Aktives Lernvideo-Tool für ansprechende Lerninhalte

Verwandeln Sie komplexe Themen in dynamische Lektionen mit anpassbaren Vorlagen für schnelle, professionelle Ergebnisse.

415/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie produzieren einen 30-sekündigen animierten Videoclip für junge Lernende, der grundlegende Wissenschaftskonzepte mit hohem Lernengagement einführt. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und verspielt sein, mit fröhlichen "AI-Avataren", die die Aufmerksamkeit fesseln, gepaart mit einer fröhlichen und freundlichen Stimme.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine 60-sekündige Erklärvideo-Präsentation für Unternehmensschulungen, die eine neue Projektmanagement-Methode detailliert beschreibt und deren effiziente Einführung als aktives Lernvideo-Tool fördert. Verwenden Sie einen modernen, prägnanten visuellen Stil mit scharfen Grafiken und integrieren Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um eine präzise, autoritative Erzählung sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Video speziell für Online-Kurs-Ersteller, das effektive eLearning-Design-Prinzipien demonstriert, um die Schülerbindung zu maximieren. Der visuelle Stil sollte elegant und lehrreich sein, mit klaren Texten und Grafiken auf dem Bildschirm, unterstützt von HeyGens nahtloser "Sprachgenerierung" für eine professionelle und unterstützende Audiobegleitung, die betont, wie solche Inhalte interaktive Videolern-Erfahrungen verbessern können.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie das aktive Lernvideo-Tool funktioniert

Verwandeln Sie Bildungsinhalte mit AI in ansprechende Videos. Erstellen Sie schnell interaktive Lektionen und Erklärungen, um das Verständnis und das Lernengagement der Schüler zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Lehrmaterials. Unsere Plattform nutzt AI-Videoerstellung, um Ihren Text automatisch in visuelle Szenen zu konvertieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar
Bereichern Sie Ihre Lektion, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren und Ihre animierten Videos dynamischer und ansprechender zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie eine ansprechende Erzählung hinzu
Erzeugen Sie eine professionelle AI-Sprachübertragung für Ihr Video, um eine klare und fesselnde Audioübermittlung Ihres Lernmaterials sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr aktives Lernvideo und exportieren Sie es einfach im gewünschten Format, bereit zur Verbreitung, um das Lernengagement zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende Erklärvideos erstellen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie historische Ereignisse, in lebendige und einprägsame Erklärvideos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als fortschrittliches Bildungsvideo-Tool?

HeyGen ermöglicht es Lehrkräften, ansprechende "Bildungsvideos" mühelos zu erstellen. Nutzen Sie "AI-Videoerstellung", um Skripte in dynamische Inhalte zu verwandeln, perfekt für einen "aktiven Lernvideo-Ansatz", der das "Lernengagement" steigert, ohne dass komplexe "Bearbeitungsfähigkeiten" erforderlich sind.

Welche kreativen Optionen gibt es für animierte Videos in HeyGen?

HeyGen bietet eine Vielzahl von "anpassbaren Vorlagen", um die Erstellung professioneller "animierter Videos" und "Erklärvideos" zu vereinfachen. Unsere "benutzerfreundliche" Plattform ermöglicht es Ihnen, schnell überzeugende visuelle Inhalte zu produzieren, selbst ohne "Bearbeitungsfähigkeiten".

Kann die AI-Technologie von HeyGen die Wirkung meiner Videos verbessern?

Ja, HeyGens fortschrittliche "AI-Technologie" nutzt lebensechte "AI-Avatare" und hochwertige "AI-Sprachübertragungen", um wirkungsvolle "animierte Videos" zu erstellen. Diese Innovation ermöglicht es Ihnen, professionelle und fesselnde Botschaften zu übermitteln, ohne komplexe Produktionsfähigkeiten zu benötigen.

Dient HeyGen als vielseitiges Animationstool für verschiedene Inhaltstypen?

Absolut, HeyGen ist ein leistungsstarkes "Animationstool", das für vielfältige kreative Bedürfnisse entwickelt wurde und als All-in-One-"Videomacher" dient. Von ansprechenden "Erklärvideos" bis hin zu dynamischen "animierten Videos" für Marketing oder Schulungen unterstützt unsere Plattform ein breites Spektrum an "Bildungsinhalten".

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo