ihnen ermöglicht, überzeugende Werbekreativkonzept-Videos mit AI-Avataren und Textvorgaben zu erstellen. Diese Fähigkeit hilft bei der Produktion von hochkonvertierenden Werbemitteln, einschließlich beliebter UGC-Videoanzeigen, mit bemerkenswerter Effizienz und Kreativität.

Was macht HeyGen zu einem leistungsstarken AI-Video-Generator für diverse Produktvideos?

HeyGen transformiert den traditionellen Prozess von Produktvideos, indem es einen AI-Video-Generator bietet, der in der Lage ist, Inhalte in professioneller Qualität zu produzieren. Mit seinen benutzerdefinierten Vorlagen und realistischen AI-Avataren bietet es eine kosteneffiziente Lösung zur Erstellung ansprechender Produktvideos und AI-gestützter Anzeigen.

Kann HeyGen bei der Erstellung von AI-gestützten Anzeigen helfen, die für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert sind?

Absolut, HeyGen ist ein hervorragender AI Video Ad Maker, der Benutzer befähigt, dynamische AI-gestützte Anzeigen zu produzieren, die für verschiedene soziale Medienplattformen maßgeschneidert sind. Sie können AI-Avatare nutzen und Videoinhalte einfach für spezifische Bedürfnisse anpassen, wie Meta-Anzeigen und TikTok-Anzeigen, um Ihren Kampagnenerstellungsprozess zu optimieren.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung authentischer UGC-Videoanzeigen für Marketingkampagnen?

HeyGen vereinfacht die Produktion authentischer UGC-Videoanzeigen durch seinen intuitiven AI-Video-Generator und reichhaltige benutzerdefinierte Vorlagen. Benutzer können Textvorgaben mühelos in ansprechende Videos verwandeln, was es einfacher macht, wirkungsvolle Werbekreative zu erstellen, die bei den Zielgruppen Anklang finden, ohne traditionelle Videoaufnahmen zu benötigen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo