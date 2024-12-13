Aktiver Engagement-Video-Macher: Fesseln Sie Ihr Publikum

Fördern Sie Interaktion und erregen Sie Aufmerksamkeit mit dynamischem Inhalt. Verwandeln Sie Skripte sofort in fesselnde Videos mit Text-zu-Video.

572/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges, poliertes Erklärvideo für Kleinunternehmer, die ein 'professionelles Video'-Image präsentieren möchten. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und geschäftlich sein, mit einem 'AI-Avatar', der eine prägnante Botschaft vor einem minimalistischen Hintergrund übermittelt, gepaart mit einer ruhigen, autoritativen Stimme. Zeigen Sie, wie die 'Text-zu-Video aus Skript'-Fähigkeiten die Inhaltserstellung vereinfachen und komplexe Ideen zugänglich und professionell machen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine 60-sekündige, fesselnde Mikro-Lektion für Pädagogen und Trainer, die sich darauf konzentrieren, wie HeyGen das Lernen 'dynamischer und einprägsamer' machen kann. Das Video sollte einen freundlichen, illustrativen visuellen Stil mit klaren animierten Textüberlagerungen verwenden, unterstützt von einem sanften Hintergrundmusikstück. Betonen Sie den Vorteil, 'Untertitel/Beschriftungen' für Barrierefreiheit einfach hinzuzufügen und die 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' zu nutzen, um Lehrinhalte zu bereichern und passives Sehen in 'hochinteraktive Videos' zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie einen dynamischen 15-sekündigen Marken-Bumper, der auf Content-Ersteller zugeschnitten ist, die ihre Online-Präsenz durch einen 'kreativen Prozess' revitalisieren möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte trendig und energiegeladen sein, mit 'anpassbaren Video-Vorlagen', schnellen, wirkungsvollen Animationen und einem modernen, lizenzfreien Audiotrack. Dieser kurze Clip zeigt, wie 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' eine nahtlose Anpassung über verschiedene Plattformen hinweg ermöglicht und sicherstellt, dass Ihre 'dynamischen Animationen' überall perfekt aussehen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der aktive Engagement-Video-Macher funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen in fesselnde, interaktive Videos, die die Teilnahme des Publikums fördern und Ihre Kommunikationsziele mühelos erreichen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video-Skript
Beginnen Sie mit dem Tippen oder Einfügen Ihres Skripts. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihren Text sofort in ein Video und legt den Grundstein für Ihren hochinteraktiven Inhalt.
2
Step 2
Wählen Sie interaktive Elemente aus
Wählen Sie aus benutzerdefinierten Vorlagen und bereichern Sie Ihr Video mit interaktiven Elementen, wie benutzerdefinierten Call-to-Actions, um die Zuschauer direkt einzubinden und die Teilnahme zu fördern.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachaufnahmen und Untertitel hinzu
Nutzen Sie unsere automatisierte Untertitel-Funktion, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und zugänglich ist. Verbessern Sie Ihr Video weiter mit professionellen Sprachaufnahmen für maximale Wirkung.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Optimieren Sie Ihr Video mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten für verschiedene Plattformen. Laden Sie Ihr professionelles, engagement-förderndes Video herunter und teilen Sie es über soziale Medien und andere Kanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement und die Behaltensrate im Training

.

Steigern Sie das Engagement und die Wissensbehaltensrate in Trainings- und Bildungsinhalten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung von hochinteraktiven Videos?

HeyGen ist ein AI-Engagement-Video-Macher, der die Erstellung fesselnder Videos vereinfacht. Es nutzt modernste AI, um Ihre Ideen in dynamische Inhalte zu verwandeln, die darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit zu erregen und Interaktion zu fördern, was es zu einem idealen AI-Interaktiven-Video-Ersteller macht.

Kann HeyGen AI-Avatare und benutzerdefinierte Vorlagen für fesselnde Inhalte nutzen?

Absolut. HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek realistischer AI-Avatare und professionell gestalteter Vorlagen, um Ihnen bei der Erstellung überzeugender Engagement-Videos zu helfen. Diese anpassbaren Video-Vorlagen und AI-Avatare vereinfachen Ihren kreativen Prozess und ermöglichen visuell ansprechende Stile und dynamische Inhalte.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten aktiven Engagement-Video-Macher?

HeyGen dient als effizienter aktiver Engagement-Video-Macher, indem es Text-zu-Video aus Skript-Generierung und hochwertige Sprachgenerierung ermöglicht. Darüber hinaus sorgen Funktionen wie automatisierte Untertitel und Branding-Kontrollen dafür, dass Ihre Botschaften zugänglich sind und Interaktion über verschiedene Plattformen hinweg fördern.

Wie kann ich meine Videos mit HeyGen interaktiv gestalten, um das Publikum besser zu vergrößern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, interaktive Videos zu erstellen, indem Sie benutzerdefinierte Call-to-Actions und dynamische Elemente direkt in Ihre Inhalte integrieren. Diese Funktionalität hilft Ihnen, die Interaktion mit dem Publikum zu maximieren und die Lead-Generierung zu fördern, was Ihr gesamtes Publikumswachstum effektiv steigert.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo