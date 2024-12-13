Aktuar-Trainingsvideo-Generator: Erstellen Sie fesselnde Kurse

Produzieren Sie schnell professionelle Aktuar-Trainingsvideos mit Text-zu-Video aus Skripten, um Zeit und Ressourcen zu sparen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Abteilungen und L&D-Spezialisten, das sich auf die Erstellung effektiver Schulungsvideos für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich, informativ und modern sein und einen einladenden AI-Avatar zeigen, der die Zuschauer durch wesentliche Unternehmensrichtlinien und -verfahren führt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Erklärvideo, das sich an kleine Unternehmen und Online-Bildungsanbieter richtet und die Vielseitigkeit von HeyGen als Trainingsvideo-Generator hervorhebt. Dieses Video benötigt eine dynamische und saubere visuelle Ästhetik, begleitet von einer ermutigenden AI-Sprachausgabe, die zeigt, wie verschiedene professionelle Vorlagen und Szenen schnell für diverse Lernmodule angepasst werden können.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 75-sekündiges Bildungsvideo für technische Ausbilder und E-Learning-Inhaltsersteller, das die Leistungsfähigkeit von AI-generierten Videos zur Erklärung komplexer Themen, einschließlich Prompt-Engineering-Konzepte, demonstriert. Der visuelle Stil sollte detailliert und erklärend sein, unterstützt von einer autoritativen AI-Stimme, mit präzisen Untertiteln/Unterlegungen, um das Verständnis und die Behaltensleistung des Publikums zu verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

So funktioniert Ihr Aktuar-Trainingsvideo-Generator

Erstellen Sie mühelos fesselnde Aktuar-Trainingsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie, die Ihre Inhaltserstellung vom Skript bis zum Bildschirm optimiert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen AI-Avatar
Beginnen Sie damit, Ihre Aktuar-Trainingsinhalte als Text einzugeben. Wählen Sie dann aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihren Instruktor zu repräsentieren und einen professionellen und fesselnden Präsentator für Ihr Video zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu und generieren Sie Sprachausgaben
Nutzen Sie die Text-zu-Video-Technologie, um Ihr Skript in gesprochene Dialoge zu verwandeln. Verbessern Sie Ihre Inhalte mit relevanten visuellen Elementen, Stockmedien und Szenenübergängen, um wichtige Aktuar-Konzepte effektiv zu verstärken.
3
Step 3
Wenden Sie Branding an und verfeinern Sie Ihr Video
Integrieren Sie die Identität Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Konsistenz zu wahren. Verfeinern Sie Ihr Video mit Untertiteln/Unterlegungen und passen Sie das Tempo an, um Klarheit und Zugänglichkeit für alle Lernenden zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und liefern Sie Ihr Training
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen. Ihr AI-generiertes Video ist nun bereit für den Einsatz auf Lernplattformen, um neue Mitarbeiter effizient zu schulen und einzuarbeiten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement und die Behaltensleistung im Training

Erhöhen Sie das Engagement der Lernenden und die Behaltensleistung im Aktuar-Training durch dynamische, AI-generierte Videos mit professionellen AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, fesselnde und visuell ansprechende Trainingsvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle Trainingsvideos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek an Vorlagen und anpassbaren AI-Avataren, einschließlich sprechender Köpfe, um überzeugende visuelle Erzählungen zu gestalten, die mit individuellem Branding versehen sind und sicherstellen, dass Ihr Inhalt heraussticht.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator für verschiedene Inhaltsbedürfnisse?

HeyGens AI-Video-Generator vereinfacht die Inhaltserstellung, indem er Text-zu-Video mit natürlichen AI-Sprachausgaben umwandelt. Diese robuste Plattform unterstützt mehrere Sprachen und ist somit eine vielseitige Lösung für diverse AI-generierte Videos in verschiedenen Branchen.

Kann HeyGen verwendet werden, um neue Mitarbeiter effizient mit personalisierten Inhalten einzuarbeiten?

Absolut, HeyGen dient als hervorragender Trainingsvideo-Generator für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Sie können schnell personalisierte Inhalte mit AI-Avataren und vorgefertigten Vorlagen erstellen, um konsistente und fesselnde Einführungserlebnisse für Ihr Team zu gewährleisten.

Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz in AI-generierten Videos?

HeyGen bietet robuste Custom Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, die Markenkonsistenz in all Ihren AI-generierten Videos zu wahren. Integrieren Sie mühelos Ihr Firmenlogo, spezifische Farben und Designelemente in Vorlagen, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

